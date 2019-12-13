Как работала первая тульская скорая помощь 100 лет назад

Ваныкинская больница. Осмотр пациента в приемном отделении, 1908 г. Фото предоставлены автором.

В этом году наша скорая отметила свой немалый юбилей — 110 лет. Какими были первые годы работы? Расскажем!

5 октября 1909 г. на сред­ства общины Красного Креста на Миллионной улице в Туле начала работу городская служба скорой помощи.

Лотерея-аллегри в поддержку лечебниц

Сейчас уже как-то и не задумываешься — почему, собственно, мы самодвижущийся автомобиль старомодно именуем каретой? А всё идет именно с тех времен, когда ни о какой автомобильной тяге при перевозке больных и речи не было. Среди всего обилия видов гужевого транспорта — повозка, пролетка, фаэтон, дилижанс, тарантас — выбрали именно карету — рессорный экипаж с закрытым кузовом. С тех пор воды утекло много, а наш взгляд на эту крайне необходимую всем службу неизменен — медики скорой ездят по-прежнему на каретах.



Фото oeru.ru

Первую тульскую карету скорой помощи заказывали не где-нибудь, а в Австрии. Что тоже объяснимо. Именно в Вене впервые организовали добровольное спасательное общество, которое должно было оказывать срочную помощь на месте происшествия и доставлять пострадавших в больницы. Как обычно бывает, поводом для этого стала кошмарная трагедия. Во время страшного пожара в Венской опере в декабре 1881 года погибли 479 человек. Причем большинство из них умирали уже лежа перед театром — их не могли доставить в больницу, где готовы были принять пациентов. И уже на следующий день началась работа по созданию спасательного общества.

В России первые кареты скорой помощи появились в провинции — в Варшаве, которая тогда еще была частью империи. В 1898 году первые экипажи купили для Москвы.

Но эта деятельность еще не была государственной. Первые станции скорой помощи были результатом частной инициативы и открывались на благотворительные пожертвования.

В Туле такими инициаторами стали вице-губернатор Виктор Лопухин и его жена Нина Лопухина, которая, в традициях того времени, занимала важный пост в одной из организаций помощи людям. Она была председателем общины сестер милосердия Красного Креста. Толстой отзывался о Лопухине как об «умном, сметливом, комильфотном человеке». В конце 1909 года вместе с супругой он уедет из Тулы в Пермь и вернется в 1912-м — уже губернатором.



Виктор Лопухин.

Имена первых жертвователей на скорую помощь «Тульская молва» сообщила уже в 1908 году — ими были Преосвященный Парфений, архимандрит Алексий, К. И. Платонов , братья Шемарины, княгиня

Е. Н. Оболенская и 1-е мануфактурное товарищество. В мае 1909-го та же газета рассказала читателям, что треть стоимости кареты уже проплачена тульским отделением Учетного банка.

Тем временем Нина Лопухина пробивала необходимые разрешения и преференции в министерстве народного здравия и министерстве финансов. Министр финансов в итоге пошел ей навстречу и разрешил ввезти карету в страну по сниженным таможенным пошлинам. Весь перевоз обошелся в 92 рубля.

Каким-то образом удалось снизить и общую стоимость. Если еще весной того года экипаж «со скатом колес на железных шинах и запасными буксами для колес с резиновыми шинами» оценивали в 1 668 австрийских крон, или 834 рубля, то в итоге туляки заплатили за оборудованную новейшей техникой карету 667 рублей 60 копеек. Уже на месте докупили к ней пару гнедых, новый стан с колесами на резине за 207 рублей и ящик с медикаментами за 195 рублей. Сделано было это чудо техники в Вене известной фабрикой Лопер и Ко.

5 октября 1909 года в здании общины Красного Креста на Миллионной улице «при большом стечении народа торжественно открылась служба оказания скорой медицинской помощи».

Уже вечером того дня в доме на Миллионной зазвонил телефон и карета уехала на первый вызов.

Кстати, для того, чтобы сделать вызов, еще не надо было никакого 03. Достаточно было сказать телефонистке, что требуется дать скорую помощь.

В октябре 1909 года Нина Лопухина обратилась к горожанам с просьбой принять участие в лотерее-аллегри.

За месяц в общину прислали несколько швейных машинок, десяток ящиков серебряных столовых приборов, каминные часы, кабриолет и даже дойную корову. Великая княгиня Елизавета Федоровна прислала для лотереи большой персидский ковер.

Желающих получить один из этих призов оказалось так много, что на продаже 30-копеечных входных билетов на розыгрыш лотереи, подаче бокалов с крюшоном и шампанским, общине Красного Креста 13 декабря 1909 года удалось выручить на нужды скорой помощи шесть тысяч рублей и еще несколько тысяч — на содержание общинных лечебниц и на помощь сестрам.



Ваныкинская больница. Палата №1, 1908 г.

Жертвы шутников

Каждый день карета выезжала по вызовам 7−8 раз. Чаще всего ее приглашали «для подачи помощи при внезапных заболеваниях: высокая температура, простуда, воспаление легких». Реже приходилось перевязывать различные раны, останавливать кровотечения, лечить переломы и вывихи. В то время карету можно было вызывать только к пострадавшим, а не заболевшим или пьяным. Хотя в критические моменты обыватель далеко не всегда относил себя к нежелательной категории, что постоянно вызывало различные недоразумения.

«Третьего дня поздно вечером в один из домов Воздвиженской улицы вызвана была скорая помощь, — сообщала „Тульская молва“ в июне 1913 года. — Когда прибыла карета, то оказалось, что там имеется заболевший острыми желудочными болями человек. Окружающие потребовали, чтобы заболевшего перевезли в больницу, но фельдшер скорой помощи вполне резонно заявил, что такого в больницу не примут, и посоветовал дать больному соответствующего лекарства. В ответ последовало большое количество дерзостей и прямых ругательств, что будто бы скорая помощь действует всегда с корыстной целью, занимаясь только тем, что поднимает пьяных и так далее».

В начале ноября 1909 года скорую вызвали в некий частный дом, где молодой человек на почве личных счетов откусил своему приятелю N кусочек носа. Часть носа найти не удалось, и врачу с сестрой милосердия оставалось только перевязать пострадавшего. Чем уж один приятель так насолил другому, что остался без части носа, — теперь остается только гадать.

Примерно в то же время в скорую позвонили из бань Преображенского у Курского вокзала и рассказали, что у них кто-то зарезался и лежит, истекая кровью, на лестнице. Приехавшая через двенадцать минут с Миллионной карета нашла мужчину, который «в припадке падучей болезни упал на лестницу и разбил голову. Опоздай скорая хоть на пять минут, бедняга умер бы от потери крови».

Современный читатель, конечно, не может упустить из внимания, что с ул. Октябрьской до Московского вокзала коняшки промчались за 12 минут. Но опять же согласимся, что в то время на дорогах не было ни пробок, ни светофоров, да и вызывали срочно медиков всего несколько раз в день. Поэтому одного экипажа было вполне достаточно.

С наступлением холодов буквально каждый день приходилось ездить в дома с печным отоплением и приводить в чувство целые семьи, отравившиеся угарным газом. А по вечерам и ночью отогревать замерзших на улице нищих, которым не досталось места в ночлежках.

По подсчетам газетчиков, каждый десятый, звонивший в скорую, умолял спасти решившего покончить жизнь самоубийством. Что тоже не было из ряда вон выходящим. Россию и Тулу в частности в то время захлестнула волна самоубийств. 17 октября 1909 г. «на Епифанской в саду крестьянин Ерофеев нанес себе стамеской около 20 колотых ран. Вызванная карета скорой помощи отвезла несчастного в губернскую земскую больницу, где он, не приходя в сознание, скончался».

Что же касается пьяных, то в той же «Молве» относительно этой категории пациентов постоянно следовали разъяснения. «Медицинский персонал скорой помощи просит довести до сведения жителей города Тулы, чтобы карету не вызывали для таких, например, надобностей, как отрезвление пьяного. Часто карету вызывают к пострадавшему от несчастного случая, а когда она прибывает, то оказывается, что „пострадавший“ просто-напросто мертвецки пьян. Для приведения пьяных в чувство и отрезвления их есть специальный приют для алкоголиков, куда и следует отправлять на извозчике пьяных как чинам полиции, так и частным лицам. А то очень часто бывают случаи: карета уезжает к пьяному, а в это время ее вызывают по действительно нужному неотложному случаю».

Ну и была еще одна дежурная напасть, которую, оказывается, выдумали вовсе не в славные советские времена.

«Конечно, тульские хулиганы не могли не использовать день 1 апреля для своих диких выходок, — писала „Тульская молва“. — Вчера карету скорой помощи вызывали до трех раз, преимущественно в отдаленные места города к отравившимся. Но по приезде кареты на место оказывалось, что никаких отравившихся в данном доме нет».

«Хулиганы вызывают по телефону карету и нередко даже издеваются над приехавшими оказать помощь людям, — рассказывала „Тульская молва“ 3 апреля 1910 года. — Как-то в два часа ночи неизвестные вызвали домой врача с сестрой. По указанному адресу медики застали пьяную компанию, решившую проверить выезды скорой».

Первую скорую погубили дороги

По замыслу организаторы скорой полагали, что здесь будут работать прежде всего сестры милосердия и санитары общины. Но уже в начале сентября 1909 г. согласились дежурить частно­практикующие врачи, передавшие в общину письменные сообщения с указанием чисел месяцев, когда они могут выйти на смену. Чуть позже пришло решение о сотрудничестве и от членов общества тульских врачей, работавших в больницах.



Карету для перевозки больных заказали на самой знаменитой фабрике в Вене.

Одна-единственная на весь город скорая трудилась, не зная усталости. Вот что констатировал комитет общины Красного Креста в отчете о деятельности кареты скорой помощи за 1912 год. Всех вызовов кареты было 694, которые по роду причин располагаются следующим образом:

утопавших — 9,

отравившихся — 71,

заболевших внезапным припадком (грудная жаба, уремия, апоплексия и т. д. ) — 75,

) — 75, тяжелых ушибов — 22,

огнестрельных и ножевых ранений — 288,

ожогов — 20,

внутренних кровотечений — 34,

повесившихся — 5,

переломов костей — 10,

вывихов — 9,

острых заболеваний — 26,

ущемленных грыж — 3,

смертей до прибытия кареты скорой помощи — 10,

ложных вызовов — 15,

перевозок с квартир в больницу — 73,

других — 24,

перевязок всех положено 327.

Из сравнения этих цифр с отчетами прежних лет видно, что население города теперь вполне понимает назначение кареты скорой помощи, вызывая ее, за немногими исключениями, к пострадавшим, а не к заболевшим. Так, в 1910 году к заболевшим карета вызывалась 308 раз, в 1912 — только 26.

Сократилось также количество вызовов напрасных, когда карета по разным причинам не находила на месте пострадавшего, с 37 случаев 1910 года до 15 случаев в 1912 г.

Значительно увеличилось число поранений огнестрельным и холодным оружием с 205 до 288, все это в большинстве случаев жертвы уличной ножевой расправы.

Из пострадавших всех категорий в больницы доставлено 145 человек, остальные доставились на дом.

Три года и пять месяцев усиленной службы кареты при данном состоянии наших мостовых не могли не отразиться на состоянии кареты, и сейчас она в таком положении, что силою обстоятельств возникает вопрос о приобретении другой кареты, которая заменила бы старую во время ремонта и приняла бы на себя часть годовой работы.

Израсходовано на карету скорой помощи в 1912 году 2 554 рубля 16 копеек — жалованье двум фельдшерам, трем санитарам, кучеру, ремонт кареты, покупка медикаментов и перевязочного материала. Поступило на организацию скорой помощи 1 424 рубля 21 копейка от городской думы, губернского земства, от платных перевозок больных в карете и от устраиваемых в пользу общины Красного Креста концертов.

Образующийся ежегодно дефицит по содержанию кареты скорой помощи покрывается из запасного капитала, который с каждым годом уменьшается».

Комиссия общественных польз и нужд постановила с 1 января 1914 года увеличить отпускаемое пособие на содержание кареты с 500 рублей до 700 рублей.