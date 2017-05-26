Тульские телевизионщики: всегда в центре событий

Фото из коллекции Юрия Жукова.

К празднику, который сегодня отмечают наши коллеги из тульского филиала ВГТРК, мы с помощью фотожурналиста Юрия Жукова подготовили подборку из истории тульского телевидения и радио.

В начале шестидесятых годов тульское телевидение снимало фильм о нашем знаменитом летчике, Герое Советского Союза Борисе Сафонове. Съемочная группа выезжала в командировку на Север, где служил Борис Феоктистович. В этой части, кстати, служил и будущий космонавт Юрий Гагарин. Его бюст установлен на аллее славы поселка.

На фото: редактор тульского телевидения Петр Георгиевич Сальников с военными моряками в Мурманской области.

Съемочная бригада у бюста Бориса Сафонову на въезде

в поселок Сафоново Мурманской области.

Съемочная группа фильма о Сафонове: Петр Георгиевич Сальников, Юрий Иванович Жуков, режиссер фильма Геннадий Тихонович Распопов.



Один из первых директоров Тульской студии телевидения Петр Георгиевич Сальников родился в 1926 году в Плавске Тульской области. В 1942 году вступил в истребительный батальон и, не окончив десятого класса, ушел в армию, попал в артиллерию, служил наводчиком орудия, радистом, начальником дивизионной радиостанции. Войну закончил на дальневосточном фронте. Был ранен в боях с японцами, имел боевые награды. Более двадцати лет работал в отечественной журналистике, член Правления Союза писателей РСФСР. Писал о войне. Его книги «Астаповские летописцы» и «Калинов покос» посвящены образу Льва Толстого, с которым, можно сказать, он был заочно знаком через своего деда, лично знавшего Льва Николаевича. Несколько лет руководил тульской писательской организацией. После переезда в Курск в 1975 году одиннадцать лет возглавлял Курскую писательскую организацию. Умер в Плавске в 2002 году.



Открытие музея Л. Н. Толстого в Никольско-Вяземском. Ленточку торжественно перерезает заместитель директора по научной работе музея «Ясная Поляна» Николай Павлович Пузин.

Корреспонденты телевидения – в центре событий, пусть их даже не очень и видно на этом снимке.





Интервью берет журналист областного телевидения Татьяна Гусева.



1977 год. Второй слева – Владимир Петренко, собственный корреспондент Всесоюзного радио по центральной России.





Встреча космонавта Евгения Хрунова с тульскими журналистами.







Рафаэль Силаев (слева) – главный редактор областного радио.

В 1941–1942 годах участвовал в строительстве оборонительных сооружений в Туле и на подступах к городу, был бойцом истребительного батальона. После окончания десятилетки, в августе 1942 года, призван в ряды Красной Армии.

Проходил службу на Тихоокеанском флоте в составе 13-й гвардейской бригады морской пехоты. Участвовал в боевых действиях против военных сил милитаристской Японии.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». В послевоенное время получил орден «Знак Почета», удостоен званий «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и «Отличник телевидения и радио».

С июня 1951 и по июнь 1987 года работал в Тульском комитете по радиовещанию и телевидению, пройдя путь от рядового корреспондента до главного редактора.

Любимые темы Рафаэля Ивановича — спорт и подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. По его инициативе раз в месяц выходил в эфир радиожурнал для молодежи «Факел», основной задачей которого было патриотическое воспитание молодого поколения на боевых традициях советского народа, а также еженедельная передача «Радиоклуб боевой славы», о подвигах туляков в годы войны.

После ухода на пенсию стал инициатором создания музея спортивной славы Тульской области.





Коллектив тульского областного радио и телевидения. Семидесятые годы. Конечно же, под портретом Ленина.





1970 г., тульский трек. Радиокорреспондент Владимир Петренко, главный редактор областного радио Николай Людвигов и тульский писатель Игорь Минутко.



Запись выступления мужского хора ДК профсоюзов.





Конец 60-х годов. Съемки первого тульского космонавта

Евгения Хрунова, приехавшего на родину.



Май 1977 года. Съемки в ДК профсоюзов всенародно любимой программы «От всей души» с Валентиной Леонтьевой.



Один из первых приездов Толстых со всего мира в Ясную Поляну.

С микрофоном – радиожурналист Виктор Щеглов.



Торжественный митинг в честь приезда родственников Льва Николаевича Толстого. Записывает выступление с микрофоном в руках – Владимир Петренко. Вторая справа – диктор радио и спортивный комментатор ТВ Нина Колпакова, чей голос помнит не одно поколение туляков.



Журналист Виктор Щеглов готовится взять интервью в лагере протестующих против президента России Бориса Ельцина.





Редактор «России-24» Александр Конов (в нижнем ряду крайний справа) в секции ДЮШ «Арсенал» по футболу, которой руководил известный тульский тренер Владимир Федорович Алехин.





1970 год. На тульском треке. Оператор тульского телевидения Юрий Щепакин и кинооператор Ростовской студии кинохроники Василий Рыбкин.



1967 год. Запись на тульском телевидении. Руководитель областного клуба кинолюбителей Юрий Жуков, режиссер Геннадий Распопов, руководитель любительской киностудии алексинского химкомбината Владимир Толпыгин.



Конец 50-х. На трибуне – первый секретарь тульского обкома КПСС Алексей Хворостухин. Первомайские колонны снимает Владимир Николаев.



Слева – Сергей Васильевич Исаев.

Сергей Исаев. Фронтовик. После окончания средней школы в августе 1941 года поступил в Кировскую авиационную школу. В декабре 1941 года, после переформирования этой школы, был зачислен курсантом 2-го Ленинградского авиационно-технического училища, эвакуированного в Омскую область. В сентябре 1942 года курсантов училища — механиков-авиатехников — отправили во фронтовые части.

Техник-лейтенант Исаев попал на Западный фронт в распоряжение 1-ой воздушной армии. Она была сформирована в мае 1942 года. В состав армии вошло пять авиадивизий: истребительной, бомбардировочной, штурмовой авиации и дивизия ночных бомбардировщиков. В марте 43-го г. к ним добавился и французский истребительный полк «Нормандия – Неман».

Лейтенант Исаев служил в 859-м батальоне авиационного обслуживания. БАО – батальон авиационного обслуживания — особая структура ВВС Красной Армии. Здесь следили за материальным обеспечением полков и технической подготовкой летного состава. В реальной, спрессованной до минут фронтовой жизни, когда одни самолеты заходили на аэродром, а другие готовились к вылету, надо было успеть проверить технические узлы самолета, заправить его топливом, пулеметными лентами, подвесить бомбы. Почти тысячу фронтовых дней «ставил на крыло» самолеты лейтенант Исаев.

Вместе с товарищами по батальону готовил к полетам истребители и бомбардировщики, наносившие удары по врагу под Курском, во время Ржевско-Вяземской, Смоленской, Витебско-Оршанской, Белорусской операции «Багратион», Минской, Вильнюсской, Восточно-Прусской и Кенигсбергской операций.

И в том, что за годы войны авиационные части 1-ой воздушной армии уничтожили 3869 танков, 630 складов с горючим и боеприпасами, 376 железнодорожных составов, а в воздушных боях сбили 3099 самолетов противника, — есть и заслуга лейтенанта Исаева.

Войну он закончил в Праге 9 мая 45-го. Был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

В сентябре 1964 года назначен председателем Комитета по телевидению и радиовещанию Тульского облисполкома, где трудился до ухода на пенсию в 1985 году. Умер в 1987 году.



Диктор тульского телевидения Нина Колпакова, Владимир Петренко и первая советская чемпионка мира по велоспорту Любовь Кочетова.





Фотокорреспондент ТАСС по центральной России Петр Маслов, журналист областного радио Михаил Хейфец, радиожурналист Владимир Петренко.





Телеоператор Виктор Моисеев за работой.





Радиожурналист Владимир Петренко (слева) и Герой Советского Союза Алексей Рогожин.





Юный журналист Михаил Хейфец и оператор Владимир Колеватов.



Михаил Хейфец – легенда тульской радиожурналистики.



Напомним, 26 мая в Туле будут отмечать сразу два юбилея: 60 лет тульскому региональному телевидению и 90 лет област­ному радио.