Торты родом из СССР

Фото mirtesen и из коллекции Митрофана Алябьева.

У каждого есть день рождения, некоторые играют свадьбы, счастливчики доживают до юбилеев, а деловые люди устраивают презентации. И, как правило, достойным завершением любого из этих праздников жизни неизменно бывает торт.

Во времена нашего октябрятско-пионерского детства торты дефицитом не были, хотя слишком большого разнообразия кремово-бисквитных изделий на прилавках продуктовых магазинов не наблюдалось. Делались они строго по ГОСТу, из натуральных ингредиентов, без модной нынче «химии».

Поэтому срок годности любого составлял от 36 до 72 часов.

Недобросовестные продавцы могли подсунуть просрочку, на которую обманутый организм потребителя отзывался бунтом внутренних органов. Однако случаев таких было немного, потому как бисквитно-кремовые вкусности раскупались довольно оперативно.



Магазин «Нива».

Особенно — под праздники, когда очередь за ними приходилось занимать с раннего утра, до открытия магазинов. Хорошо помню, как перед Новым годом с подругой топтались на морозе возле булочной «Нива» на углу Первомайской и проспекта Ленина (её убили в прошлом году, на могилке выросло фастфудовское кафе).

Целью нашего топтания был любимый «Подарочный» (нежный бисквит, деликатный крем, ореховая посыпка), который очень бы украсил праздничный стол. Но, увы, в этот день таких тортов не привезли, пришлось обойтись двумя песочными — маленькими, но удаленькими!

В 1975 году только предприятия Министерства пищевой промышленности СССР выпустили более 200 тысяч тонн тортов, пирожных, кексов и рулетов. Помимо этого аналогичные кондитерские изделия выпускались также на предприятиях общественного питания, Центросоюза, Министерства торговли и др. ведомств.

В основном торты, рулеты, пирожные массово изготовляли хлебокомбинаты, где имелись свои «сладкие» цеха и свои же фирменные магазины.

Ассортиментный перечень изделий и их рецептуру утверждали в Москве, никаких «импровизаций» на местах не допускалось! То есть «Сказка» или «Маска», купленные в Филипповской булочной на улице Советской города Тулы, ничем не отличалась от тортиков с такими же названиями, приобретённых в магазине «Булочная-кондитерская» на улице Горького в Москве или Волгограде.

Сладкие «визитки»

Но было несколько случаев, когда авторами тортов становились обычные кондитеры. Вернее, не обычные, а очень даже талантливые. Как, например, москвич Владимир Гуральник, который в разгар так называемого застоя придумал два культовых торта — «Птичье молоко» и «Прагу».



«Птичье молоко»! За ним и Москву

не грех было съездить.

Они сразу же стали суперпопулярными сначала в Москве, а затем и по всей территории Советского Союза. У ресторана «Прага», где их изготавливали, стояли огромные очереди, состоявшие, по большей части, из приезжих.



«Сказка» — хит продаж 80-х!

Считалось большой удачей привезти из столицы не только несколько видов колбас, но и легендарный кондитерский шедевр. Правда, в переполненных жарких электричках довезти до Тулы нежное «Птичье молоко» в целости и сохранности получалось не всегда…

В 1956 году два работника киевской кондитерской фабрики Константин Петренко и Надежда Черногор (ей в ту пору было всего-то 17 лет) придумали новый торт, который стал «сладкой визиткой» города.

Если кто-то из знакомых или родственников отправлялся в Киев, его просили привезти оттуда не сало, не горилку, а «калорийную бомбу» — «Киевский» торт! Заказывали его и проводникам, ездившим в столицу Украинской ССР, но в этом случае он обходился в несколько раз дороже.

Технолог знакового для Ленинграда кафе «Норд» Виктория Татарская в советское время придумала и воплотила в жизнь легендарные торты и пирожные с характерными для Северной столицы названиями: «Белая ночь», «Лунный», «Норд», «Славянский», «Аврора», «Север» и пр.

На ужин — тортик

Тульские кондитеры, работавшие на хлебокомбинатах, исключительных фирменных тортов не придумали. Что-то особенное можно было заказать, например, в «сладком» цехе фабрики-кухни, где фантазия мастеров иногда взлетала над строгими ГОСТовскими рамками. Правда, не каждый покупатель мог себе позволить такой «взлёт» — дороговато.

- Мы жили в общежитии пединститута в Черняховском переулке, — вспоминает Марина Реброва, учившаяся в середине 80-х на историко-филологическом факультете. — Почти каждый день по пути с занятий вскладчину с девчатами из комнаты покупали какой-нибудь незатейливый торт в киоске на площади Челюскинцев (он принадлежал фабрике-кухне). Стоил он руб­ля два, по-моему, а нас пятеро. То есть по 40 копеек с человека. Вечером пили чай с домашними вареньями и тортом. Хороший, на мой взгляд, ужин…

Семейное, любимое

В нашей семье обычно к праздникам бабушка пекла кекс или маковый рулет. Но иногда покупался какой-нибудь из любимых тортов. Например, «Сказка» (1 руб. 90 коп.), «Праздничный», «Прага» (её вполне прилично готовили местные мастера сладких дел), «Паутинка» (3 рубля) или совсем недорогой (90 коп.) вафельный «Полярный».

Как многие дети, мы с сестрой просто обожали пирожные! Эклеры, песочные корзиночки с масляными розочками и бисквитным грибочком сверху, «картошка» и безе стоили недёшево — 22 копейки за штуку. Гораздо гуманнее по цене были «Школьные» и «Коврижки» — 12 копеек за штуку. Они, а также коржики и песочные кольца с ореховой посыпкой всегда продавались в буфете школы.

…Со временем качество «кондитерки» изменилось, ГОСТы отошли в прошлое, на смену им лихо выпрыгнуло понятие «ТУ».

Сливочное масло было заменено на спред, яйцо — на порошок, фундук — на арахис, натуральные сливки — на растительные и пр. и пр. Грустно это всё, господа… Остаётся одно — поступать, как поступали и поступают хорошие хозяйки, — делать торты дома. Детям на радость, себе в удовольствие!