В Туле выступили главные глэмеры отечественного метала NEVERLOVE. Фоторепортаж Myslo

Фото Алексея Пирязева

Нашумевшие своими хитами и уже успевшие стать законодателями в российской тяжелой музыке и самой большой метал-группой в стране, посетили Тулу в рамках традиционного масштабного тура в поддержку нового альбома!

Коллектив под руководством фронтмена Ярослава Степанова стал популярным в 2019 году благодаря TikTok. О солисте известно мало. Некоторые даже в шутку называют его младшим братом Ярослава Дронова или сыном Валерия Кипелова. На самом деле, группа из Москвы обрела популярность благодаря пикантным текстам и необычному для российской сцены жанру музыки — глэм-рок.

По стилю ребята похожи на зарубежных классиков — KISS и Motley Crue — и на современные группы, прогремевшие в жанре глэм, — Black Veil Brides и Maneskin.

О том, как туляки отрывались под смелые треки, — в фоторепортаже Алексея Пирязева.