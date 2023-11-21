Врач-эндокринолог Мария Матвеева: «Наша жизнь — во власти гормонов»

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Усталость, лишний вес, тяга к соленому — всё это может быть свидетельством нарушений эндокринной системы.

О самых волнующих вопросах мы поговорили с врачом-эндокринологом медцентра «Созвездие здоровья» Марией Матвеевой.

— Чем занимается эндокринолог?

— У многих эта профессия вызывает ассоциации вроде «что-то про щитовидку и сахар», но это далеко не так. Эндокринология — относительно молодая наука и изучает она сложные «взаимоотношения» между гормонами, которых у человека довольно много.

Я убеждена, что именно эндокринная система определяет продолжительность и качество жизни. От слаженной работы гормонов зависят физическое здоровье, умственная деятельность, состояние костной ткани. Даже качество волос, кожи и композиционный состав тела — все во власти гормонов!

Нельзя забывать еще и о репродуктивной эндокринологии. Здоровая беременность, сама возможность ее наступления тоже во многом определяются качеством работы эндокринной системы. В медцентре «Созвездие здоровья» я совместно с гинекологами готовлю женщин к беременности, а затем мы сопровождаем их во время этого непростого этапа в жизни.

Один из важнейших вопросов, который в нашем центре мы решаем целой командой специалистов, — это бесплодие. К помощи пациенткам с таким диагнозом в «Созвездии здоровья» подключается эндокринолог, гинеколог и уролог. Глубокое изучение андрологии (науки о мужском гормональном здоровье. — Прим. авт.) дает мне возможность помогать парам с мужским фактором бесплодия, а доскональное понимание работы женской гормональной системы помогает успешно решать вопросы эндокринного фактора бесплодия у женщин.

Ведение мужчин и женщин в менопаузе и андропаузе относится уже к возрастной эндокринологии. И этот раздел медицины не менее важен. С возрастом работа гормональной системы сильно меняется, и если это будет происходить неправильно, качество жизни снизится.

Наша задача — помочь пациентам быть бодрыми и активными во всех сферах, оставаться красивыми, сохранять интерес и вкус к жизни в любом возрасте. Да-да, это тоже подвластно эндокринологии.

— В последнее время стали больше говорить еще и об онкоэндокринологии. Это направление в клинике доступно?

— Да. Онкоэндокринология становится все более актуальной, и это одна из граней моей специальности. Рак органов эндокринной системы — редкое, но очень опасное заболевание, потому что затронуты гормонально-активные органы.

Наблюдение пациентов с таким диагнозом — очень специфическая задача. На своих приемах я при необходимости провожу УЗИ щитовидной железы и биопсию подозрительных узловых образований, а также УЗИ органов брюшной полости.

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— Говорят, что причина быстрой утомляемости, хронической усталости, проблем с кожей и волосами часто кроется именно в нарушении гормонального фона. Так ли это? И как вообще на это влияют гормоны?

— Слабость, быстрая утомляемость и отсутствие энергии — довольно частые жалобы на приеме у эндокринолога. Безусловно, такие симптомы крайне неспецифичны и могут быть связаны с чем угодно: от анемии (низкого уровня гемоглобина) до печеночной недостаточности или, скажем, надпочечниковой недостаточности. Задача врача в этом случае — детально разобраться, с чем связана эта утомляемость.

То же самое и с проблемами кожи и головы. Но надо помнить, что кожа — это отдельный орган. Вопросами, связанными с кожей, занимаются дерматологи-косметологи нашего центра.

Дерматологи часто отправляют пациента на консультацию ко мне, чтобы исключить именно эндокринные причины, например акне или алопеции, а затем уже приступают к своему специфическому лечению. Такой комплексный подход к лечению исключает возможность постановки неверного диагноза и неэффективного лечения.

— Кто заставляет работать щитовидную железу или яичники? Кто ими управляет?

— Если коротко, то в головном мозге есть гипофиз — маленькая эндокринная железа, «начальник» над остальными органами эндокринной системы. Над ней есть еще более «высокопоставленный начальник» — гипоталамус, который координирует работу гипофиза. Если произошел «сбой» в этом «координационном центре» — гипоталамо-гипофизарной области, то «подчиненные» — эндокринные органы — перестают адекватно выполнять свою работу, возникает множество проблем, которые в силах исправить эндокринолог.

Проблемы могут быть полярные: в одном случае резкая, непреднамеренная потеря веса, тошнота, гипотония, слабость, тяга к соленой пище, иногда потемнение кожи, а в другом — стремительный набор веса, высокое давление, изменение фигуры, растяжки на теле, избыточный рост волос на теле. Все это требует лечения у эндокринолога, причем безотлагательного.

— По каким симптомам можно понять, что пора на прием к эндокринологу?

— Таких симптомов много: лишний вес, высокое АД, которое плохо контролируется несколькими антигипертензивными препаратами, нарушение менструального цикла, последствия переломов у людей старше 50 лет, снижение либидо и активности у мужчин, менопауза у женщин, резкое снижение веса, потемнение кожных покровов, низкое давление, упорные головные боли и сужение полей зрения, ощущение кома в горле… Перечислять можно до бесконечности.

Если вас что-то беспокоит, на прием к врачу нужно пойти обязательно. Ну и еще: если вы ни разу не были у эндокринолога, то его точно следует посетить.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Нужно ли сдавать какие-то анализы перед походом к врачу?

— Я бы рекомендовала дойти до врача и поговорить с ним, это сильно сэкономит бюджет. Обычно я прошу приносить с собой все результаты анализов, обследования, заключения других специалистов, которые уже есть у человека, но специальные назначения исследований делаю уже после приема.

Вместо анализов приходите со списком вопросов, которые вас интересуют. Потому что на приеме вы можете растеряться или забыть что-то спросить. Также не забудьте список дозировок и препаратов, которые вы принимаете. Это гораздо ценнее и важнее, чем три листа анализов, сданных на всякий случай, из которых только пара показателей будет иметь отношение к проблеме.

25 ноября, в субботу, медицинский центр «Созвездие здоровья» приглашает всех на скрининговое эндокринологическое обследование.

Его цель — выявить подозрительные узловые образования щитовидной железы и вовремя помочь тем, кому это необходимо.

Внимание! Скрининг — это НЕ консультация, а быстрое исследование состояния щитовидной железы с помощью аппарата УЗИ. При выявлении отклонений врач обязательно сориентирует по дальнейшей тактике, подскажет, какие анализы необходимо сдать и нужна ли биопсия.

Стоимость скрининга символическая — 500 рублей. Запись по телефону клиники.

Тула, пр. Ленина, 66-а.

Ежедневно с 09.00 до 20.00.

Тел.: +7 (4872) 52-60-70, +7-967-431-77-41.

sozvezdie-tula.ru

Досье Myslo

Мария Александровна Матвеева

Окончила Ивановскую медицинскую академию, затем ординатуру по эндокринологии.

Эндокринолог, эндокринолог-андролог, онкоэндокринолог (обучение на базе ЭНЦ, г. Москва), диетолог, врач УЗ-диагностики.

Специалист ТАБ щитовидной железы (обучение на базе Северо-Западного центра эндокринологии, г. Санкт- Петербург).

Член Российской ассоциации эндокринологов и Российского общества специалистов по гинекологической эндокринологии и менопаузе.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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