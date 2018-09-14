Гроссмейстер Котов — тульский Робин Гуд

Недавно исполнилось 105 лет со дня рождения Александра Котова. Если добиться даже малой части из того, что смог он, уже можно считать, что жизнь прожита не зря.

Александр Котов — один из первых в истории международных гроссмейстеров, инженер-оружейник — один из соавторов «катюши», шахматный журналист, киносценарист, литератор, а также депутат Моссовета и вице-президент Ассоциации дружбы и культурного сотрудничества со странами Латинской Америки. А еще он автор термина «синдром Котова» и создатель лучшей в истории нашей страны телепередачи о шахматах — «Шахматная школа».

Шахматы из щепок для самовара

Сам Александр Александрович не считал себя слишком одаренным в шахматной игре, а все свои успехи приписывал исключительной работоспособности.

Рассказывают, что на спор с одним композитором, не умея играть на фортепиано, он за одну ночь выучил и исполнил первую часть «Лунной сонаты» Бетховена: талантливый человек — талантлив во всем.

Александр Котов родился 12 августа 1913 г. в Туле. Отец Александрович Егорович был мастером-оружейником, в совершенстве знал столярное ремесло, был и слесарем, и механиком, умел починить и сложный станок, и тонкий часовой механизм. Некоторые образцы его работ демонстрировались даже на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Уже в раннем детстве проявились большие способности Саши. С четырех лет он выучился писать, а вскоре и считать. Учебу же начал в 1921 году сразу со второго класса. Благодаря своим способностям Саша Котов окончил школу раньше своих сверстников — в шестнадцать лет. При этом он стал лучшим в учебе и сильнейшим шахматистом школы.

Его первым увлечением стали шашки, к которым приобщил отец. А с шахматами Саша Котов познакомился только после окончания седьмого класса. Шахматные фигуры были изготовлены из обрезков дерева, которые обычно использовали для растопки самовара. Этими шахматами Александр Котов пользовался много лет, пока однажды не получил в качестве приза настоящие.

«Дома у нас сбыл столярный верстак. Однажды я вырезал из дерева шахматные фигуры. С них и началось знакомство с игрой», — вспоминал он.

В 15 лет Котов уже занял четвертое место в мужском первенстве Тулы, а со следующего года — только первые места. В 1930 году в Туле открылся первый в истории города вуз — механический институт, и А. Котов становится его студентом. В 1935 он блестяще защищает дипломную работу.

После окончания института инженер-механик А. Котов получил направление в Москву, в конструкторское бюро парашютостроения. Здесь и раскрывается талант шахматиста и прекрасного инженера. Хотя вряд ли кто мог тогда предполагать, что когда-нибудь туляк Котов сможет создать удивительные произведения шахматного искусства, которые войдут в сокровищницу мировых шахмат.

Постепенно в игре Котова появлялось все больше изобретательности, полета фантазии. Ему теперь удавалось отыскивать в сложнейших позициях такие возможности, о которых он раньше даже не предполагал. В 1970 году в книге «Тайны мышления шахматиста» он описал «синдром Котова», когда шахматист просчитывает варианты, не находит из них ни одного явно выигрышного, и вдруг понимает, что время кончается. Тогда делается наудачу никак не просчитанный ход, и он часто оказывается гораздо хуже тех, которые обдумывались.

Понятие «синдром Котова» вышло за пределы шахмат и используется в описании психологического поведения человека.

В финале одиннадцатого чемпионата СССР, в котором соперниками были многие выдающиеся в то время шахматисты, Котов проиграл только Михаилу Ботвиннику. В итоге — второе место и звание гроссмейстера. Позже Александр Котов стал третьим советским гроссмейстером после М. Ботвинника и Г. Левенфиша.

Убийца гигантов

Все планы, надежды и мечты были перечеркнуты войной. Пришлось уйти из аспирантуры, отложить науку до лучших времен. Александр Александрович назначается главным инженером оборонного предприятия, а затем переходит в конструкторское бюро по прямой своей специальности. Важнейшая проблема, над которой он работал — создание принципиально нового миномета, знаменитой «Катюши». Его группа в 1943 году модифицировала 120-миллиметровый миномет, что позволило увеличить объемы выпуска. В начале 1944 года в Кремле председатель Президиума Верховного совета РСФСР Н. Шверник вручил за него Котову орден Ленина.

Конечно, после войны зарубежные журналисты не раз задавали вопросы именно об этой странице биографии Александра Александровича. Корреспонденту шведского журнала «Тийдшрифт фор шах» Берту Геде Котов ответил так:

- «Катюши» наши не имели аналогов во второй мировой войны. Конечно, они были созданы в нашем конструкторском коллективе после невероятно упорной, напряженной творческой работы. Всем нам было ясно: разгромить фашистов можно только чем-то новым, мощным, невиданным до тех пор. И этот «рецепт» для успехов очень силен и в мирных шахматных баталиях…

После окончания войны гроссмейстер Котов полностью посвятил себя шахматам. В сентябре 1945 г. он в составе сборной СССР успешно выступил в международном радиоматче со сборной США, одной из сильнейших команд мира. Сборная СССР одержала победу со счетом 151,5:41,5. В марте 1946 года на турнире в Гронингене Котов одержал блестящие победы над ведущими шахматистами мира Ботвинником и Эйве, за что последний назвал его «убийцей гигантов».

Сам Котов на том турнире занял место в середине турнирной таблицы, и получил еще одно прозвище — Робин Гуда. Отбирает очки у богатых и отдает бедным.

В 1948 году гроссмейстер Котов стал чемпионом СССР, а 1951 году поделил первое и второе места на 16-м чемпионате СССР с гроссмейстером Д. Бронштейном и получил золотую медаль чемпиона. В эти годы на турнире в шведском Сальчёбадене он победил с таким отрывом от остальных соперников, что этот результат потом ни один из великих гроссмейстеров не мог превзойти аж до 1983 года.

Котов был очень мудрым, но скромным человеком. Не любил рассказывать о себе, хотя и не только в военной технологии он был творцом мировой величины.

Каждый любитель древней игры знал, что гроссмейстер — блестящий мастер молниеносных комбинационных атак. Он автор многих книг и статей по истории, теории и методике шахмат, в том числе капитального труда «Шахматное наследие А. А. Алехина». За достижения в области шахмат был награжден орденом «Знак почета» (1957). А еще он запомнился как создатель и ведущий телевизионной «Шахматной школы», которую называют лучшей телепередачей о шахматах всех времен.

Не обрати день в ночь!

Нет шахматиста, который не вошел бы в историю хотя бы парой-другой острых фраз. Не исключение и наш земляк Александр Котов, о котором рассказывают много всяких историй.

На матч-турнире претендентов в Нейхаузене в 1953 году было много неувязок из-за особенностей привычек и режима претендента Решевского.

В пятницу, по религиозным убеждениям, он играть категорически отказывался, а в субботу мог сесть за шахматную доску только после восхода первой звезды.

Да еще ездил каждую субботу молиться в Цюрих и возвращался к девяти вечера. В результате субботние партии с участием Решевского заканчивались уже ночью, и, как правило, в его пользу. Все-таки опыта борьбы в это время суток у истового верующего было значительно больше, чем у его соперников. Да еще оппоненту надо было наутро уже выходить играть против очередного соперника, и это тоже выбивало из колеи.

И вот в очередную субботу с Решевским должен был играть Котов. Судья сообщил, что партия начнется в десять часов вечера.

- Нет, — категорически отказался Котов, — я буду играть только в то время, которое предусмотрено регламентом — в пять вечера.

- Но это невозможно, ваш соперник не может.

- А я не могу играть ночью.

- Но ведь у Решевского религиозные соображения. Его вера не разрешает играть в субботу раньше восхода первой звезды.

- А наша православная вера не разрешает играть по ночам, — сказал Котов, не очень-то и веря, что эта выдумка пройдет. Однако не останавливаться же. — У нас даже есть церковный закон: «Не обрати день в ночь!»

Возникла пауза.

Наконец, судьи приняли решение. Партия Котов — Решевский игралась в день доигрывания, в нормальное время.

Ну, а самая популярная история о Котове-острослове следующая. Рассказывают, что жена известного гроссмейстера Тиграна Петросяна освободила своего супруга от всех жизненных хлопот, кроме самой шахматной игры. Гроссмейстер Шамкович, часто посещавший Петросяна, был очень удивлен, когда пришел к нему вскоре после свадьбы. Он спросил у Котова: «Как Петросяну удалось поменять свою скромную квартирку на такие шикарные апартаменты?». На что Котов ответил: «Петросян умеет менять только слонов на коней. А все остальное меняет его жена!»