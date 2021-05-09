Через 78 лет туляки узнали, как погиб их дедушка

Фото из архива семьи Афониных.

– Василий Дубоносов – отец моего дедушки по линии двоюродной сестры. Дедушке сейчас 84 года. Его отец ушел на фронт, когда тому было всего четыре года. В семью пришла похоронка, что Василий Дубоносов без вести пропал. И совсем недавно случайно в семейных альбомах я нашла фотографию прадедушки. Я спросила, кто это, дед ответил, что это его отец Василий, он погиб и место захоронения неизвестно.

Я забила имя и фамилию в интернет и нашла прадеда в электронной книге памяти на сайте «Подвиг народа». Там же в документах указано, что он погиб в плену – Василий Дубоносов с июля 1941 года по 7 апреля 1943 года был в концлагере Stablak Stalag IA. Этот лагерь находился между современными Долгоруково и Дубровкой Калининградской области с сентября 1939-го по январь 1945 года. За неполные шесть лет лагерь стал печальным пристанищем для 162 000 военнопленных. Умерших свозили в местечко Клайн Дексен (возле поселка Нагорное Багратионовского района). Сейчас там интернациональное кладбище.

В лагере находились русские, поляки, французы, бельгийцы, итальянцы, англичане. Большое количество военнопленных отправляли работать – одних на фермы, других на заводы и стройки Кенигсберг-Пиллау-Мемель под надзором часовых. Тех, кто пытался бежать и был пойман, отправляли в лагерь подо Львовом, где они обязаны были работать в карьере всё время, многие из них умирали от голода и изнурения.

Когда я показала добытые сведения дедушке, он расплакался. Очень долго смотрел на фотографию отца на карточке из концлагеря. Не ожидал, что через столько лет удастся узнать правду. Теперь мы знаем, где прадедушка захоронен.