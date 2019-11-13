Как стать творцом и автором своей жизни?

Доктор Эмметт Браун: «Ваше будущее ещё нигде не записано. И ничьё. Оно станет таким, каким вы его сделаете. Так что сделайте его достойным!» (Кристофер Ллойд в фантастическом фильме «Назад в будущее 3», 1990 г.)

Письмо от Инны из Тулы:

Мне 35 лет, всё хорошо, но живу я как-то уныло. Каждый день похож на День сурка. Живу ради детей, ради мужа и чтобы заработать на жизнь. Такое ощущение, что саму себя в этом всём я потеряла. А когда-то в юности я мечтала совсем о другой жизни, о самореализации, о собственных проектах. Но жизнь меня научила не высовываться. Я живу как все, но такая жизнь вызывает разочарование. Хочется что-то изменить, но я не знаю, с чего начать. Подскажите, пожалуйста.





Практический психолог

Анжела Харитонова

Если представить, что весь мир театр, а люди в нем актеры, тогда людей можно разделить на несколько типов. Есть люди, играющие в массовке и считающие, что так и должно быть. Есть те, кто исполняет более яркие и заметные, но всё равно роли, то, что задумано не нами, а кем-то другим – обществом, подсознанием, стереотипами, родовыми программами. А есть люди, которые освоили роль режиссера своей жизни. Они строят ее по своему усмотрению. На самом деле возможности стать режиссером своей жизни есть у всех, но не все их используют.

Как развивается наш потенциал

Адаптация к жизни. Человек рождается, и главная его функция – адаптация к этому миру. Младенец учится воспринимать, отражать, подражать. Главные функции малыша – это еда, телесный комфорт, близость с мамой, папой и другим окружением. Овладеть этими функциями – главный успех младенца. В этот период зарождается самооценка, ощущение собственной ценности, важности или, наоборот, неценности и неважности. К сожалению, есть люди, которые на этом этапе и задерживаются – питание, выживание, комфорт остаются главными целями их жизни. До семи лет адаптация к этому миру является главной задачей ребёнка, потом добавляется обучение. Обучение – это тоже адаптация, но уже с помощью интеллекта.

Развитие функции творца. Примерно к 11-12 годам у человека включается другая функция – «авторства», проявление себя, своих желаний, своего внутреннего мира. Обычно это совпадает с подро-стковым возрастом. Вовремя эта функция включается далеко не у всех. Если ребёнка воспитывают «живи как все, не высовывайся, будь правильным, зубри уроки, а твоё мнение никому не интересно», то функции авторства у ребёнка не включаются. Он может долго оставаться человеком, который подстраивается под этот мир, но не проявляет себя.

Что делать родителям, чтобы не помешать включить ребёнку функции автора жизни?

Поощрять его к проявлению своего мнения, к творчеству, к новым идеям и проектам.

Учить не зубрить материал, а творчески его анализировать.

Повышать самоценность и независимость ребёнка.

Энергия «автора своей жизни» – это умение относиться к жизни радостно, умение рисковать, отстаивать свое мнение, создавать вокруг себя атмосферу праздника, добра, позитива.

Такие люди привносят что-то важное в этот мир, являются профессионалами в своем деле, придумывают прогрессивные технологии и ведут за собой других. Эта энергия в человеке развивается и расширяется вплоть до 29-30 лет.

Обретение зрелости и внутреннего стержня (30 лет). В этот период человек уже может реально что-то построить, он становится зрелым, способным по-настоящему создавать и концентрировать свою энергию.

Возможно, кому-то и не нужно становиться режиссером своей жизни, кто-то комфортнее чувствует себя в роли актёра даже в массовке. Но всё-таки большинство людей чувствуют, что они способны на что-то большее, и хотят изменить свою жизнь.

Включена ли у вас функция авторства вашей жизни?

Включена, если:

жизнь захватывает и радует вас;

вы полны новых идей и проектов;

ваша жизнь – праздник, вы всегда находите возможность получить от жизни удовольствие и делитесь этим с другими;

у вас много желаний, в том числе масштабных, глобальных;

у вас много жизненных сил и всё в порядке со здоровьем;

вы способны давать определенную свободу супругу, детям, позволяете им развиваться самостоятельно.

Как определить, что свою энергию вы направляете не в то русло?

Фанатизм, кумиры (подсматривание за богатой и успешной жизнью в соцсетях, поиск звезд и кумиров с целью проживать их жизнь вместо собственной);

параллельная жизнь в соцсетях, непохожая на реальную, – профиль с фотками на фоне гигантских букетов, дорогих машин, курортов… А в реальности серая, бледная жизнь. Настоящее «Я» теряется в показухе, человек забывает жить реальной жизнью;

игры – компьютерные, азартные, тотализатор, биржа;

шопинг (регулярные, дорогие, часто бессмысленные покупки, погоня за брендами, трендами и пр.);

ассоциирование себя с должностью или статусом (популярный способ для амбициозного человека, у которого не хватило энергетического топлива для собственной реализации. С потерей статуса такие люди впадают в глубочайший личностный кризис);

ностальгия по прошлому (жизнь глубоким прошлым – «вот были времена…»);

полная замена собственной реализации жизнью и интересами детей;

вкладывание нерастраченной энергии в развитие мужа (для женщин). Итог таких историй очень редко бывает позитивен;

химические зависимости (алкоголь, курение, различные лекарства).

Как вернуть авторство жизни

Чтобы перейти от состояния отражателя чужих интересов к состоянию творца своей жизни, конечно, нужна помощь специалистов и время для работы над собой. С чего начать?

Ответьте на вопросы: «Кто я? Что я могу дарить людям?» Отделитесь от всего, что вами не является. Скажите себе: «Я – это не мой супруг, не мои дети, не моя работа и не моя должность». А кто тогда?

Перечислите всё, что вы любите делать и что приносит вам удовольствие. Сразу исключите дела, в которых вы пытаетесь жить чужой жизнью. Напишите список. Выполняйте несколько пунктов каждый день. Вам придется свыкнуться с мыслью, что вы будете делать то, что вы хотите, как минимум 70% времени.

Проверьте свою жизнь словами «хочу» и «должен/должна». Запишите. Потом всё, что написано в колонке «должен/должна», следует либо перевести в статус «хочу», либо вообще выкинуть из своей жизни. Например, «хорошо выглядеть» можно легко перевести в «хочу» из «должна», но только если вы действительно этого хотите. Если вы прекрасно себя чувствуете, имея 5-10 кг лишнего веса и не тратя времени на макияж и маникюр, то почему бы и нет? Вы вполне имеете право быть собой! Так же поступите со всеми своими остальными долженствованиями. Подумайте, какие свои «должности» вы можете делегировать другим людям.

Представьте себя режиссером своей собственной жизни. Напишите свой сценарий максимально увлекательно, чтобы он вас захватывал, восхищал и поражал! А теперь подумайте, что вы можете сделать в реальности, чтобы приблизиться к реализации этого сценария. Напишите это в виде плана по пунктам. Назначьте сроки, какие пункты и когда вы будете выполнять.

Конечно, это только начало. Путь творца долгий, интересный, творческий и увлекательный.

Если вы не начали его вовремя, но хотите начать сейчас, вам необходима помощь специалиста. Нужен тот, кто проведет вас в мир управления собственной жизнью. Для кого-то проводниками могут стать мудрые книги. Но на каком-то этапе вы почувствуете, что творение жизни – это ваш и только ваш эксклюзивный проект!

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