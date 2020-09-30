Меценаты дарили Туле больницы, приюты и училища: истории тех, кто сделал городу подарки на века

Памятник академику Ивану Петровичу Павлову при входе в больницу тогда еще имени Семашко.

Они строили на свои средства храмы и социальные учреждения, помогали бедным девушкам деньгами на приданое и участвовали в благоустройстве города.

Баташевы

Баташевы – известная не только в Туле и России, но и далеко за их пределами фамилия фабрикантов-самоварщиков, купцов, общественных деятелей, благотворителей. Из четырех братьев – Василия, Александра, Ивана и Алексея – два стали крупными промышленниками и видными общественными деятелями. Василий Степанович был гласным городской Думы, основателем общества «Милосердие». Александр Степанович был попечителем приютов. Он передал свою усадьбу с птичником, домами, мастерскими и садами плюс 15 тысяч рублей под приют для малолетних преступников. Тула стала первым городом России, где на частные средства создали пенитенциарное учреждение для несовершеннолетних. Еще один свой дом на Демидовской улице со всеми надворными постройками он передал для устройства ночлежного дома. В двух домах на Дворянской (ныне Гоголевской) улице Александр Степанович разместил училище для слепых девочек и приют для слепых старцев. Он передал в городскую Думу 37 тысяч рублей для создания убежища для неизлечимо больных граждан Тулы при храме Серафима Саровского. Из 38 своих домов Александр Баташев отдал людям 17.

30 благотоворительных обществ и общественных организаций действовали в конце XIX в. в Туле, самое известное из них – «Милосердие». Оно проработало 41 год и прекратило существование в 1917 г.

В 1898 году при двух баташевских фабриках была учреждена больница для бесплатной «амбулаторной и кроватной помощи». Ее спонсировали младшие братья Иван и Алексей. На средства Алексея Степановича и Ивана Степановича Баташевых в Туле открыли начальное училище для обучения мальчиков и девочек старше 8 лет. Обучение было бесплатное.

Меценатом был зять Василия Степановича Баташева – Федор Занфтлебен. Будучи директором Тульского Мариинского детского приюта, он пожертвовал 13,5 тысяч рублей на постройку новых зданий приюта и свыше 3 тысяч – на храм при нем.



В доме на улице Лейтейзена, 10 жил меценат Фёдор Занфтлебен с семьей.

Сейчас здесь – суд Советского района.

Александра Васильевна Баташева, супруга Ивана Степановича Баташева, в своем имении Иншинка основала первый в Центральной России бесплатный противотуберкулезный санаторий и заложила основы такой же больницы в Петелино. Она участвовала в русско-японской войне: организовала отряд сестер милосердия, сама выносила раненых с поля боя. А еще Александра Васильевна брала на воспитание детей-сирот. Сама она получила отличное образование, знала несколько языков, прекрасно рисовала. Она помогла получить высшее образование 13 мальчикам-сиротам.

Баташевской улицы в Туле не было. Зато остался посаженный Баташевыми сад на берегу речки Тулицы, между Баташевским мостом и веткой Сызрано-Вяземской железной дороги. В советские времена (с 1922 по 1994 гг.) сад носил имя поэта Демьяна Бедного. А зареченцы всегда называли его Баташи.

Ваныкин

Дмитрий Яковлевич Ваныкин происходил из известного купеческого рода, но не получил хорошего образования. Был женат на коренной тулячке, но рано овдовел. В детстве умерла его единственная дочь. Ваныкин был глубоко верующим человеком, вел уединенный образ жизни и продолжал дело отца и деда, «сам занимался работой над гробами, лично ходил мерить покойников».

Он тратил огромные суммы на благотворительность: Дмитрий Яковлевич пожертвовал 25 000 рублей на богадельню при храме на Никитской улице, два крупных усадебных места с постройками – под ремесленное училище, вложил порядка 100 000 рублей в создание коммерческого училища.

Уже тяжело больной, при смерти, Дмитрий Яковлевич узнал от своего лечащего врача Федора Сергеевича Архангельского, что в Туле из 115 тысяч жителей ежегодно умирали 3500 человек, причем половина умерших – дети до десяти лет. Ваныкин решил завещать средства на строительство городской больницы.

Он оставил Туле 2 миллиона рублей, установив тем самым рекорд, никем не побитый до сих пор.

На завещанные деньги город построил ночлежный дом, коммерческое училище, городскую больницу, одну из лучших в России того времени. В завещании было всего одно условие – Ваныкин просил назвать больницу его именем.

Под постройку городской больницы отвели 5 га близ городского парка (им. П. П. Белоусова). Специально для больницы разработали и построили дорогостоящую надежную канализационную сеть с системой биологической очистки. За два с половиной года (строительные работы не велись в зимнее время. – Прим. авт.) было построено 7 больничных зданий. В больнице за год лежали 1500 человек, амбулаторно лечились до 12 000. Беднейшее население города имело возможность бесплатно получать лекарства в амбулатории.



Только в 2004 году больнице вернули имя основателя –

купца Дмитрия Яковлевича Ваныкина.

При советской власти больница стала называться в честь организатора системы здравоохранения в стране Н. А. Семашко. Историческая справедливость восторжествовала лишь в 2004 году, когда Тульская гордума возвратила больнице скорой помощи имя Дмитрия Яковлевича Ваныкина. Улица Первомайская, которая до революции 1917 года называлась Ваныкинской, до сих пор остается Первомайской.

Под портретом Д. Я. Ваныкина в зале городской Думы и при входе в больницу поставить доску с перечислением всех его пожертвований. В день тезоименитства его 26 октября служить в городском Серафимовском храме литургию и панихиду… Имя Д. Я. Ваныкина поминать об упокоении ежедневно в городском Серафимовском храме.

Постановление Тульской городской Думы 1908 г.

Добрынины

Торговля хлебом была их главным делом, и до середины XIX века Добрынины были крупнейшими в Туле хлеботорговцами. Им принадлежало большинство лавок в хлебных рядах кремля. Были у купцов Добрыниных и кафельные и кирпичные заводики, которые также приносили прибыль.

Купцы Добрынины, Никита Андреевич и его сыновья Николай и Петр, были известными меценатами. Особенно был щедр Николай Никитич Добрынин, почетный гражданин Тулы. Он семь раз избирался городским головой, гласным городской Думы. В 1875 году основал в Туле благотворительное общество «Милосердие» и пожертвовал 30 тысяч рублей на строительство Щегловского мужского монастыря. Финансировал монастырское училище, в котором обучались 25 мальчиков из бедных семей.



Богородичный Пантелеимонов Щегловский мужской монастырь

был построен на средства мецената Николая Добрынина.

Нынешнее здание противотуберкулезного диспансера на ул. Мосина (д. 25) также когда-то принадлежало Николаю Никитичу Добрынину. Он подарил его городу – под Тульский Николаевский детский приют.

васильковы

Тульские I гильдии купцы и промышленники Иван Михайлович и Петр Михайлович Васильковы, потомственные почетные граждане, владельцы кожевенной фабрики на Новопавшинской (ныне – Мосина) улице, в течение 10 лет оказывали городу постоянную помощь во время пожаров, страшных по тому времени стихийных бедствий. Для пожарной команды Васильковы приобрели 500 ведер, пожарные трубы и многое другое.

Братья на собственные средства построили Васильковский мост с Заварной улицы в Заречье на Новопавшинскую в центральной части города.

Мост был дубовый, длиной 92,5 метра и шириной 8,5 метра. Предназначался для пешеходов и гужевого транспорта. Васильковский мост служил тулякам до 1950-х годов.

Ломова-Трухина

Дочь потомственного почетного гражданина Тулы купца Ивана Сергеевича Ломова Любовь, выйдя замуж, вошла в другую купеческую семью – Трухиных. Получив от отца наследство, она завещала его на благотворительные цели. Усадьбу с 2-этажным домом на ул. Воздвиженской (ныне Революции) отдала под приют для девочек-сирот и престарелых женщин. Весь капитал завещала на обустройство приюта и церкви при нем. В 1911 г. при приюте Трухиной была устроена и освящена церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери. В приюте жили и обучались не только сиротки. Туда на бесплатное обучение русскому языку, шитью белья и платья принимали девочек по усмотрению душеприказчиков. При выходе из приюта девушкам 16-18 лет выдавали по 150 рублей.



Любовь Трухина отдала усадьбу под приют для девочек-сирот

и престарелых женщин. Сейчас здесь – роддом.

После революции здание отошло государству. В 30-е годы ХХ века его надстроили третьим этажом. В таком виде дом дошел до наших дней – сейчас в нем находится Центральный родильный дом. Тысячи туляков начали в бывшем доме Трухиных свой жизненный путь.

Платоновы

Купцы-рыбопромышленники Платоновы были известны далеко за пределами Тулы. Основал династию Игнатий Козьмич Платонов, выходец из мещан Крапивны. Он был щедрым меценатом: помогал детским приютам, содержал дом призрения. В конце 1880-х годов он отдал под лечебницу свой дом и 60 тысяч рублей на его переоборудование. Ежегодно 30 тысяч бедняков получали бесплатную медицинскую помощь в этой больнице. Более 25 лет Платонов был церковным старостой Успенского собора в кремле. На его убранство он пожертвовал 117 тысяч рублей!

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