Как справиться с депрессией после родов

Письмо от Марии из Тулы:

Я мама 7-месячного малыша. К своему стыду, я не справляюсь с материнскими обязанностями. Ничего не хочу и не могу делать, только плачу и испытываю дикую усталость и апатию. Крик ребёнка меня раздражает. К мужу тоже потеряла интерес, боюсь, что он меня бросит. Это ужас! Помогите справиться с этим состоянием.



Практический психолог

Анжела Харитонова

То, что испытывает Мария, называется послеродовой депрессией. Это не банальная усталость или хандра, а серьёзное состояние, которое проявляется в легкой форме у половины родивших женщин, а в выраженной в форме – у 20%. Начинается послеродовая депрессия в период от месяца до года после родов. Депрессия в выраженной форме требует обязательного лечения и консультации психотерапевта. Самое неприятное в таком состоянии, что окружающие люди, родственники и сама молодая мама часто недооценивают это состояние, считая его обычной усталостью. Такая недооценка как раз и приводит к тяжелым последствиям. А ведь на самом деле это физиологическое состояние, которое обусловлено резким падением гормонов после родов, – количество гормонов снижается в несколько раз. Это сильнейшая встряска для организма!

Всё это усугубляется нехваткой сна, питательных веществ и резкой сменой образа жизни женщины. Плюс часто ухудшаются отношения с мужем, так как у женщины снижается или вовсе пропадает сексуальное влечение, и она уже не может давать столько внимания и тепла мужу, как раньше. Да к тому же появляется лишний вес, растяжки, внешность меняется в худшую сторону.

Какие симптомы и кто в зоне риска?

Чувство безразличия, отчуждённость или раздражение по отношению к малышу. Плаксивость, раздражение, тревога, паника. Нарушение сна и аппетита, снижение сексуального влечения. Чувство вины и стыда за то, что женщина не может быть хорошей мамой. Постоянная усталость, апатия, слабость.

Если у вас 1 пункт, то состояние депрессии уже имеет место, 2-3 –депрессия выраженная, 4-5 – состояние тяжелое.

Кто больше всего этому подвержен?

Женщины, тревожные по натуре, раздражительные, склонные во всём сомневаться.

Если у родственниц были подобные состояния (спросите об этом маму, сестру, бабушку), это генетический фактор.

Психологическая незрелость, слишком молодой возраст (до 22 лет) или зрелый возраст (после 35), в этом случае всё сложнее физиологически, слабее ресурсы организма.

Если до беременности женщина вела активный образ жизни, много общалась, сделала карьеру, путешествовала, тогда резкая смена образа жизни способствует депрессии.

Если отношения с мужем негармоничны, есть непонимание, отсутствие поддержки от родных и близких.

Если представления о материнстве у женщины были слишком идеализированные: это сплошное счастье, муж носит на руках, ребёнок – розовощекий пухлый малыш, который всё время улыбается, ест и спит. Столкнувшись с детским плачем, плохим сном, коликами, болезнями и прочими проблемами, мама может впасть в панику только по той причине, что морально не готова к этому. Поэтому очень важно заранее посещать курсы молодых мам, общаться с подругами, у которых уже есть дети, на эту тему, читать книги о материнстве и воспитании детей.

Справиться с таким состоянием можно!

Но подумать об этом нужно заранее, потому что когда вы станете мамой, будет уже сложнее выработать стратегию, да и не будет на это ни времени, ни сил. Итак, стратегия превращения легкой формы депрессии в радость материнства (с тяжёлой и ярко выраженной депрессией нужно обратиться к врачу!).

Чтобы дать как можно больше заботы, радости и положительных эмоций своему малышу, в первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы самой стать источником этих эмоций.

Невыспавшаяся, замотанная, голодная и вечно раздражённая мама не сможет окружить любовью своего ребёнка. Подключите бабушек, других родственников к уходу за малышом, часть полномочий делегируйте мужу. Если вам действительно некому помочь, наймите няню. Это совсем не говорит о том, что вы плохая мама, – мама обязательно должна отдыхать. Выработайте для себя удобный график, обязательно высыпайтесь, полноценно питайтесь и заботьтесь о себе. Помните: ребёнок как губка впитывает эмоциональное состояние мамы.

Позаботьтесь о том, чтобы ваш образ жизни не был абсолютно резким переключением с высокой социальной активности на полное заточение в четырёх стенах.

Даже если первые месяцы вам удастся себя уговорить, что это временно, надо потерпеть, вы это делаете ради ребёнка и пр., то потом такой образ жизни может незаметно подточить ваши силы. Послеродовая депрессия может возникнуть и спустя год после родов, поэтому если до беременности для вас сидеть дома было неприемлемо, постарайтесь организовать свою жизнь так, чтобы в ней были прогулки, выходы в город, общение с друзьями, социальная активность, общение в интернете, на мам-форумах. Если вы ранее не представляли жизни без своей работы, то выделите часть времени развитию в своей профессии. Если работа для вас не приоритет, уделяйте хотя бы по часу в день просто приятным делам, своему хобби, творчеству, музыке, релакс-техникам и пр.

Включите в свою жизнь спорт и физическую активность (прогулки, плавание, танцы, фитнес и т.д.).

И речь даже не о том, чтобы побыстрее восстановить прежний вес, хотя это тоже хорошо, а в первую очередь о том, что физическая активность здорово помогает справиться с депрессией.

Не забывайте про простые женские удовольствия.

Это не потакание своим капризам, не эгоизм, это способ наполниться энергией, чтобы потом эту энергию подарить своему малышу и сохранить тёплые отношения с мужем. Поэтому найдите время для магазинов, парикмахерской, солярия (кстати, очень хорошее средство от депрессии: повышает уровень серотонина). Можно иногда встретиться с подругами в кафе и побаловать себя чем-нибудь вкусным.

Не нужно превращаться в гипертревожную мамашу: кипятить и проглаживать всё, с чем соприкасается малыш, каждые 5 минут стерилизовать соски и игрушки, впадать в панику из-за каждого чиха ребёнка, ограждать ребёнка от общения с миром и т.п. Ребёнок – это здоровый организм, у которого есть все возможности приспособиться к окружающей среде. А вот постоянно паникующая мама принесёт вред и себе, и малышу. Будьте проще! Часто мама сильно ограничивает себя в активности и буквально сидит в четырёх стенах, потому что боится, что едва выйдет с ребёнком куда-нибудь, он подхватит инфекцию, с ним что-нибудь случится, его сглазят и пр.

Ко всему нужно подходить разумно. В самую эпидемию гриппа, конечно, стоит поостеречься, но социальная активность обязательно нужна и вам, и вашему малышу. Посещайте парки, детские центры, запишитесь на грудничковое плавание, беби-гимнастику. Есть огромное количество молодых родителей, которые умудряются с ребёнком путешествовать, совершать выезды и посещать разные страны, даже если мама ещё кормит его грудью. Уже с раннего возраста очень активно тренируется интеллект, и дети растут здоровыми, спокойными и очень любознательными!

Кадр из фильма «Талли», 2017 г. Материнство – самая трудная работа на свете. Шарлиз Терон в роли сначала ужасно несчастной, а потом невероятно счастливой мамы, жены и женщины

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