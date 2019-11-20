Второй женой будете?

Любовные треугольники, вторые «жены» и дети на стороне — ситуация распространенная и мало кого удивляющая. Мужчина может годами иметь вторую семью, не уходя из первой, и обе женщины терпеливо ждут, чем всё закончится. А когда это случается, неофициальная «супруга» остается ни с чем, несмотря на общих детей. Об опасностях «вторых браков» и иллюзии семьи мы поговорили с психологами и юристами.

— О том, что у него уже есть семья, я узнала не сразу, — рассказывает свою историю Катя в письме, пришедшем на электронную почту фонда «Честный разговор» (имена героев изменены). — С Сережей мы познакомились случайно на одной из рабочих конференций, обменялись телефонами и долго переписывались в соцсетях. Потом он начал приглашать в кино и рестораны, ночевал у меня. Когда я предложила ему жить вместе, он рассказал о жене, с которой его связывают дети. Он не хотел разрушать семью, мне тоже было от этого неловко…

Так мы прожили почти шесть лет. Когда я забеременела, Сережа стал заезжать чаще, очень обо мне заботился. Он часто оставался у меня на целую неделю, говоря жене, что уехал в командировку. Я ощущала себя его настоящей супругой. После рождения ребенка он переселил нас в новую просторную квартиру, мою мы продали и купили автомобиль для моего удобства. Жили мы хорошо, Сережа оплатил сыну дорогой частный садик, потом устроил в престижную школу. Всем подругам я говорила, что счастлива, и не врала.

Около месяца назад Сережи не стало в результате несчастного случая. Сначала я долго не могла до него дозвониться, а потом узнала о случившемся от его родственников. Они приехали ко мне домой и четко дали понять, что мне ничего не принадлежит, квартира записана на Сережу. После скандала нам с сыном пришлось переехать к моим родителям. Сейчас мы готовимся к судам за наследство.

Героиня нашей истории пытается оправиться после утраты любимого человека. Положение дел сильно усугубляется тем, что ее с сыном выгнали из дома, в котором она прожила много лет. Женщина в замешательстве и просит о помощи: она представить себе не могла, что в один момент лишится столь многого.

Юрист, руководитель бракоразводного центра «Дистанция»:

Яна Душакова — У Екатерины в действительности не существовало семьи в том смысле, который ему придаёт закон, поэтому такой взгляд на организацию семейных отношений можно назвать опасной «иллюзией брака». А вот официально зарегистрированный союз полезен, как минимум, для таких случаев, как наш, то есть для защиты имущественных прав супругов. Сейчас появилась тенденция, когда неофициальный партнёр в случае смерти другого, потерпев поражение в суде о признании отношений с умершим семейными, заявляет свои права на наследство в качестве иждивенца, пользуясь нормами статьи 1148 Гражданского кодекса.

— Но судебная система стоит на защите института брака, и суды в основном отказывают в таких исках «неофициальным супругам»,

— поясняет Яна. — Право на наследство в нашем случае имеет сын Екатерины и Сергея, но только при условии, что Сергей внесён в качестве отца в свидетельство о рождении мальчика. Если нет — для признания его наследником сначала нужно будет установить отцовство Сергея в суде.

Эта история ярко демонстрирует опасность возникающего имущественного вопроса. Женщина в таких отношениях перестает быть равноправным субъектом и находится в открыто невыгодной ситуации по сравнению не только с официальной супругой, но и с мужчиной, ведь в случае развода, если такой термин здесь вообще можно использовать, задача определить, кому из «супругов» что достанется, кто больше совместного имущества создал, для юриста превращается практически в невыполнимую.

Незарегистрированный брак не оставляет женщине шансов доказать свое право на имущество и в наследственных правоотношениях. То есть негативные последствия для женщины, выступающей «второй женой», очевидны.

При всей очевидности такого рода «союзы» набирают популярность. Люди становятся раскрепощенней, в том числе в сексуальном поведении и в выборе моделей взаимоотношений.

Не так давно в интернете вирусно распространилась фотография надписей во дворе на асфальте, где три девушки сообщают одному Толе о том, что они все от него беременны. Данная акция оказалась рекламной кампанией нового сериала. По сценарию, главный герой Толя не может определиться между женой и любовницей. В своих терзаниях он решает переспать с танцовщицей, чтобы понять, перед кем из женщин он испытает больший стыд. В итоге все три дамы забеременели от нашего Толи.

Этот сериал интересен тем, что он описывает нарастающий в обществе тренд. Недаром говорят, что искусство — зеркало современности. В чем же заключается причина такой резкой смены семейных ценностей?

Психолог-сексолог, кандидат психологических наук, член Российской профессиональной психотерапевтической лиги:

ОльгаПантюшина — По оценкам учёных из университета Гуэлфа (Онтарио, Канада), открытые отношения более популярны, чем это может показаться. Возможными причинами для распространения согласованной немоногамии учёные считают высокие требования к партнёрству: «Люди хотят получать от партнеров сексуальное возбуждение и удовлетворение и в то же время иметь эмоциональную и финансовую поддержку. Эти требования в сумме могут создать сильную нагрузку на отношения. Чтобы справиться с этим напряжением, люди ищут кого-то для согласованных немоногамных отношений».

Часть исследователей полагают, что с биологической точки зрения все люди полигамны и задача мужчины в таком случае состоит в том, чтобы оплодотворить как можно больше женщин, а задача женщины — забеременеть от наиболее статусного и физически сильного мужчины.

Описано множество физиологических процессов, демонстрирующих, как биология толкает оба пола к полигамии. И только культура и социальные правила помогают людям преодолевать такое влечение. Человек — существо с наличием сознания, воли, духовности, речи, и сведение социального поведения только лишь к инстинктам ничем не оправдано.

Семейный психолог, президент фонда «Честный разговор»:

Анна Домченко — Есть теория, согласно которой человечество достигло своей популяции и уровня развития благодаря возникновению социальной моногамии. Именно такая модель взаимоотношений внутри стаи позволила снизить уровень внутривидовой агрессии, повысить выживаемость потомства и развить сложную социальность, вследствие чего человек заселил практически всю планету. Поэтому мне сложно понять призывы «высвободить своего внутреннего зверя и вернуться к полигамии».

Еще сержусь, когда обычный блуд называют полигамной семьей и существование любовницы оправдывают комментарием: «Вон у мусульман — многоженство».

— Сегодня очень малое количество стран в мире имеют закон, поддерживающий и регламентирующий полигамные браки, Россия вне их числа, — продолжает Анна. — В подавляющем большинстве случаев законный многоженец берет вторую жену только с письменного согласия первой — таковы правила. Чем это вам напоминает ситуацию с «любовным треугольником»? Правильно, ничем.

Пропаганда полигамных «ценностей» уже давно идёт полным ходом. Тихой сапой через телек и интернет женщине продают идею о том, что мужчина все равно ТАКОЙ. С рекламного плаката модной туалетной воды нам неприметно улыбнётся мачо в обнимку с несколькими прелестницами, новый Шерлок Холмс — тоже баболюб и только майонез ест весёлый гетеросексуальный моногам. Статистика предательски нашептывает «мужиков мааааало», феминистки предлагают обойтись без них, приветливо машет ручкой розовое сообщество ЛГБТ.

Что бы вам ни говорили, дер­жите в голове одно: быть у своего мужчины второй или первой и единственной — выбор исключительно ваш! Вы точно достойны своего отдельного мужчины.



Автор: Артем Хабаров

Фото: Кадр из вирусной рекламы телесериала: три женщины сообщают одному Толе о беременности. Выглядит забавно, многие мужчины, наверное, одобрительно похлопали бы Толю по плечу. Зато женщинам в этой ситуации совсем не позавидуешь.