Как учитель Василевский стал Маршалом Советского Союза

1944 год. Василевский (сидит в центре) принимает капитуляцию немцев под Витебском.

Он стал участником четырех войн: Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной и Советско-японской! Его жизнь связана и с тульским краем.

Василевский родился 30 сентября 1895 года в деревне Новая Гольчиха, на границе Ивановской и Костромской губерний. Он был четвертым из восьми детей, причем отец-священник с самого начала прочил ему духовную карьеру. Однако служение богу не отрицает служение Родине. В 1914 году под влиянием общего патриотического порыва юноша экстерном сдал экзамен за 4-й курс семинарии и вступил добровольцем в армию.

Новобранца направили в Алексеевское военное училище, по окончании которого он получил звание прапорщика. На фронте показал себя во всем блеске и очень быстро стал штабс-капитаном. Но потом произошла революция 1917 года. Василевский вернулся домой, начал работать сельским учителем. В мае 1919 года его вновь призвали на службу, но уже в Красную армию.



Василевский во время Гражданской войны. 1920 год.

Василевского назначили на должность взводного инструктора (помощника командира взвода, отвечавшего за обучение новобранцев). Через месяц был отправлен в качестве командира отряда из 100 человек в Ступинскую волость Ефремовского уезда Тульской губернии для оказания помощи в осуществлении продразвёр­стки и борьбы с бандами. Летом 1919 года батальон перевелся в Тулу для формирования 1-й Тульской стрелковой дивизии в преддверии приближения Южного фронта и войск генерала А. И. Деникина. Василевского назначили сначала командиром роты, затем командиром заново сформированного батальона.

После Гражданской войны участвовал в ликвидации банд белогвардейского офицера Булак-Балаховича. Затем в Красной армии началась демобилизация, которая заставила Василевского задуматься о выборе профессии. Молодой ротный выбрал стезю военного. Начальство было о нем высокого мнения и в 1926 году направило на командирские курсы «Выстрел». Василевский попал в управление боевой подготовки РККА, а в 1936 году стал курсантом Академии Генштаба.

В первом браке Василевский был женат на женщине по имени Серафима Николаевна, у них был сын Юрий. Юрий после войны стал генерал-лейтенантом и завершил военную карьеру в Генштабе, в подразделении, которое создал когда-то его отец.

Когда Василевского перевели в Москву, у него появилась новая семья. Сын от второго брака, Игорь, был известным архитектором в столице. Маршал Василевский в кругу своих знакомых после войны любил представляться: «Я отец того самого знаменитого архитектора Василевского».



В начале войны.

Как и Георгий Жуков, Василевский не был кабинетным начальником. Он часто выезжал в войска, чтобы самому на месте ознакомиться с обстановкой, побеседовать не только с командующими фронтами, но и с простыми офицерами, солдатами. Его отличала высокая культура. Он никогда не ругался матом, не унижал своих подчиненных, хотя порой это давалось ему с трудом. Как вспоминал маршал в своей книге «Дело всей жизни»: «Скажу откровенно, не всегда легко было оставаться спокойным и не позволять себе повысить голоса. Но сожмешь, бывало, до боли кулаки и смолчишь, удержишься от ругани и окрика. Умение вести себя в отношении к подчиненным с достоинством непременное качество военачальника».



Один из выездов на передовую 1944 год.

Однажды Сталин, пребывая в хорошем настроении, сказал: «Товарищ Василевский, вот вы такой массой войск руководите, и у вас это все неплохо получается, а сами, наверное, и мухи никогда не обидели». Но видимое спокойствие Василевского вырабатывалось у него годами, он работал над собой, будучи даже начальником Генштаба. Он умел сплотить коллектив, создать такую рабочую обстановку, когда совсем не чувствовалось давление власти, а лишь ощущалось плечо старшего, более опытного товарища.

Весной 1944 года после освобождения Севастополя Василевский, как представитель Ставки, поехал посмотреть город. У Балаклавы машина наскочила на мину. Взрывной волной его выбросило из автомобиля, и он сильно ушиб голову.

Был и другой случай. Вот как сам маршал его описывает: «В боях за Прибалтику со мной приключилось неприятное происшествие. Под вечер я ехал с командного пункта от Еременко к Баграмяну. Навстречу нам с огромной скоростью мчался «Виллис». За рулем сидел офицер. Мы не успели ни отвернуться, ни остановиться, как он врезался в машину. Я и находившиеся со мной офицеры вылетели из нее. Я с трудом встал, у меня сильно болели голова и бок. Смотрю, подходит ко мне бледный, как полотно, старший лейтенант и протягивает свой пистолет: «Товарищ маршал, расстреляйте меня, я этого заслуживаю». Он был или пьян, или казался таким от потрясения. Я приказал ему убрать оружие, отправиться в часть и доложить о случившемся. 10 дней провалялся у себя в управлении группы. Мне пришлось заступиться за виновника аварии, так как его хотели отдать под суд военного трибунала. Этот старлей был командиром разведроты и в ту же ночь блестяще выполнил задание. А через некоторое время он был удостоен звания Героя Советского Союза».



Маршал Александр Василевский 1945 год.

Однажды в конце войны он прибыл в один из гвардейских полков 3-го Белорусского фронта. И сразу оказался в окружении солдат. Один из них, обращаясь к нему, сказал:

– Товарищ Маршал Советского Союза! Пообедайте, пожалуйста, с нами.

– Спасибо за приглашение. А откуда вы меня знаете?

– Хотя вы и в комбинезоне, но мы вас сразу узнали. Мы – москвичи, бывшие ополченцы, и много раз вас видели на фронтовых дорогах.

Все сели под березкой. Необыкновенно вкусными показались маршалу солдатские борщ и каша. Он радовался, что солдаты чувствовали себя с ним комфортно и радостно.

Иосиф Сталин, Верховный главнокомандующий, уважал и ценил Александра Михайловича. Если на фронте складывалась тяжелая обстановка, он всегда посылал для ее выпра­вления либо Жукова, либо Василевского. Потому как доверял их мнению и правильной оценке сложившейся ситуации.



Редкая встреча с сыном Юрием во время войны.

Но не всегда отношения со Сталиным были безоблачными. Вот как об этом вспоминал Игорь, сын Василевского: «Хорошо помню отцовский калли­графический почерк, которым он писал донесения Верховному главнокомандующему. Тот требовал во время войны ежедневного отчета, и я помню, как один раз по какой-то причине отец этого сделать не смог. Тогда Сталин сказал ему, что в следующий раз такая оплошность будет последней в его жизни».



На Параде Победы.

Однажды Василевский делал неприятный для Сталина доклад о положении на фронтах в присутствии Жукова. Верховный, выведенный из равновесия и находясь в большом раздражении, подошел к начальнику Генштаба и, глядя ему прямо в глаза гневно спросил:

– Вы на какую разведку работаете? Вы делаете такой доклад, будто вы работаете на американцев!

Разговор тогда получился очень нервный и тяжелый. В машине, как вспоминал Жуков, Василевский стал готовиться к худшему развитию событий в своей жизни. Но потом Сталин остыл и спустя некоторое время повел себя так, как будто ничего не произошло.



Долгожданная встреча с отцом-священником.

Отец Василевского был священником, и сын не поддерживал отношения с его семьёй с начала 30-х годов. В то время подобное было нормой. Так вот, Сталин посоветовал Василевскому возобновить свои отношения с родителями.

На пенсии маршал жил на даче в Архангельском. Обожал ходить за грибами, рыбачить любил и умел рассказывать анекдоты. Умер Василевский 5 декабря 1977 года. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

Николай Шалунов.