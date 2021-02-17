Туляк Валерий Ульзибат разработал методику, поставившую на ноги детей с ДЦП

Уникальный метод позволяет лечить детей с раннего возраста без сложных операций. К 18 годам такие пациенты получают возможность ходить и жить самостоятельно.

О разработках Валерия Ульзибата в Туле знают немногие, но тем, кто сталкивался с проблемами ДЦП у детей, имя этого врача хорошо известно. Его методика сравнима с вкладом Толстого в литературу и Калашникова в оружейное дело.



Доктор медицинских наук Валерий Ульзибат, профессор, заслуженный изобретатель Российской Федерации, действительный член Российской ассоциации по изучению боли, почетный член исполкома всероссийских Пироговских съездов врачей, основатель и бессменный до последней минуты жизни директор Института клинической реабилитологии.

Новый подход к лечению ДЦП позволил в прямом смысле встать на ноги сотням тысяч детей во всем мире. Врач травматолог-ортопед, ученый и практик, Валерий Ульзибат нашел новый способ лечения ортопедических последствий ДЦП у детей. Он обратил внимание на дистрофические поражения скелетных мышц и направил лечение в эти точки. Способы диагностики и лечения с 1977 по 1999 год получили шесть патентов РФ и три авторских свидетельства.

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Операция по методу Ульзибата проходит с помощью специального скальпеля, который рассекает патологически измененные участки мышечной ткани. При этом медицинский инструмент сконструирован так, что вмешательство проводится с помощью небольших проколов.

Это позволяет делать операции детям с трех лет, в то время как классические при ДЦП вмешательства возможны только в 10-12 лет из-за сложности и длительного восстановления.

Для сравнения: традиционная операция по удлинению сухожилия на одной ноге, необходимая, чтобы поставить ребенка на пятки, занимает около 40 минут. Потом ребенок вынужден шесть недель лежать в гипсе. При этом решается проблема только на одном уровне.

По методу Ульзибата операция длится 15-20 минут. Гипс после нее не нужен, а на коже не остается рубцов. Проблема при этом решается на всех уровнях.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

То, что операцию можно проводить уже в раннем возрасте, открывает большие перспективы для пациентов. В костях еще не появились изменения, и нет психологических стопов. Ребенку проще научиться ходить и двигаться. После такой операции и курса реабилитации качество жизни малыша и его родителей сильно меняется в лучшую сторону.

Через 5-6 лет операцию нужно будет повторить, потому что ребенок растет. Но если делать такие манипуляции регулярно по мере роста, к 18 годам можно получить максимально возможный результат. Примеров много. Пациенты, прошедшие лечение по методике Ульзибата, во взрослом возрасте живут нормальной жизнью, самостоятельно ходят, учатся в высших учебных заведениях, работают. У некоторых вообще не остается видимых последствий ДЦП.

В 80-90-х годах ХХ века в метод верили единицы, тогда он был непонятен коллегам-врачам, но практика доказывала его эффективность. В 1991 году Валерий Ульзибат открыл в Туле Научно-практический медицинский центр авторских методик, который в 1995 году был реорганизован в Институт клинической реабилитологии.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Официально заслуги Валерия Ульзибата признали в 1998 году, тогда Указом Президента РФ ему присвоили звание «Заслуженный изобретатель РФ».

Сейчас его метод используется во всем мире. К тому, что придумал знаменитый тульский травматолог-ортопед в начале 1990-х годов, современная ортопедия приходит только сейчас. Из маленькой Тулы практика распространилась в Европу, там начали проводить похожие операции.

11 февраля 2003 года Валерий Ульзибат скончался. Но дело его продолжает жить. Тульская клиника стала современным медицинским центром. В одном здании соседствуют две клиники: Институт клинической реабилитологии и ФСК «Клиник», где можно пройти необходимое обследование.

Институт реабилитологии функционирует по принципу хирургического стационара одного дня. Операции проводятся под общим и местным обезболиванием. Здесь же можно провести необходимые обследования перед операцией.

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В команде – шесть квалифицированных травматологов-ортопедов, пять анестезиологов-реаниматологов, невролог и 26 медицинских сестер. В центре прошли лечение около 48 тысяч пациентов, среди которых больше 39 000 детей.

География получивших помощь в тульском Институте клинической реабилитологии насчитывает 51 государство дальнего зарубежья: Испания, Италия, Франция, Германия, США, Польша, Чехия, Сербия, Мексика, Египет, Индия и др.

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Подробная информация о клинике, методе и ценах есть на сайте Института клинической реабилитологии.

досье myslo

Валерий Борисович Ульзибат

Годы жизни: 18 февраля 1946 г. – 11 февраля 2003 г.

Родился в семье военного врача в Монголии.

В 1970 году окончил Кемеровский медицинский институт. В начале карьеры работал санитаром, а затем фельдшером бригады скорой помощи.

Работал в Центральной городской клинической больнице города Кемерово.

С 1973 по 1991 гг. – в отделенческой больнице №1 на станции Тула Министерства путей сообщения СССР.

Тула, ул. М. Горького, 29-б.

Тел. 8 (4872) 33-80-00.

График работы:

понедельник-пятница с 8.00 до 20.00,

суббота с 8.00 до 14.00,

воскресенье с 8.00 до 12.00.

www.ulzibat.ru