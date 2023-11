Ролевая ярмарка, кэндзюцу и световое шоу: в Туле прошел фестиваль настольных игр «Горыныч 2023»

Текст Полины Горваль, фото автора и vk.com/gorinichtula.

В этом году конвент занял целых два этажа кластера и собрал вместе не только жителей Тулы и области, но и ролевиков из других городов России.

«Горыныч 2023» порадовал приверженцев приключений и авантюр обширной развлекательной программой. Конвент проходил целый день, но соскучиться не было времени.

На первом этаже кластера в одиннадцать утра прошло открытие фестиваля. Там же раскинулась ярмарка мастеров. Яркие дайсы, керамика, миниатюрки для игр, украшения и маски, японские сладости и книги... Маркет представлял собой собрание локальных брендов, представители которых так же неравнодушны к «настолкам», как и гости фестиваля.

На третьем этаже в зале «Демидов» проходили сессии настольных ролевых игр. Играли в такие системы, как: ICRPG, Masks: A new generation, Mork Borg, Pathfinder 2, Delta Green и Dark Conspiracy D& D 5e, Неизвестные Армии 3 Ed, Mage the ascension (WoD), Dark Heresy 1e (D100), Dungeon World, JoJo’s Bizarre Adventure: Dice of Heaven.

В холле третьего этажа — большая игротека. Любой желающий мог окунуться в интригующий мир настольных игр. Тем, кто не был знаком с правилами, помогали мастера и другие участники. Играли в настольные игры проектов GameDevLab, Hobby Games и тульской ячейки ГРаНИ. Помимо этого, проходили целые турниры по Bullet, Magic: The Gathering, а также игровые сессии Warhammer 40k, Warhammer Age Of Sigmar и Battletech.

Ольга Валентинова, организатор фестиваля:

Ольга Валентинова — Организационная группа «Горыныча» — это активисты клуба «Дракон в кубе»: Ольга Валентинова (Воля), Илья Карпов (Гаори), Денис TaRs_WoLk Вишневский, Юлия Судьина, Марк Markus Тюрин, Сергей Давыдов, Мартин, а также Высшая техническая школа и волонтёры GameDevLab. Почти таким же составом мы создавали «Горыныча» в прошлые годы. В этом году организовывать все было сложнее, потому что у нас стало больше площадей. Если в прошлом году мы занимали только третий этаж, то в этом — третий и первый. Игр и мероприятий стало больше, а времени на организацию — меньше. Фестиваль в этом году мы сделали чуть меньше чем за два месяца. Но мне кажется, что мы справились. Я вижу, что люди с удовольствием играют, приходят посмотреть на красивое, потрогать красивое. Это все так радует мою душу!



Для мастеров настольных ролевых игр или тех, кто только начинает свой путь по созданию и ведению игр, в аудитории «Мастерская» проходили лекции по различным аспектам НРИ. Послушать можно было об этапах создания игр, об антураже полигонных игр, эмоциях в качестве основы дизайна в НРИ и многом другом. А записи лекций можно посмотреть на странице события в «ВК».

Для любителей размяться в одном из конференц-залов прошло несколько мастер-классов по владению холодным оружием. Клуб «Клан Акэти» провел урок по одному из древнейших искусств владения японским мечом катана — кэндзюцу. Позже клуб «Воскресная школа фехтования» показал мастер-класс по болонскому фехтованию мечом. Абсолютно каждый мог взять меч в руки и почувствовать себя древним воином.

Юлия Судьина, новый член организаторской группы:

— Настольные ролевые игры довольно плотно засели в моей жизни и на протяжении уже нескольких лет являются моим основным хобби.

Если раньше я посещала «Горыныча» в качестве участника, то в этом году присоединилась к организационной команде. Было интересно понаблюдать за всей кухней изнутри. В целом, как и на любых масштабных мероприятиях, не обошлось без форс-мажоров. Но самое главное — уметь справляться и переорганизовываться по ходу движения.

Опыт довольно интересный, поскольку ты чувствуешь не только ответственность, но и в то же время радость за то, сколько людей удалось собрать в одном месте. Сегодня здесь много разных клубов НРИ не только Тулы и области. Есть ребята из Рязани, Челябинска, которые приехали со своими играми и идеями.

Какой же фестиваль «настолок» без дефиле? На сцене первого этажа прошел конкурс косплея. Участники бились за звание лучшего костюма, а судьями были гости конвента.

Время близилось к вечеру, на улице стремительно темнело. Развеять тьму помогли ребята из проекта «Стихия», которые устроили для гостей фестиваля световое шоу в старинном стиле.

Ранее в группе события в «ВК» проходило голосование за любимых тульских мастеров. Участникам фестиваля приходилось выбирать между двенадцатью отважными создателями игр. Оглашение результатов и награждение победителей прошло на закрытии конвента.

Первое место занял Александр Мартынов, однако на награждении он не присутствовал. Как выкрикнул кто-то из зала, «он настолько хороший мастер, что аж до сих пор играет на третьем этаже».

Второе место занял Денис Вишневский, а третье — Михаил Павлов. Остальные участники получили утешительные призы.

«Горыныч 2023» закончился овациями нашим тульским ролевикам и, конечно, организаторам и самим участникам фестиваля.

Фестиваль сумел объединить на одной площадке людей разных возрастов из разных уголков страны. Но у всех них была одна цель — поучаствовать в приключениях, хорошо провести время и найти единомышленников.