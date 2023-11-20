«Проглотить с удовольствием»: как легко пройти эндоскопические исследования

erid: 4CQwVszH9pWuJysCa33

Даже если у вас никогда не болели желудок и кишечник, вам однажды придется сделать эндоскопию. Эта процедура — «золотой стандарт» диагностики заболеваний ЖКТ и единственный метод выявления онкопатологии желудка и кишечника. Гастроскопия и колоноскопия входят в обязательный чекап диспансеризации в определенные периоды жизни. Но, наверное, в каждом из нас есть страх этой процедуры.

Стоит ли бояться, насколько современная эндоскопия комфортна для пациента, рассказал врач-эндоскопист Виталий Пузиков.

— В 2003 году я закончил Рязанский мед, хирургию. Потом специализировался на эндоскопии. Мой стаж работы врача-эндоскописта — более 10 лет. Вообще, термин «эндоскопия» дословно переводится как «внутри наблюдаю». С помощью камеры мы осматриваем внутренние полости ЖКТ, исследуем состояние слизистых оболочек. При необходимости можно взять фрагмент ткани для гистологического исследования.

Эндоскопические методы исследования на сегодняшний день являются самыми достоверными для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта и органов дыхания.

Мы исследуем верхние отделы ЖКТ — пищевод, желудок и начало 12-перстной кишки — и нижний отдел кишечника, толстую кишку.

Что обычно выявляем? Язвы, эрозии, повреждения поджелудочной железы, грыжи пищевода, полипы, рак.

В «Клинике Эксперт» есть два аппарата для проведения «классической» гастроскопии — через рот — и один ультратонкий аппарат, когда камеру вводят через нос. В чем разница?

Разница для пациента — в переносимости процедуры. Через нос аппарат заходит в пищевод, минуя такие зоны, как корень языка, мягкое небо. То есть те зоны, которые вызывают рвотный рефлекс. Аппарат тоньше, а значит, легче переносится введение. Качество картинки при этом на аппаратах не отличается.

Каким аппаратом выполнять исследование — решение принимает врач.

Ведь есть определенные состояния, патологии, когда пациент не может проглотить классический аппарат, например заболевания пищевода. Впрочем, если пациент захочет сделать процедуру только ультратонким аппаратом, мы сделаем.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Для исследования толстого кишечника делают колоноскопию. В «Клинике Эксперт» ее можно сделать так, что пациент совсем ничего не почувствует. Это не совсем то же самое, что в народе называют «наркоз». Правильнее сказать — седация, то есть пациент спит, но у него сохраняются рефлексы и собственное дыхание. Но тем не менее мы выполняем определенный протокол по анестезии, в том числе необходимы ЭКГ, анализы, осмотр терапевта.

Как понять, что вам нужно пройти гастроскопию и колоноскопию?

Во-первых, если вас что-то беспокоит и врач рекомендует выполнить исследования. Например, мучает отрыжка после еды, отрыжка воздухом, периодическая или постоянная изжога. В этом случае нужно пройти гастроскопию, чтобы диагностировать острые или хронические воспалительные явления, выявить перерождение слизистой и нивелировать риски развития.

Во-вторых, проходя диспансеризацию, с определенного возраста нужно делать эндоскопические исследования, даже если у вас ничего не болит. Как правило, злокачественные новообразования «не болят», развитие болезни идет бессимптомно до поры до времени. Эндоскопия позволяет обнаружить атипичные клетки на самом раннем этапе. Пациент получает шансы прожить дольше после лечения.

До 45 лет такие исследования надо делать хотя бы раз в пять лет.

В 45 лет — если не делали ни разу, нужно сделать и гастроскопию, и колоноскопию.

Далее, если ничто не беспокоит, гастроскопию можно повторить через 3-4 года, колоноскопию — через 5-6 лет. Когда все в порядке, делать скрининговые исследования чаще, например раз в год, нет никакого смысла. Так быстро в кишечнике или желудке ничто не вырастет.

Если при обследовании находят какие-то проблемы, дальше частоту обследования определяет доктор. Допустим, пациент пришел без жалоб, но в желудке есть воспалительные изменения или язвы. Тогда врач может назначить повторную гастроскопию после лечения или, например, через год.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В-третьих, если у близкого родственника пациента было онкозаболевание ЖКТ, начать скрининг надо на 10 лет раньше, чем родственнику поставили диагноз. Например, если у отца в 40 лет обнаружили опухоль толстой кишки, его детям скрининг нужно сделать не в 45, а в 30 лет.

Правда ли, что колоноскопию не надо делать, если анализ кала на скрытую кровь (входит в стандарт диспансеризации) отрицательный? Нет. Потому что бывают случаи, когда мы обнаруживаем раковые клетки, а анализ был хороший. И наоборот.

Само исследование занимает немного времени — 3-5 минут. Если нужно сделать фотофиксацию и взять биопсию из труднодоступного участка, то процедура может немного затянуться.

Гастроскопию проводят на пустой желудок и кишечник. Обычно такие исследования проводят в первую половину дня. Накануне вечером, до 18.00, разрешен легкий ужин. После этого до конца дня можно только пить. С утра нельзя ни есть, ни пить.

Для колоноскопии подготовка сложнее. Нужно 3 дня соблюдать диету. Последний прием пищи — обед в день перед обследованием. И обязательно принимать очищающие препараты. Чем лучше человек подготовится к колоноскопии, тем выше шанс, что врач увидит все изменения, новообразования и отклонения.

В «Клинике Эксперт» эндоскопию проводят опытные врачи с большим стажем работы: Галина Владимировна Виноградова, врач-эндоскопист «Клиники Эксперт», более 50 лет работающая в медицине; родоначальник тульской эндоскопии, Андрей Александрович Полещиков, имеющий стаж работы в эндоскопии 35 лет, и я.

В клинике установлены современные аппараты для эндоскопических исследований, в том числе в этом году закуплено два новейших гастроскопа и один колоноскоп с максимальным разрешением. Ну и наконец, наша клиника расширяется и развивается. Недавно открылся новый корпус, где наши пациенты могут получить широкий спектр диагностических и лечебных процедур в комфортных условиях.

В «Клинике Эксперт» услуги предоставляются как на платной основе, так и по полисам ОМС и ДМС.

Записаться на прием к специалисту можно по тел. 8 (4872) 33-79-61 и на сайте tul.mrtexpert.ru.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом