Вера Гумилевская – хирург с золотым сердцем, которая создала первый в Туле роддом
Главным врачом Центрального родильного дома Вера Гумилевская проработала 30 лет.
Когда она шла по коридорам роддома, персонал вытягивался по струнке, шепотом передавая друг другу «Мать идет!». Веру Сергеевну любили, уважали и боялись. Великая женщина, которая стояла на страже женского и детского здоровья в Тульской губернии.
Память о Вере Сергеевне Гумилевской бережно хранят в ЦРД. Вырезки из газет, фотографии, дипломы, документы, записки... О судьбе Веры Гумилевской, о становлении первого роддома в Туле рассказывает Елена Сергеевна Макарова, главный врач ЦРД №1 им. В. С. Гумилевской.
– Вера Сергеевна родилась 6 февраля 1886 года в селе Казанское-Греково Ефремовского уезда Тульской губернии. Семья Гумилевских была многодетной. Отец, Сергей Гумилевский, был приходским священником. Сам, будучи человеком грамотным, он дал своим детям – пяти дочерям и сыну – образование.
В 1912 году старшая дочь Вера окончила Санкт-Петербургский женский медицинский институт. Тогда выпускали только врачей общей практики, узких специализаций не было. Но Гумилевская, еще студенткой, увлеклась акушерством. Вначале работала в Белевском уездном земстве, затем – участковым врачом Кологривовской и Масловской сельских больниц Ефремовского уезда.
Вера Гумилевская (6 февраля 1886 г. – 2 февраля 1956 г.) посвятила всю жизнь медицине и тульскому родильному дому.
В 1914 году Вера Сергеевна приехала в Тулу, где стала работать врачом-ординатором хирургического и гинекологического отделений губернской земской больницы на ул. Дрейера. Через четыре года перешла врачом-ординатором в родильно-гинекологическую больницу патронного завода, а в 1925 году ее назначили главным врачом этой больницы.
В те годы роды в Туле в основном принимали на дому. Было только пять мест для рожениц в медсанчасти патронного завода и пять – в областной больнице. Почему-то считалось, что для родовспоможения достаточно повитухи. Ну а если роженица умерла или ребенка достали уже задохнувшимся – значит, такова судьба, Бог дал – Бог взял. Но женщины, безусловно, нуждались в специализированной акушерской помощи.
И вот 19 декабря 1926 года в бывшем приюте для девочек-сирот и вдовствующих женщин открылся родильный дом на 75 коек.
Особняк тульской купчихи Любови Ивановны Трухиной-Ломовой, который она передала городу под приют, располагался на Воздвиженской улице (ныне ул. Революции). Так в Туле появился первый роддом, который получил название Дом младенца, а Вера Гумилевская стала его бессменным главным врачом на целых 30 лет, а еще – основоположницей современного акушерства в Тульской области. По заложенным ею основным принципам акушеры работают до сих пор.
Обслуживающий персонал роддома состоял из 7 врачей и 17 акушерок. Беременные и роженицы ехали сюда со всей области. А когда слава о роддоме и его главвраче распространилась за пределы Тульского края, пациентки стали приезжать из Орловской, Калужской и других областей.
Вскоре стало ясно, что два этажа – это очень мало для роддома. Предложение Гумилевской надстроить третий этаж было поддержано, и в 1936 году здание стало трехэтажным. ЦРД уже мог принимать 350 рожениц, а число сотрудников увеличилось до 270 человек.
В 1939 году число новорожденных было около 10 тысяч человек – рекорд для того времени. А вообще с 1926 по 1939 год население области увеличилось почти на 200 тысяч человек.
За годы работы в ЦРД Гумилевская превратила его в одно из лучших лечебных учреждений региона. А саму Гумилевскую называли опытным администратором, прекрасным руководителем, высококвалифицированным акушером-гинекологом. Энергичная Вера Сергеевна первоклассно поставила дело оказания родильной помощи. Она вела ее не только в Туле, но и в районах области. Особое внимание уделяла подготовке молодых кадров врачей-акушеров. Все они стажировались в роддоме под ее началом.
Гумилевская всю жизнь отказывалась вступить в партию. А в сложные годы – конец 1930-х годов, когда бушевали репрессии, – без страха за себя и свою жизнь принимала на службу специалистов, прошедших лагеря и ссылки. «Настоящий профессионал» – это понятие было для нее единственно правильной политической оценкой.
Прямых гонений в ответ на свое поведение Вера Сергеевна не испытывала. Как не было и последствий ее совсем не пролетарского происхождения.
В годы Великой Отечественной войны роддом продолжал работать. В окне под крышей здания устроили наблюдательный пункт и установили пулемет. Родильное отделение же перевели в подвал ради безопасности.
Многие сотрудники роддома ушли на фронт. Рядом с Верой Гумилевской остались 27 человек, которые трудились на работе сутками. Когда отключали свет, роды приходилось принимать при свечах, но высокий профессионализм медиков очень помогал. Зимой, когда не было воды, в кастрюлях растапливали снег. Уголь возили на санках из Заречья, с Ряжского вокзала.
Во время артиллерийского и минометного обстрелов города противником Гумилевская принимала «энергичные меры к безопасности находившихся в это время в родильном доме рожениц и новорожденных». За период обороны Тулы в ЦРД родились 459 детей! Всем матерям и новорожденным Гумилевская оказывала медицинскую помощь. Своим личным примером она вдохновляла на самоотверженную работу весь медперсонал родильного дома.
Вере Сергеевне удалось сохранить ЦРД во время войны, а также весь коллектив. Гумилевскую наградили орденом «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».
Хирургом Вера Гумилевская была высококлассным. Вот что писала о ней ее ученица, заслуженный врач России Августа Петровна Астапова (1925-2014 гг.), которая после Веры Сергеевны заняла должность главного врача ЦРД: «Я наблюдала за ее работой с восторгом и завистью. У операционного стола Вера Сергеевна точно сбрасывала половину прожитых лет, оставляя однако при себе обретенный за эти годы опыт. Морщины ее лица прятались под марлевой повязкой, а глаза смотрели живо, властно и сосредоточенно.
Высокая, прямая, в длинном халате, с энергичными, но неторопливыми движениями рук, работающая почти без слов, Гумилевская казалась мне недосягаемо искусной.
Помощники ее несуетливо, слаженно и умело исполняли свое дело точно. Гумилевская, действуя скальпелем, в то же время успевала дирижировать всем своим небольшим ансамблем. Вера Сергеевна обладала почти колдовской интуицией, и со стороны казалось, что она работает не задумываясь, не колеблясь, всякий раз точно зная, куда и как идти».
В тульском ЦРД врачи использовали самые современные методики родовспоможения.
Тяжелые пациентки находились под личным контролем у Гумилевской. Всех Вера Сергеевна знала по имени и фамилии, всегда находила время, чтобы поговорить с женщиной, успокоить ее, выслушать, помочь советом.
Могла ночами не отходить от сложной роженицы или борясь за жизнь слабого ребенка. Первоклассный хирург, главный врач – если того требовала ситуация, она могла сама и клизму поставить. Какие чины и звания, если женщине нужна помощь?
С коллегами Гумилевская была строга, но без причины никогда не делала замечаний и не ругала. Ее любили, уважали и боялись. А порядок, заведенный Гумилевской, выполняли неукоснительно.
Конечно же, как у любого врача, у Веры Гумилевской и ее коллег случались неудачи. Сохранилось письмо из Министерства здравоохранения РСФСР, адресованное Гумилевской, за подписью начальника Управления акушерско-гинекологической помощи Станцо: «…Качественные показатели работы родильного дома по сравнению с 1949 г. значительно улучшились: снизилась детская смертность, мертворождаемость, возрос охват обезболивания в родах. Однако в работе объединения имеются еще серьезные недочеты. Хотя общая детская смертность и снизилась по сравнению с 1949 г., но родовая травма, занимающая первое место среди причин детской смертности, свидетельствует о недостаточно бережном родоразрешении. Наличие пневмоний и двух случаев сепсиса среди причин детской смертности указывает на наличие инфекции в роддоме и серьезные дефекты в нарушении правил изоляции и ухода за новорожденными.
При анализе мертворождаемости установлено, что 40% женщин поступили в роддом без сердцебиения плода и только 25% из них находились под наблюдением женской консультации. Это указывает, что лечебно-профилактическая работа на участке не развернута и профилактические мероприятия по антенатальной охране плода не проводятся (антенатальная гибель плода – смерть плода во время беременности. – Прим. ред.).
Материнская смертность по сравнению с 1949 г. снизилась, но анализ случаев указывает, что в работе объединения имеются еще серьезные дефекты по обслуживанию беременных женщин. Смерть гражданки Синюковой, поступившей в роддом в тяжелом состоянии с сердечно-сосудистой недостаточностью, свидетельствует о неудовлетворительной работе объединения на участке. В ведении родов гражданки Попковой были допущены серьезные ошибки. Наличие плоско-суженного таза, трех мертворождений в анамнезе и желание женщины иметь живого ребенка обязывали к более тщательному наблюдению и обследованию роженицы, чего до операции не было произведено…»
Уникальное фото 50-х годов ХХ века.
Новорожденных туляков везут мамочкам на кормление.
И далее шли рекомендации Минздрава, что нужно сделать для устранения существующих недочетов.
Разбирая каждый такой случай, Гумилевская вызывала сотрудников к себе в кабинет, где у нее был дежурный набор медицинских инструментов, книги по акушерству и гинекологии. Создавая реконструкцию ситуации, Вера Сергеевна объясняла и показывала, как правильно надо было поступить.
Вера Сергеевна была предана своему делу без остатка. Настолько, что не нашла времени и сил для замужества и рождения собственных детей
Она говорила: «Медицина требует от человека всей жизни. В зависимости от того, куда потянется душа, либо ребенок, либо медицина будет сиротой». Гумилевская всегда живо интересовалась семейным положением сотрудников, здоровьем их близких, искренне вместе с ними переживала беды и радости.
Вера Гумилевская в окружении коллег – читать новости из газет
коллективу тогда было в порядке вещей.
Она избиралась депутатом Тульского городского Совета депутатов трудящихся, Верховного Совета РСФСР. Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя медалями, знаком «Отличник здравоохранения СССР».
К депутатским обязанностям Гумилевская относилась очень серьезно. Регулярно ездила на встречи с избирателями, вела журнал обращений граждан. Ее депутатская приемная располагалась прямо в кабинете главврача. С речами выступать не любила, но с партийными руководителями разговаривала смело и уверенно, без заискиваний и всегда добивалась результата. С ее мнением в Туле считались.
Гумилевская умерла в 1956 году, не дожив нескольких дней до своего 70-летия. 2 февраля из Каменского района в ЦРД привезли женщину. Она умирала, а врачи не были уверены, что смогут ей помочь. За советом отправились к Вере Сергеевне, которая на тот момент уже очень тяжело болела. Гумилевская сказала: «Срочно оперировать!». Женщину спасли. Вечером того же дня Веры Гумилевской не стало.
Смерть Гумилевской стала личной трагедией для многих ее учеников. Позже последователи Веры Сергеевны открыли родильное отделение в городской больнице на ул. Мира и в железнодорожной больнице, построили женскую консультацию на ул. Пушкинской и добились строительства второго роддома, который стал областным.
В последний путь Веру Сергеевну провожали тысячи жителей города, а Всехсвятское кладбище встретило ее запрещенным тогда колокольным звоном.
В 2014 году ЦРД №1 было присвоено имя Веры Гумилевской.