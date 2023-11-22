«По родным ухабам»: под Тулой мощно проехал 15-й мотослет «Лев Николаевич»

Текст: Дарья Лашкевич, фото Дмитрия Дзюбина и Дарьи Лашкевич.

Соревнования прошли под Тулой уже в 15-й раз. 18 ноября Myslo побывал там и своими глазами увидел, что это на самом деле и кому оно надо.

...На часах ровно 10.00, на улице минус три. Погода отличная: грязь окаменела, а значит разлетаться во все стороны и забиваться в колеса будет не так активно. На небе ни облачка, морозный воздух бодрит, солнышко пригревает.

Не успели мы пройти через заросли пожухлой дикой растительности, как услышали грохот и брань – кто-то успел упасть с железного коня еще до заезда. Беспокоиться не о чем: все райдеры одеты в специальную экипировку и шлемы.

На случай серьезных травм дежурит карета скорой помощи, а перед регистрацией спортсмены подписывают согласие на отказ от претензий.

Немного поодаль от парковки расположилась поляна – наше пристанище на ближайшие полдня. Здесь несколько точек интереса: шатер с техникой для тест-драйва, полевая кухня, спонсорская палатка с лототроном, стойка регистрации и там же магазин с мерчем.

Напротив распластался длинный стартовый коридор, огражденный сигнальными лентами. Он напоминает дракона: рев моторов – его рычание, дым из выхлопных труб – его дыхание, корпусы мотоциклов – блестящие чешуйки, а арка с надписью «ФИНИШ» – широко разинутая пасть.

Участники заезда, которые уже успели зарегистрироваться, заняли места на старте и оживленно беседуют. Некоторые подчеркивают свою индивидуальность необычными образами, как этот мотоциклист – на нем пушистая плюшевая шапка в виде мамонтенка.

– Эта шапка вместе со мной уже лет 10 катается, – смеется он. – Фоткай, почему нет. Ой, только не надо меня никак представлять. Вот, хочешь, Слоненок или Мамонтенок…

Музыка оглушает. Ведущие задорно комментируют происходящее и направляют гостей слета. Подходим к лототрону – надо заполнить маленький бланк, а корешок оставить себе. Наш опустился в барабан первым. Забегая вперед, скажем: выиграть нам ничего не удалось. Зато другие три человека получили свои брендированные термосы и прочие призы – мелочь, а приятно.

А людей (и машин) все больше и больше. Толпа собралась разношерстная: и стар и млад, парни и девушки, спортсмены, их друзья, родственники и зеваки – они не в первый раз приезжают на «Льва Николаевича» просто посмотреть. Кто-то взял с собой четвероногих любимцев, кто-то – любимые музыкальные инструменты.

– Мотоциклами я увлекаюсь давно, – рассказывает Анастасия, – езжу на внедорожной технике стыдно сказать, сколько (смеется). Лет пять назад купила собственный мотоцикл, и теперь выезжаю на такие алко-ралли покатушки. Тут прикольно пообщаться, дружелюбная атмосфера. Плюс это отличная физическая нагрузка.

По статистике, которую нам удалось получить после заезда, выяснилось: из 150 участников было примерно 5 девушек, и только одна из них ехала самостоятельно, на собственном питбайке.

Впрочем, цифры для этого не нужны – несложно и догадаться. Мы спросили Анастасию, как относятся к девушкам в сообществе эндуристов:

– Девушки в фаворе, потому что нас в не так много. Все-таки занятие это требует большой физической силы и выносливости. Так что мужская часть комьюнити гордится нами. Помощь на трассе в приоритете – всегда чувствуешь поддержку. Это очень приятно! (улыбается).

Мужчина и женщина, ведущие на поводке троих собак, растерянно оглядываются по сторонам:

– Да уж, питомцы!... Одного вот потеряли, найти не можем, – ворчит Павел. Он говорит о своем сыне – Макаре. Сегодня они должны были соревноваться вместе, но байк Макара сломался, и отец отдал ему свой. Виновник торжества быстро обнаруживается, так что с ним мы тоже поговорили.

– Мне 14, занимаюсь я с 6 лет. Приучил меня, конечно, папа. Волнуюсь: не страшно упасть, страшно проиграть. И так каждый год. Ну, были и медали (смущенно, но не без гордости, улыбается). Много медалей.

Замечаем пару молодых людей в милейших шапках-ушанках. Это Алексей и Соня, им по 16 и 14 лет соответственно. Пришли они сюда поддержать папу Сони и лучшего друга. Сами они тоже катаются, но сегодня без техники.

…Одним словом, весело! Уж от кого-кого, а от брутальных байкеров и суровых дядек такой общительности и дружелюбности ну никак не ожидаешь. Это. Пожалуй, одно из самых дружелюбных и открытых комьюнити: и про мотоциклы расскажут, и объяснят, если что-то не понятно, и вкусным угостят.

На часах 11.00. Набежали тучки, будто для драматичности: гонка вот-вот начнется! Зрители выстроились в две шеренги, став живым продолжением коридора. Кто-то забрался на холмик и наблюдает оттуда, лузгая семечки и снимая на телефон. Жужжат коптеры. Ведущие начинают отсчет.

Тридцать, двадцать пять, двадцать…

Старт!

Первыми с места срываются мотоциклы с коляской – небольшой площадкой с перилами. Конструкция выглядит очень шаткой и небезопасной: на своих двоих удержаться – настоящее испытание. Первый же «колясыч», не проехав и 10 метров, заваливается на бок. Толпа в исступлении: «Не тупи, топи!», «Ну че ты встал?!», «Давай, друг, давай!». Штурман ловко вскакивает на ноги и, поднатужившись, вытаскивает крошечный мотоцикл из ямы и запрыгивает обратно в коляску. Гонка для них продолжается.

За ними – мотоциклисты. Земля уже достаточно распахана, чтобы увязнуть на месте или попасть в колею: так один из участников чуть не въехал в зрителей (и не было бы этого репортажа…). Комья грязи летят во все стороны, мотоциклы встают на дыбы (такой трюк называется «вилли»), откуда-то из самого конца очереди слышится боевой клич: «По******и, б**!» – водитель приподнимает «забрало» шлема, воинственно встает на свой квадроцикл и, обернувшись на «войско», призывно вскидывает кулак.

Теперь – квадроциклы. Четырехколесной тяжелой технике куда легче справляться с бездорожьем. Некоторые из них двуместные: водители преодолевают полосу препятствий с дамами сердца. Настоящая рыцарская романтика!

В самом конце едут те, кто заявку на участие не оформлял и хочет прокатиться для себя. Набирается примерно дюжина разношерстной техники. И несмотря на то, что они не получат жетон-медальку в конце, не клеили номер на свои мотоциклы, не начинают заезд вместе с остальными, - несмотря на все это они счастливы и с таким же, если не большим, рвением наступают «в атаку».

На этом экшен заканчивается – при всем желании мы не смогли бежать по болотам за гонщиками бы все 5 часов. Зато ехать – пожалуйста! Мы прокатились на китайском чудо-вездеходе в рамках тест-драйва.

Конечно, мы не поедем сами – нас прокатят. Заезд длится не больше 10 минут, а его маршрут пролегает по территории турбазы «Берлога» – там, относительно трассы «николаевцев», все безобидно. Но для первого раза даже такой опосредованный опыт оказался впечатляющим. Первые пару минут было страшновато – не знаешь, чего ожидать, как правильно сидеть и держаться за ручки. Но сомнения в собственных силах быстро улетучиваются (что по большей части заслуга водителя – мы плелись в самом конце процессии), и остается чистый драйв: ветер в лицо, ощущение скорости и непередаваемый трепет перед неизведанным. Голова моментально пустеет, сердце, маленький моторчик, бешено стучит, остается только какое-то примитивно-животное желание мчаться, мчаться, мчаться вглубь леса. Кажется, мы плотно подсели – хочется ощутить это снова, прокатиться еще разок…

Единственный минус – окоченевшие пальцы.

До конца заезда еще час-другой. За это время мы успели поговорить с Сашей Крупным – имя, знакомое каждому «мотоодержимому». Нам же он известен как инструктор «Мотопарка» и настоящий панк – уже 28 лет он не слезает с мотоцикла.

– Тут не надо представляться, много слов. Сюда надо приезжать и отдыхать. Очень комфортная атмосфера – для здешних «Лев Николаевич» – праздник. На сегодняшний день это мероприятие с самым высоким уровнем. Начиналось оно с пьянок-покатушек, теперь все серьезнее. Чтобы вы знали: в Туле всего два мероприятия такого плана – одно организуем мы, «Самогонщики», а второе – «Самофар-треффен». Над ним работает «патриарх» мотодвижения – Александр Святославович «Чукча». Оно пройдет, если не ошибаюсь, в феврале и еще летом. Вещь бомбическая – все мотопсихи с района приезжают туда, веселятся, отрываются!

Потихоньку участники финишируют – те немногие, кто остался ждать их возвращения и не убежал на турбазу греться, встречают их как настоящих героев. Вид участников и их техники с лихвой компенсирует невозможность следить за всей гонкой – все и так ясно: с ног до головы грязные, без «лопухов» (так называется защита, крепящаяся на руль эндуро-мотоциклов, чтобы обезопасить руки водителя от травм), с покрытыми копьями земли спицами. Экипаж одного и квадроциклов так вообще протянул девушке-стартеру (это она вместе с ведущим дает отмашку «март!» и встречает водителей у финиша) отвалившееся по пути сиденье. Главное, что сами целы.

Теперь остается припарковать технику (то, что от нее осталось) и снять точки – показать судьям фотографии, подтверждающие, что спортсмен проехал весь маршрут, нигде не срезая.

Остается томительное ожидание – судьи должны подсчитать результаты и определить победителя.

На часах 16:20. Солнце зашло за деревья, тучи закрыли небо. Холодно. Кафе распродает остатки съестного, палатки сворачиваются, а участники, хохоча и громко переговариваясь, торопятся на турбазу – отдыхать, веселиться в баре и смотреть концерт.

Результаты соревнований: