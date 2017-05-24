Сергей Белов: 150 – это только начало!

Фото из архива ВГТРК.

В эту пятницу в Туле будут отмечаться сразу два юбилея: 60 лет тульскому региональному телевидению и 90 лет област­ному радио.

О предстоящих праздниках и не только нам рассказал директор Тульского филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Сергей Белов.



Сергей Белов.

Строго говоря, сами официальные даты начала регионального телевизионного и радиовещания в Тульской области уже прошли.

Днем рождения тульского радио считается 17 марта 1927 года.

Именно в этот день вышла первая местная радиопередача. Ее транслировала радиостанция Тульского губернского Совета профессиональных союзов через репродукторы, вывешенные у стен Тульского кремля на улице Коммунаров.

А уже спустя почти тридцать лет на свет появилось и губернское телевидение: 25 декабря 1956 года на основании приказа №711 Главного управления радиоинформации Министерства культуры СССР в г. Сталиногорске, тогда еще Московской области, была образована Сталиногорская студия телевидения.

Ну а первая местная телепрограмма вышла 31 декабря 1956 года.

Почему-то тогда наши коллеги-предшественники решили показать немногочисленным владельцам телевизоров мультипликационный фильм «Гуси-лебеди», а затем большой праздничный концерт мастеров искусств Москвы и Ленинграда.

За прошедшие годы поменялось практически всё. Радио переехало в Туле с улицы Союзной на Староникитскую.

Вместо уличных колокольчиков радиосигнал, теперь уже трех наших радиостанций – «Радио России», «Маяк» (109,3) и «Вести FМ» (100,9), можно принимать на любых устройствах – от классического радиоприемника до, например, телефона или компьютера.



Когда-то давным-давно телевидение было

черно-белым, а радио – только проводным...

То, что в начале века начали, что называется, отцы-основатели, затем продолжили радисты – фронтовики Яков Готланд, Григорий Сталь, Константин Пучков, Владимир Успенский. Сегодня мы вспоминаем «золотое» поколение журналистов пятидесятых – это Николай Людвигов, Афанасий Останин, Иван Мордашов, Михаил Лебедев, Нина Волкова, Нина Кулагина, Владимир Петренко, Рафаэль Силаев, Михаил Хейфец, Анна Кулагина, Анатолий Черкасов. В девяностых многое для становления тульского радио сделала Галина Калеткина. Сегодня профессиональную команду тульского радио возглавляет Тамара Соловьева. Уверен, многим землякам также знакомы голоса Владимира Комарова, Виктора Щеглова, Екатерины Федосовой, Ирины Конышевой, Игоря Игнатова.

Огромный путь проделало и телевидение. Кинопленка, огромные кассеты VHS, диски и, наконец, цифра. Сегодня мы говорим с нашей полуторамиллионной аудиторией уже в эфире двух телеканалов.

Александр Конов и Алина Фурсенко встречают вас каждый день по будням в 19.30 в эфире «России 24». Ну а более десяти раз в день информационные программы «Вести-Тула» на телеканале «Россия 1» для вас готовят шеф-редакторы Екатерина Степанова, Ирина Каримова, ведущие Кира Черьевская, Олег Масальский, Светлана Ковалькова, Наталья Галактионова, Анастасия Октябрьская, Влада Садовская.

Не сомневаюсь, что корреспондентов тульских «Вестей» Виталия Моторина, Алексея Еремина, Полину Ермолаеву, Марию Кузнецову, Татьяну Смирнову, Екатерину Никифорову, Софию Гафарову, Елену Панову, Викторию Живейнову многие жители Тулы и области знают в лицо.



Дружная команда Тульского филиала ВГТРК.

Коллеги, поздравляем с юбилеями!

Это не самая многочисленная, но, что называется, видимая часть «айсберга» команды ГТРК «Тула». Но телевидение и радио – работа командная. И каждый телевизионный сюжет или радиопрограмма не дошли бы до зрителей без наших водителей, режиссеров, монтажеров, звукорежиссеров, электриков, осветителей.

Команда – это очень важно. В свое время основу будущего лидерства тульского телевидения заложили директора ГТРК «Тула» Александр Васильевич Жуков и Эдуард Владимирович Бажатков. Сегодня движение вперед продолжается. Сто пятьдесят лет – это только начало!