Тульский цирк: от пожара до пожара

Артистическая труппа около Тульского цирка. 1920-е годы. Фото предоставлены автором.

Удивительно, но почему-то никто не говорит еще об одном славном юбилее, который грядет в наступающем году, — 150-летии Тульского цирка.

Первый передвижной цирк открылся в нашем городе в 1870 году. Ну, а пока достаточно печальный юбилей — семьдесят лет назад цирк в Туле сгорел дотла.

Представления для интеллигентных людей

Несмотря на то, что цирковые представления (их тогда называли «махорочное искусство») пользовались в Туле огромной любовью, хорошего стационарного здания в городе долго не было. Даже тот самый тульский цирк Поддубного, о котором много писали, был, по всей видимости, всего лишь местной передвижной труппой, права на которую принадлежали знаменитому борцу. Но 22 августа 1914 года в «Тульской молве» было опубликовано следующее сообщение:

«Любителей циркового жанра можно порадовать. В Туле снова будет постоянный цирк. Строительным отделением губернского правления выдано разрешение А. В. Сур на постройку постоянного отапливаемого цирка на земле братьев Тимофеевских, где и прежде был цирк».

«Прежде» цирк был на пересечении нынешних улиц Оборонной и Советской, со стороны сталинской многоэтажки. Ввиду маломерности места управа препроводила чертеж будущего здания на разрешение строительного отдела тульского губернского правления. Но в принципе возражений не имела. Маломерность же места выражалась следующими размерами: с правой стены — 13 саженей (около 28 метров), с левой — 20 саженей (соответственно около 43 метров).

Так выглядело старое здание Тульского цирка.

3 ноября 1914 г. управа сочла возможным разрешить потомственному почетному гражданину Трофиму Дмитриеву Маноилову, на сцене А. Д. Горец , постройку деревянного крытого цирка:

«…на усадебном месте, принадлежащем Виктору, Иосифу, Василию Тимофеевским, сроком на три года с тем, чтобы столбы были врыты в землю на крестовинах ниже промерзания почвы, чтобы открытие было с допуском зрителей по числу выходов и стремянок с заложением не менее двойного, считая на 150 человек на выход или 600 человек, и на галерке по площади и количеству стремянок в 400 человек, то есть всего 1000 человек; чтобы топка печей производилась по утрам и оканчивалась за два часа до начала представления, чтобы вход на галерку был по ступенькам, чтобы в цирке в местах выходов на видном месте были вывешены аншлаги с надписями крупными буквами „выход“, чтобы были установлены все пожарные принадлежности».

К сожалению, о Трофиме Маноилове известно мало. Был он потомственным почетным гражданином Тамбова и членом общества покровительства животным. В интернете есть текст листовки «Мольба лошади», написанной от его имени, которая тоже немного рассказывает об этом человеке:

«К тебе, хозяин, я прибегаю с мольбой. Корми меня хорошо и утоляй мою жажду. После трудной и долгой работы дай мне отдохнуть в чистом стойле. Поговори со мной, так как голос человеческий имеет большее значение, нежели кнут… Не бей меня, когда я поднимаюсь в гору; не дергай удила, когда я спускаюсь с нее. Если я сразу не пойму тебя, не спеши взяться за кнут, посмотри, не режут ли мне удила. Если я отказываюсь от корма — осмотри мои зубы. Не отрезай мне хвоста, ибо он — единственная моя защита от назойливых насекомых. Дорогой хозяин, когда с летами я стану слабой и ненужной, не обрекай меня на голодную смерть, суди меня и убей меня сам, чтобы я не страдала понапрасну. Наконец, прости меня, что во имя Того, Кто родился также подле яслей, я прибегаю к тебе с этой горячей мольбой».

На листовке было приписано:

«Эта мольба имела успех во всех тех городах, где я ее распространял, в последнее время замечается уменьшение случаев жестокого обращения с немыми верными слугами человека. Прошу эту мольбу развешивать во всех местах, конюшнях и постоялых дворах».



17 декабря 1914 года строительное отделение попросило городскую управу о командировании электротехника на 18 декабря к 11 часам дня в цирк Маноилова (Горец), для принятия участия в комиссии по освидетельствованию законченного устройства электроосвещения.

А 3 марта 1915 года «Тульская молва» уже бодро рассказывала о том, что в цирке «представления по воскресным дням проходят с большим материальным успехом. Посещаются они не одними только детьми и учащимися, на них бывают и взрослые, в большинстве случаев люди, живущие интеллигентным трудом. Программы данных представлений составлялись сообразно посещающей публике, что можно поставить в плюс дирекции».



Афиши Тульского цирка. 1924 г.

«Немудрено, если случится пожар»

Как видно из документов, цирк строили хоть и стационарный, но не на века — на три года. Может, так и было заведено тогда для подобных заведений, кто теперь разберет. Однако в очередной раз выяснилось, что у нас нет ничего более постоянного, чем временное. После 1917-го здание продолжали вовсю эксплуатировать. На представлениях каждый вечер зал был забит до отказа.

16 июня 1925 года постоянный автор газеты «Коммунар» Н. Покровский писал о наболевшем:

«Может ли в цирке быть кино? В последнее время в нашем Госцирке идут все время киносеансы. Но дело в том, что здание цирка деревянное, и немудрено, если случится пожар. Даже будка для электрической установки и машины не каменная, а деревянная. Вообще-то деревянные здания не отводятся под кинотеатр. Интересно, кто будет отвечать, если здание сгорит?»

То ли накликал, то ли действительно что знал, но очень скоро после этой газетной заметки в здании цирка случился пожар. Не до основания, но сгорело многое. Некоторое время представления давались в шапито, а потом на средства все того же капиталиста-строителя цирков Маноилова деревянное здание, вмещавшее 1960 зрителей, вернули к жизни.

Ремонт, правда, судя по всему, был косметическим, поскольку в прессе то и дело писали о старом, пришедшем в ветхость цирке. Если говорить о 30-х годах прошлого века, то навскидку нам всё представляется ветхим.

«Деревянное здание цирка было выстроено 20 лет назад частным предпринимателем, который преследовал исключительно коммерческие цели. Естественно, здание требует ежегодного капитального ремонта, который всё же не спасает положения. Жаль бросать на воздух народные деньги, так как никаких средств не хватит, чтобы заткнуть в нем все дыры», — писал «Коммунар».

Однако если соотнести некоторые даты с нашим временем, ситуация становится весьма любопытной. Цирк был открыт в 1914-м, а менее чем через 20 лет о нем уже говорили как о ветхом, требующем капремонта. Если соотнести даты с нашим временем, то это ветхое, негодное для дальнейшей эксплуатации здание, могло быть построено всего лишь в 2000—2001 гг.

В 1932-м, к годовщине Октября, идя навстречу требованиям пролетарской общественности Тулы, Мособлисполкомом было утверждено строительство госцирка на углу улиц Михеева и Воронежской. Москва в это дело ввязалась по той причине, что Тула в то время входила в состав Московской области.

Новый цирк предполагали строить на том же месте, что и прежний. Улицей Михеева была бывшая Троицкая — участок нынешней Советской от пересечения с нынешней Оборонной и до Чулковского моста.

Постановлением Московского облисполкома цирк был включен в план строительства 1932 года и внесен в титульный список. Горсоветом и центральным управлением ГОМЭЦ (Государственное объединение музыкальных, эстрадных и цирковых предприятий) был ассигнован один миллион рублей в соотношении пятьдесят на пятьдесят.

Новый цирк-театр обещали построить по последнему слову техники.

В нем были сцена, манеж, приспособленный для водяных пантомим, спецпомещения для зверей (по-видимому, хищников), красный уголок, помещение для выставок, ванны, душ для артистов и т. д. Зрительный зал — на 3000 человек. Обещали также построить гостиницу на 100 человек, столовую для артистов и работников. Уже были готовы проекты, чертежи, сметы, сданы заявки на материалы. Строительство началось в июне, с расчетом окончания его к 7 ноября 1933 года. Были закуплены все нужные строительные материалы на 40 тысяч рублей. Однако по неизвестным причинам строительство законсервировали. Можно предположить, что просто все силы тогда были брошены на возведение нынешнего «Тулачермета».

В конце десятилетия по новому генплану развития Тулы вновь было принято решение о строительстве цирка — теперь уже на Хлебной площади, на 2,5 тысячи зрителей. Это решение вызвало критику по той причине, что в городе какой-никакой цирк имелся, а вот приличного здания для драмтеатра не было. «Нигде в РСФСР подобного здания театра нет, как в Туле. Допотопное, серое, скучное, со скрипящими стульями в зале. Невозможно творить. Не работает вентиляция», — критиковали решение проектировщиков на заседании, посвященном обсуждению генплана развития города. В итоге отказались и от цирка, и от театра.

Трагедия в день рождения Сталина

Между тем трагедия приближалась. В 1946 году в цирке капитально заменили электроосвещение. При этом директор цирка подозрительно долго не платил электрикам за уже выполненную работу, и им пришлось обращаться по инстанциям. Но в сезоне 1948/1949 по причине всё той же ветхости цирк закрыли вообще. Потом, видимо, по настойчивым просьбам трудящихся, опять открыли.



Дрессировщик Борис Эдер первым стал выступать в клетке с хищниками в пиджаке и в галстуке.

В тот момент на свою беду гастролировать в Тулу приехал дрессировщик Борис Эдер — настоящая легенда советского цирка. В 1932 году ГОМЭЦ приобрел для СССР настоящих берберийских львов. С ними вместе приехал немецкий укротитель Зембах. То ли предполагалось, что он будет передавать свое мастерство советским коллегам, то ли будет выступать самостоятельно, но пребывание его в СССР оказалось недолгим: немец как приехал, так и уехал. Среди артистов советского цирка охотников войти просто так в клетку долгое время не находилось, ведь никакой школы дрессировки уже не было.

Хотя, между прочим, еще задолго до революции первым русским дрессировщиком хищников был туляк Михаил Трусков.

В конце концов решили поручить это дело старому циркачу Борису Эдеру, для чего срочно вызвали его телеграммой в Москву из Горького. И Эдер на деле доказал, что наш человек может всё, хотя работать ему пришлось с настоящими хищниками. Даже тому, что ни в коем случае нельзя поворачиваться к львам спиной, пришлось учиться на собственном опыте. В 30-е годы хищники оторвали руку пожарному, неосмотрительно близко подошедшему к клетке. Один из львов выбил челюсть артисту, которому вдруг вздумалось подразнить его. Доставалось и самому Эдеру — не менее десяти раз он лежал в больнице после столкновений со своими подопечными. В марте 1935 года на гастролях в Иваново львы опять набросились на него. Револьвер, который был для самозащиты, дал осечку. Пока пожарные из брандспойтов отогнали хищников, они нанесли Эдеру 28 ран. Тем не менее у него хватило сил подняться, загнать зверей в клетку, и только после этого его увезли в больницу.

Методика дрессировки хищников Эдера легла в основу всей советской школы, которая применяется во всем мире по сей день. Ее главные принципы — отказ от терроризирования животного, выработка номеров на основе естественных инстинктов: способен управлять хищником не тот, кто запугал его, а тот, кто заставил хищника увидеть в себе вожака. Эдер был первым в мире укротителем в клетке, отказавшимся от использования револьвера и громких хлопков бичом, резких криков и сильных болевых воздействий на хищника. В Тулу Эдер приехал уже не в первый раз — он был здесь, например, в марте 1936 года.

Его подопечные и стали жертвами драмы, разыгравшейся в Туле 21 декабря 1949 года. Ветхое здание, с большими проблемами вновь допущенное к эксплуатации, сгорело вмиг. Не удалось спасти ничего.

— Меня тогда не было в городе, я учился в Москве, — рассказывает туляк Валерий Большаков, — и вот как-то приходит письмо от друга, что цирк в Туле сгорел. По его словам, зарево над городом было огромное, цирк был охвачен огнем со всех сторон. Приехали пожарные, а к зданию не подступиться, оно всё горит.

Самое страшное, что в том пожаре погибли львы Эдера. По-видимому, случившаяся трагедия стала большим ударом для этого мужественного человека, он перестал работать на манеже, только ставил номера и готовил манежных дрессировщиков (ассистентов), которые выступали перед публикой. Его знаменитые ученики — Маргарита Назарова, Вальтер Запашный, Эльвина Подчерникова. В сериале о Назаровой роль Бориса Эдера исполнил актер Николай Добрынин. Кстати, в 1960-е, уже с новой труппой и в новое здание, Эдер еще вернется в Тулу.

Несмотря на громадную трагедию для города, в газетах того времени о ней не было ни слова. Так вышло, что всё случилось в день 70-летия Сталина, и, конечно, никак не вязалось со всенародными торжествами. А вот слухов о причинах случившегося ходило немало. Вплоть до того, что цирк умышленно подожгли работники НКВД — на том месте потом построили их ведомственный жилой дом. Говорили также, что всё случилось из-за короткого замыкания. Есть версия, что происшествие с проводкой не было случайным.

— Я жил на улице Глеба Успенского, — продолжает Валерий Леонидович, — у меня соседом был Михаил Фёдорович Горбатов, который долгое время работал электриком на базаре. Как рассказывали, он во время войны и после умел виртуозно устраивать короткие замыкания. Строения-то все деревянные, и вот в таких пожарах можно было скрыть любую растрату, чем люди и пользовались. На Хлебной площади подобным образом сгорели комиссионный, хлебный, хозмаг. Возможно, что и к сгоревшему цирку он тоже руку приложил.

Если вспомнить директора, который никак не хотел выплачивать заработанные деньги электрикам, то версия вполне похожа на правду. Директора цирка пытались отдать под суд, однако вины его не нашли и обвиняемый был оправдан.

Когда в 1960 году наконец началась стройка нового здания Тульского цирка, его впервые в СССР оборудовали автоматической противопожарной системой, установив по всему зданию около 200 теплочувствительных датчиков.