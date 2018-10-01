Блудный памятник: Как в Туле Александра II объединили с Карлом Марксом

Александр II

В начале прошлого века в Туле загорелись идеей к 50-летию крестьянской реформы поставить памятник императору Александру II. Что из этого вышло, рассказывает Myslo.

Общество встретило предложение об установке памятника восторженно: царя-освободителя любили. На памятник собирали деньги всем миром. Однако, несмотря на все эти эмоции, памятника в Туле так и не дождались.

Памятник судебному реформатору

Александр II приезжал в Тулу несколько раз – в 1859, 1860, 1861, 1863 и 1875 гг. Впервые – еще юношей, наследником престола. Во время этих визитов царь побывал на оружейном заводе и в Александровском кадетском корпусе, посещал Успенский собор, проводил смотр войск.



Дом купцов Добрыниных, где во время своих приездов в Тулу останавливался император Александр II. Тула, ул. Ленина.

Кстати, освободителем его звали не только за отмену крепостного права, но и в честь победы в войне за независимость Болгарии. Важным для страны его деянием стала и судебная реформа 1864 г. Она существенно изменила принципы и процедуры судопроизводства: суд стал гласным, открытым и устным, с состязательным процессом, при котором стороны получили равные права на предоставление и опровержение доказательств.

Был создан институт присяжных, судебная власть полностью отделена от административной, а судебное следствие – от полицейского. Дореформенное судопроизводство было громоздкое и неуклюжее, дела в судах лежали годами, а то и десятилетиями. Даже председатель Тульской палаты гражданского суда князь Вяземский восемь лет не мог добиться признания сделки по продаже своего недвижимого умения в селе Петелино Тульского уезда.

В честь 20-летия реформы в здании окружного суда открыли памятник Александру II, на что было получено высочайшее разрешение от императора Александру III.

Деньги на памятник поступали со всей губернии. Большую часть взносов сделали чиновники судебных органов, но жертвовали и мирные граждане.

Особенно современников восхитил поступок одного из судебных рассыльных, который при годовом жалованье в 40 рублей передал три рубля на памятник. Свое решение он объяснил тем, что «считает для себя величайшим счастьем принести на этот предмет свое посильное пожертвование».

Автором бюста стал скульптор Николай Лаверецкий, один из создателей величественного монумента к 1000-летию Руси, воздвигнутого в Великом Новгороде в 1862 году. Под руководством автора памятник императору был смонтирован в зале окружного суда (сейчас – пр. Ленина, 45, здание Тульского областного суда).

Он стоял на усеченной четырехгранной пирамиде, разделенной как бы на два яруса. На открытие памятника, которое состоялось 29 октября 1884 года, приехали тульский губернатор Ушаков, делегация московской судебной палаты во главе с председателем Завадским, чиновники окружного суда, представители города. Людей столпилось столько, что они стояли в коридоре, на лестнице, и даже на улице.

Считается, что именно с постамента этого памятника взирает теперь на нас строгим пристальным взором Карл Маркс в кремлевском саду. А вот куда делся бюст императора можно только догадываться.

Александр II, второй

В 1910 году возникла идея увековечить царя-реформатора и в городе. На заседании Думы 28 апреля 1910 года принялись обсуждать вопрос грядущего 50-летия со дня освобождения крестьян, в том числе установку второго в городе памятника Александру. Однако столь монументальное сооружение городской бюджет не осилил, ограничились расширением уже существовавшего тогда Дома просветительных организаций им. Императора Александра II, нынешнего Музея самоваров.

Хотя от желающих помочь установить памятник отбоя не было – рекламные предложения сыпались одно за другим. Кто-то предлагал изготовить статую в четырехаршинную величину, кто-то – бронзовый бюст. Или, если с деньгами совсем уж напряг, бюст мог быть цинковым или совсем бюджетным гипсовым. Бронзовый бюст обошелся бы в 325 рублей, а такого же размера гипсовый – всего 20.



Образца монументальных Александров, которые производил металло-литейный завод Новицкого в Санкт-Петербурге, предложенные Туле.

Свои услуги предложила фабрика Новицкого – единственное в России крупное художественно-промышленное предприятие, «могущее выполнить заказы художественно и по наиболее дешевым ценам от 150 рублей, в зависимости от сплава металлов, размера и отделки».



Памятник Александру II, установленный в Тульской губернии.

Предположительно в Крапивне.

Судя по присланному каталогу, в Тульской губернии стояло уже немало работ художественного металлолитейного завода им. Эд. Эд. Новицкого. В Алексинском уезде – 5 памятников, в Богородицком – 2, Белевском – 1, Веневском – 2 (1 в Веневе), в Епифанском – 6 и 1 бюст, в Ефремовском – 4 и 1 бюст, в Каширском – 4 (2 на станции Ока), в Новосильском – 1, Одоевском – 1 и 1 бюст, Тульском (Лаптевская волость) – 1, в Чернском – 4.

Посмеиваясь над мастерами-халтурщиками, авторами «Лениных всех видов и размеров», не забывайте, что этот прибыльный бизнес зародился задолго до советской власти.

Вскоре пробили верноподданнические чувства у рабочих оружейного завода. 14 апреля 1914 предстоял еще один юбилей – 50 лет со времени освобождения тульских оружейников от обязательного труда. В память об этом событии выборные от рабочих постановили соорудить памятник императору Александру II на добровольные пожертвования – как рабочих завода, так и оружейников, и их потомков. Для сбора пожертвований учреждениям и отдельным лицам были разосланы подписные листы.

Памятник предполагалось поставить перед заводом с западной стороны.

Стартовой суммой на предстоящие работы были две с половиной тысячи, оставшиеся от возведения памятника Петру I. Начальник оружейного завода Кун обратился в управу с предложением сделать денежное пожертвование для осуществления прекрасной и патриотической цели.

«По историческим данным управе вероятно известно, что бывшее сословие тульских оружейников имело громадное влияние на развитие в Туле металлургической промышленности, и в связи с этим на рост и богатство самого города. Небезызвестно также управе, что все земли и капиталы, принадлежащие бывшим сословиям тульских оружейников, по освобождении их от обязательного труда, перешли в собственность города, которыми он владеет уже больше 50 лет, извлекая из них большие доходы. Вследствие вышеупомянутого и, принимая во внимание, что мастеровые и рабочие завода своими силами не смогут собрать достаточную сумму для этого, от себя лично и от комитета по сооружению памятника обращаюсь с нижайшей просьбой: не признает ли управа справедливым и возможным пожертвовать для осуществления этой прекрасной и патриотической идеи».

Позже предложение сконкретизировали: завод мог бы поставить памятник в черте города, если управа ассигнует не меньше 500 рублей. В противном случае памятник будет установлен на территории завода против заводского ремесленного училища.

Комиссия общественных польз и нужд признала приемлемым предложение завода, но отнеслась к нему с подозрением. Попросила уточнить, будет ли на самом памятнике подтверждено участие города в его сооружении, примут ли представители города участие в рассмотрении проекта и в выборе места под постройку памятника.

Только в случае положительного для управы ответа по первому и второму пункту могло последовать согласие управы.

Но время ушло. Начальник оружейного завода проинформировал о том, что ввиду долго неполучаемого ответа комитетом по сооружению памятника императору Александру II выбран уже проект памятника, избрано место под памятник, и все дело представлено членам главного артиллерийского управления на высочайшее утверждение. А потому предлагаемые управой условия запоздали, и не могут быть приняты. Кроме того, на сооружение памятника комитет получил пособие от казны и может, по нужде, обойтись своими средствами. Но если управа сделает какое-либо денежное пожертвование, не предъявляя никаких условий, таковая комитетом будет принята с благодарностью и во всяком случае не будет лишней, т.к. может быть употреблено на улучшение фундамента и решетки, на разбивку цветника вокруг памятника, и на устройство празднования открытия памятника.

Управа постановила принять это наполненное скрытой иронией сообщение к сведению.

Ехал, но не доехал

Всего к 7 мая 1914 года на сооружение памятника собрали 4 690 рублей 69 копеек. Из них 887 рублей 10 копеек пожертвованы посторонними лицами и 1 303 рубля 59 копеек собрано за два года среди рабочих кружечного сбора. Это когда в каждом цехе стоит опечатанная кружка, и любой желающий может в нее опустить свой взнос. Просто вычеты из заработанных денег, даже однозначно добровольные, на заводе были запрещены.



Памятник в Рыбинске. Именно в таком виде должны были представить Александра II в Туле.

В качестве автора статуи императора выбрали академика Опекушина. Среди его творений, например, известный всем памятник Пушкину на Тверском бульваре в Москве. При этом дело с памятником затягивалось из-за отсутствия высочайшего утверждения. На что Опекушин резонно заметил, что в Рыбинске, например, памятник не был высочайше утвержден. Разрешение было дано непосредственно ярославским губернатором Штюрмером. «В моей практике это далеко не первый случай, что памятник, поставленный в провинции августейшим особам, вовсе не проходил через технический комитет и академию художества, и не был высочайше утвержден».

В конце концов с его аргументами согласились, и решили ставить не оригинальный проект, а точную копию как раз рыбинского памятника.

Генерал Кун подписал следующее распоряжение: «Имея в виду, что проект статуи не представляет из себя ничего оригинального, полагал бы, что разрешение на его постановку может последовать по взаимному соглашению его высокоблагородия военного министра и тульского губернатора».

Академика Опекушина торопили закончить дело до 13 июля 1914 года, когда начальник завода Кун предполагал уйти со службы, но он так и не успел. А потом началась война, и все стало существенно сложнее.

Наконец 5 февраля 1917 года бронзовая статуя памятника весом 1 пуд 28 фунтов воинским поездом по воинскому тарифу была отправлена через петроградский артиллерийский склад из правления петроградского крепостной артиллерии и петроградского артиллерийского склада. Пока император собирался в сторону Тулы, ситуация еще больше поменялась, и цари стали неактуальны. Высочайший груз то ли не был отправлен, то ли застрял в пути. Никаких документальных подтверждений, что он добрался до Тулы, нет.

Сейчас в Туле установлены два бюста Александра II – у гостиницы «Император» и на территории Тульского кадетского корпуса спасателей МЧС.



Александр II у гостиницы «Император».