Всё из детства: как мы зависим от чужого мнения и как освободиться от этого

Помните, в одной из недавних статей мы с вами говорили о том, что такое созависимость, как она формируется и как проявляется?

Созависимость — это то, как мы выстраиваем отношения с собой и с другими людьми. Созависимость — это часть нас, нашей личности.

Поэтому и причина того, что мы в созависимых отношениях, находится в нас. Это очень важно понимать. Потому что все изменения будут начинаться с нас самих.

И я бы эти изменения не стала называть избавлением, а например, назвала бы это восстановлением.

Но прежде чем мы начнем обсуждать шаги восстановления от созависимости. Я бы хотела рассказать вам про те роли, которые мы играем в своих детских семьях. Потому что именно семья формирует нашу созависимость. И нам необходимо изучить систему семьи и какую роль мы в ней выполняли.

Узнав свою детскую роль, мы можем проанализировать как строим отношения во взрослой жизни.

Какие роли у ребенка могут быть в созависимой семье?

«Активист»

В детстве активист поддерживает других членов семьи и пренебрегает своими чувствами и эмоциями. Во взрослой жизни — это человек, который защищает близких от естественных последствий их поведения. В семье этот ребенок иногда может становиться «родителем» для своего собственного родителя. Но ребенок не может функционировать как взрослый. И из-за этого ребенок — активист будет переживать стыд за то, что он не способен идеально позаботиться о близких.

«Герой»

Дети «герои» — это очень правильные дети, которые не делают ничего плохого и не имеют вредных привычек. И даже если ребенок-герой совершает какой-то плохой поступок или совершает ошибку, семья перекладывает ответственность на «козла отпущения». «Герой» растет получая похвалу за свои достижения или даже просто за внешние данные, этот ребенок на отдельном особенном счету у семьи. Другие дети в семье часто испытывают ненависть и зависть к ребенку «герою». Ребенку «герою» можно то, что нельзя другим детям, он всегда может получить то, что хочет от родителей и может заставить их изменить правила семьи ради своего желания. Из-за этого, ребенок «герой» растет с ощущением своей особенности. Что в последствии сильно мешает ему во взрослой жизни.

«Козел отпущения»

Само название этой роли говорит за себя. На этого ребенка направлены весь гнев членов семьи. Он всегда причина всех бед и несчастий. Часто эти дети и правда плохо себя ведут. Чтобы оправдать статус «козла отпущения», но чаще, чтобы привлечь внимание родителей.

О себе такой ребенок думает только в негативном свете, его самооценка очень низкая. Ведь даже если он хорошо учится или у него есть какие-то достижения, им никто не гордится в семье. Став взрослыми, они испытывают трудности с контролем гнева.

«Потерянный»

Главная задача ребенка с такой ролью — это ни кому не мешать. Быть послушным и тихим. Его эмоции, желания, потребности не важны для взрослых и полностью игнорируются. Такой ребенок со временем перестает понимать свои чувства и перестает обращать на них внимание. Это одна из самых одиноких ролей, когда все силы ребенка направлены на то, чтобы не быть обузой для других.

«Шут»

Главная задача ребенка «шута» — это снять напряжение с других членов семьи. Он всегда готов рассмешить, подурачиться, прикинуться легким и веселым. Часто родители «используют» такого ребенка для того, чтобы справляться со своими негативными чувствами и переживаниями. Ребенок это чувствует и на него это давит. Как и во всех предыдущих ролях, здесь ребенок тоже отказывается от собственных эмоций ради того, чтобы улучшить состояние и настроение своего родителя. Часто такие дети вырастают очень беспомощными с чувством, что ни на что не способны. Даже на выполнение самых простых задач. Им страшно, что они могут с ними не справиться.

Почему я посчитала важным рассказать вам об этих ролях? Как вы увидели, из-за того, что с самого детства мы играем роли, происходит полный разрыв с нашим собственным «Я». И путь восстановления от созависимости начинается с познания себя, со знакомства с собой. Наверняка, многим из нас знакомо чувство потери себя или ощущение, что мы вообще себя не знаем.

И если так, то мы не знаем своих желаний и потребностей. Мы всегда опираемся на мнение, реакцию, слова окружающих людей.

Хорошая новость в том, что связь с собой возможно восстановить. Важность данной связи в том, что когда мы знаем себя, знаем «кто мы», мы чувствуем себя ценными и уважаем себя. Нам больше не нужно опираться на мнение других людей о нас. Мы можем опереться на себя. Мы можем обозначать личные границы и заботиться о себе. Всегда.



С чего начать?

Говорите о своих желаниях и потребностях

Мы уже говорили с вами о том, что часто мы не знаем и не понимаем своих желаний. А это является одной из основ наших личных границ. Уделите время на исследование своих желаний. Это могут быть как базовые потребности — в безопасности. Так и желаний для радости и удовольствия — путешествия, заниматься каким-нибудь хобби.

Если определить свои желания и потребности сложно, используйте вот эти вопросы-подсказки:

Если бы никто не мог осудить меня, чего бы я действительно хотел от своей жизни? Где бы я хотел жить? Какое образование или работу я хотел бы получить? Какими были бы мои отношения с близкими людьми?

Какое определение я могу дать наполненной смыслом и успешной жизни, не используя определений других людей?

Подумайте над своими ответами. Соответствует ли это тому как вы живете сейчас? Если да, то поздравляю! Если нет, то теперь у вас есть больше информации, чтобы получать больше удовлетворения в жизни.

Найдите негативные модели своего поведения

Например, негативной моделью поведения — может быть пиво вечером перед телевизором или пару бокалов вина.

После приема алкоголя нам уже не очень хочется заниматься полезными и нужными делами. Плюс употребление алкоголя приводит к похмелью. Этот негативную модель можно заменить на более полезную для себя. Например, прогулка или расслабляющая ванна. То есть когда мы говорим о негативных моделях поведения, мы имеем в виду то, что нам больше вредит, чем приносит пользу.

Попробуйте сделать простое упражнение на выявление негативных моделей поведения.

Запишите все действия в вашей жизни, которые вам не очень нравятся

Для каждого варианта подумайте, как вы могли бы его изменить. Например, вы можете написать «Я обычно говорю „да“, когда хочу сказать „нет“». Если это правда, то, изменив ответ на «нет» или даже на «Мне нужно подумать», когда это необходимо, вы начнете уважать себя и свое право выбора.

Когда будете делать это упражнение, постарайтесь проявить к себе интерес, а не осуждение.

Вспомните о детских увлечениях

Независимо от того, в какой семье мы выросли, первые увлечения обычно появляются в детстве и подростковом возрасте. Вспомните чем вам нравилось заниматься и какие занятия приносили радость. Вы можете заново вернуть эти простые занятия в свою жизнь: рисовать, лепить, играть с питомцем, танцевать или играть в театре. Когда мы возвращаемся к занятиям из детства, мы как будто возвращаемся к самим себе. Кроме того, эти занятия могут стать отличной заменой негативным моделям поведения.

Эти первые базовые шаги помогут вам узнавать себя и восстанавливать связь со своим истинным «Я».

О других шагах восстановления от созависимости поговорим в следующих статьях:)

Обнимаю вас!