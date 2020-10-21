Вера Гумилевская – хирург с золотым сердцем, которая создала первый в Туле роддом

Вера Гумилевская – врач-гинеколог, организатор здравоохранения, заслуженный врач РСФСР. Удивительная женщина с добрыми глазами!

Когда она шла по коридорам роддома, персонал вытягивался по струнке, шепотом передавая друг другу «Мать идет!». Веру Сергеевну любили, уважали и боялись. Великая женщина, которая стояла на страже женского и детского здоровья в Тульской губернии.

Память о Вере Сергеевне Гумилевской бережно хранят в ЦРД. Вырезки из газет, фотографии, дипломы, документы, записки... О судьбе Веры Гумилевской, о становлении первого роддома в Туле рассказывает Елена Сергеевна Макарова, главный врач ЦРД №1 им. В. С. Гумилевской.

– Вера Сергеевна родилась 6 февраля 1886 года в селе Казанское-Греково Ефремовского уезда Тульской губернии. Семья Гумилевских была многодетной. Отец, Сергей Гумилевский, был приходским священником. Сам, будучи человеком грамотным, он дал своим детям – пяти дочерям и сыну – образование.

В 1912 году старшая дочь Вера окончила Санкт-Петербургский женский медицинский институт. Тогда выпускали только врачей общей практики, узких специализаций не было. Но Гумилевская, еще студенткой, увлеклась акушерством. Вначале работала в Белевском уездном земстве, затем – участковым врачом Кологривовской и Масловской сельских больниц Ефремовского уезда.



Вера Гумилевская (6 февраля 1886 г. – 2 февраля 1956 г.) посвятила всю жизнь медицине и тульскому родильному дому.

В 1914 году Вера Сергеевна приехала в Тулу, где стала работать врачом-ординатором хирургического и гинекологического отделений губернской земской больницы на ул. Дрейера. Через четыре года перешла врачом-ординатором в родильно-гинекологическую больницу патронного завода, а в 1925 году ее назначили главным врачом этой больницы.

В те годы роды в Туле в основном принимали на дому. Было только пять мест для рожениц в медсанчасти патронного завода и пять – в областной больнице. Почему-то считалось, что для родовспоможения достаточно повитухи. Ну а если роженица умерла или ребенка достали уже задохнувшимся – значит, такова судьба, Бог дал – Бог взял. Но женщины, безусловно, нуждались в специализированной акушерской помощи.

И вот 19 декабря 1926 года в бывшем приюте для девочек-сирот и вдовствующих женщин открылся родильный дом на 75 коек.

Особняк тульской купчихи Любови Ивановны Трухиной-Ломовой, который она передала городу под приют, располагался на Воздвиженской улице (ныне ул. Революции). Так в Туле появился первый роддом, который получил название Дом младенца, а Вера Гумилевская стала его бессменным главным врачом на целых 30 лет, а еще – основоположницей современного акушерства в Тульской области. По заложенным ею основным принципам акушеры работают до сих пор.

Обслуживающий персонал роддома состоял из 7 врачей и 17 акушерок. Беременные и роженицы ехали сюда со всей области. А когда слава о роддоме и его главвраче распространилась за пределы Тульского края, пациентки стали приезжать из Орловской, Калужской и других областей.

Вскоре стало ясно, что два этажа – это очень мало для роддома. Предложение Гумилевской надстроить третий этаж было поддержано, и в 1936 году здание стало трехэтажным. ЦРД уже мог принимать 350 рожениц, а число сотрудников увеличилось до 270 человек.

В 1939 году число новорожденных было около 10 тысяч человек – рекорд для того времени. А вообще с 1926 по 1939 год население области увеличилось почти на 200 тысяч человек.

За годы работы в ЦРД Гумилевская превратила его в одно из лучших лечебных учреждений региона. А саму Гумилевскую называли опытным администратором, прекрасным руководителем, высококвалифицированным акушером-гинекологом. Энергичная Вера Сергеевна первоклассно поставила дело оказания родильной помощи. Она вела ее не только в Туле, но и в районах области. Особое внимание уделяла подготовке молодых кадров врачей-акушеров. Все они стажировались в роддоме под ее началом.

Гумилевская всю жизнь отказывалась вступить в партию. А в сложные годы – конец 1930-х годов, когда бушевали репрессии, – без страха за себя и свою жизнь принимала на службу специалистов, прошедших лагеря и ссылки. «Настоящий профессио­нал» – это понятие было для нее единственно правильной политической оценкой.

Прямых гонений в ответ на свое поведение Вера Сергеевна не испытывала. Как не было и последствий ее совсем не пролетарского происхождения.

В годы Великой Отечественной войны роддом продолжал работать. В окне под крышей здания устроили наблюдательный пункт и установили пулемет. Родильное отделение же перевели в подвал ради безопасности.

Многие сотрудники роддома ушли на фронт. Рядом с Верой Гумилевской остались 27 человек, которые трудились на работе сутками. Когда отключали свет, роды приходилось принимать при свечах, но высокий профессионализм медиков очень помогал. Зимой, когда не было воды, в кастрюлях растапливали снег. Уголь возили на санках из Заречья, с Ряжского вокзала.

Во время артиллерийского и минометного обстрелов города противником Гумилевская принимала «энергичные меры к безопасности находившихся в это время в родильном доме рожениц и новорожденных». За период обороны Тулы в ЦРД родились 459 детей! Всем матерям и новорожденным Гумилевская оказывала медицинскую помощь. Своим личным примером она вдохновляла на самоотверженную работу весь медперсонал родильного дома.

Вере Сергеевне удалось сохранить ЦРД во время войны, а также весь коллектив. Гумилевскую наградили орденом «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Хирургом Вера Гумилевская была высококлассным. Вот что писала о ней ее ученица, заслуженный врач России Августа Петровна Астапова (1925-2014 гг.), которая после Веры Сергеевны заняла должность главного врача ЦРД: «Я наблюдала за ее работой с восторгом и завистью. У операционного стола Вера Сергеевна точно сбрасывала половину прожитых лет, оставляя однако при себе обретенный за эти годы опыт. Морщины ее лица прятались под марлевой повязкой, а глаза смотрели живо, властно и сосредоточенно.

Высокая, прямая, в длинном халате, с энергичными, но неторопливыми движениями рук, работающая почти без слов, Гумилевская казалась мне недосягаемо искусной.

Помощники ее несуетливо, слаженно и умело исполняли свое дело точно. Гумилевская, действуя скальпелем, в то же время успевала дирижировать всем своим небольшим ансамб­лем. Вера Сергеевна обладала почти колдовской интуицией, и со стороны казалось, что она работает не задумываясь, не колеблясь, всякий раз точно зная, куда и как идти».



В тульском ЦРД врачи использовали самые современные методики родовспоможения.

Тяжелые пациентки находились под личным контролем у Гумилевской. Всех Вера Сергеевна знала по имени и фамилии, всегда находила время, чтобы поговорить с женщиной, успокоить ее, выслушать, помочь советом.

Могла ночами не отходить от сложной роженицы или борясь за жизнь слабого ребенка. Первоклассный хирург, главный врач – если того требовала ситуация, она могла сама и клизму поставить. Какие чины и звания, если женщине нужна помощь?

С коллегами Гумилевская была строга, но без причины никогда не делала замечаний и не ругала. Ее любили, уважали и боялись. А порядок, заведенный Гумилевской, выполняли неукоснительно.

Конечно же, как у любого врача, у Веры Гумилевской и ее коллег случались неудачи. Сохранилось письмо из Министерства здравоохранения РСФСР, адресованное Гумилевской, за подписью начальника Управления акушерско-гинекологической помощи Станцо: «…Качественные показатели работы родильного дома по сравнению с 1949 г. значительно улучшились: снизилась детская смертность, мертворождаемость, возрос охват обезболивания в родах. Однако в работе объединения имеются еще серьезные недочеты. Хотя общая детская смертность и снизилась по сравнению с 1949 г., но родовая травма, занимающая первое место среди причин детской смертности, свидетельствует о недостаточно бережном родоразрешении. Наличие пневмоний и двух случаев сепсиса среди причин детской смертности указывает на наличие инфекции в роддоме и серьезные дефекты в нарушении правил изоляции и ухода за новорожденными.

При анализе мертворождаемости установлено, что 40% женщин поступили в роддом без сердцебиения плода и только 25% из них находились под наблюдением женской консультации. Это указывает, что лечебно-профилактическая работа на участке не развернута и профилактические мероприятия по антенатальной охране плода не проводятся (антенатальная гибель плода – смерть плода во время беременности. – Прим. ред.).

Материнская смертность по сравнению с 1949 г. снизилась, но анализ случаев указывает, что в работе объединения имеются еще серьезные дефекты по обслуживанию беременных женщин. Смерть гражданки Синюковой, поступившей в роддом в тяжелом состоянии с сердечно-сосудистой недостаточностью, свидетельствует о неудовлетворительной работе объединения на участке. В ведении родов гражданки Попковой были допущены серьезные ошибки. Наличие плоско-суженного таза, трех мертворождений в анамнезе и желание женщины иметь живого ребенка обязывали к более тщательному наблюдению и обследованию роженицы, чего до операции не было произведено…»



Уникальное фото 50-х годов ХХ века.

Новорожденных туляков везут мамочкам на кормление.

И далее шли рекомендации Минздрава, что нужно сделать для устранения существующих недочетов.

Разбирая каждый такой случай, Гумилевская вызывала сот­рудников к себе в кабинет, где у нее был дежурный набор медицинских инструментов, книги по акушерству и гинекологии. Создавая реконструкцию ситуации, Вера Сергеевна объясняла и показывала, как правильно надо было поступить.

Вера Сергеевна была предана своему делу без остатка. Настолько, что не нашла времени и сил для замужества и рождения собственных детей

Она говорила: «Медицина требует от человека всей жизни. В зависимости от того, куда потянется душа, либо ребенок, либо медицина будет сиротой». Гумилевская всегда живо интересовалась семейным положением сотрудников, здоровьем их близких, искренне вместе с ними переживала беды и радости.



Вера Гумилевская в окружении коллег – читать новости из газет

коллективу тогда было в порядке вещей.

Она избиралась депутатом Тульского городского Совета депутатов трудящихся, Верховного Совета РСФСР. Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя медалями, знаком «Отличник здравоохранения СССР».

К депутатским обязанностям Гумилевская относилась очень серьезно. Регулярно ездила на встречи с избирателями, вела журнал обращений граждан. Ее депутатская приемная располагалась прямо в кабинете главврача. С речами выступать не любила, но с партийными руководителями разговаривала смело и уверенно, без заискиваний и всегда добивалась результата. С ее мнением в Туле считались.

Гумилевская умерла в 1956 году, не дожив нескольких дней до своего 70-летия. 2 февраля из Каменского района в ЦРД привезли женщину. Она умирала, а врачи не были уверены, что смогут ей помочь. За советом отправились к Вере Сергеевне, которая на тот момент уже очень тяжело болела. Гумилевская сказала: «Срочно оперировать!». Женщину спасли. Вечером того же дня Веры Гумилевской не стало.

Смерть Гумилевской стала личной трагедией для многих ее учеников. Позже последователи Веры Сергеевны открыли родильное отделение в городской больнице на ул. Мира и в железнодорожной больнице, построили женскую консультацию на ул. Пушкинской и добились строительства второго роддома, который стал областным.

В последний путь Веру Сергеевну провожали тысячи жителей города, а Всехсвятское кладбище встретило ее запрещенным тогда колокольным звоном.

В 2014 году ЦРД №1 было присвоено имя Веры Гумилевской.



