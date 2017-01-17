Тульский Афон над Окой

Фото Дмитрия Дзюбина.

Myslo побывал в Суворовском районе. Здесь, с высокого берега Оки, глядит на все стороны света через полуразрушенные арки когда-то мощных стен Свято-Покровский Добрый монастырь. Вернее, то, что от него осталось…

Возле ворот, закрытых на не очень внушительного вида замок, — вагончик, где по монастырскому уставу должен находиться привратник. Не обнаружив такового на месте, наш провожатый Алексей открыл ворота своим ключом. И сразу стало понятно — он здесь человек совсем не чужой.

Останки старинного Покровского храма даже в нынешнем своём состоянии выглядят величественно. Особенно на фоне разнокалиберных построек, возведённых при советской власти после разрушения и разграбления монастыря. Здесь были механосборочные мастерские, там зернохранилище, а в главном здании — Покровской соборной церкви — склад удобрений. Едкие пары селитры разрушали остатки настенных росписей, удушливый запах аммиака, говорят, выветрился из здания совсем недавно…

Агион-Орос

Эти и другие факты из истории едва ли не самого старого монастыря Тульской и Калужской губерний мы узнали от настоятеля обители — игумена Антипы. Невысокий, одетый в темную, далеко не новую одежду, он вышел к нам навстречу из одноэтажного невзрачного помещения, где, как позже выяснилось, располагаются и кельи насельников, и какие-то бытовые помещения, и трапезная.

- Ну что, пойдемте наш тульский Афон осматривать? — бод­ро спросил он и повел нас по тропинкам, протоптанным в неглубоком снегу.

Почему этот человек, внешне очень похожий на греческих монахов (я немало видела их в поездках по Святой земле), именует возрождающуюся святыню «Афоном»? Какая связь существует между русской глубинкой и всемирно известным местом поклонения миллионов людей со всего света? Ответ на эти незаданные вопросы мы получили почти сразу. Вслед за игуменом выходим за каменную ограду и оказываемся буквально в паре метров от крутого обрыва к реке. И открылась нам тут такая дивная панорама, что аж дух захватило!

- Этот вид чем-то схож с тем, что открывается с самой южной части полуострова Агион-Орос (Афон. — Прим. автора) на просторы Эгейского моря и возвышающиеся вдали отроги полуострова Халкидики. Подобно этим отрогам, на излучинах реки видны сёла Варушицы и Гремячее с белым храмом женского монастыря, а полноводная Ока величественна и спокойна, словно Эгейское море.

И многое другое здесь напоминает Афон: очень крутой спуск к воде по верёвкам, маленький храм, уклад монашеской жизни.

Ну и конечно, то, что монастырь наш, подобно святому Афону, находится под Покровом Пресвятой Богородицы. Весь световой день братия монастырская послушания различные выполняет, а когда стемнеет, начинается молитва и богослужения в храме.

- Сейчас в монастыре семеро насельников, и все вроде приличные люди, желающие глубже познать Бога и монашество. А до этого приходили разные, от веры далёкие, типа: «Дядь, пусти перекантоваться до весны!»

Продолжая разговор, осматриваем толстенные стены (монастырь — не только оплот веры, но и военная крепость), Покровскую церковь, огромный погреб-ледник (в нём сейчас хранится урожай корнеплодов, собранный с небольшого огорода).

Храм на дровах

Заходим в небольшой деревянный храм. Освятили его в честь Преподобного Алексия, человека Божия совсем недавно, в августе 2015 года, и тогда же владыка Серафим, епископ Белевский и Алексинский, вручил отцу Антипе игуменский посох. С той самой поры он несёт ответственность перед Богом и людьми за всё, что происходит с монастырём, в монастыре, с каждым, кто пребывает в этой древней обители, и со всеми, кого монастырь окормляет.

На стенах храма в числе икон, часть из которых пожертвована меценатами и простыми прихожанами, — точная копия главной святыни монастыря, чудотворной иконы Покрова Пресвятой Богородицы. Список с этой иконы, по словам батюшки, есть в Мишнево, сама же она была утрачена в лихие (советские?) времена.

Обращаем внимание на чугунную печь, в которой весело потрескивают дрова.

- Отапливаться электричеством для нас пока ноша непосильная, государство как с юрлица берёт плату «по полной» — по 4 рубля за киловатт, — объясняет отец Антипа. — Так что свет мы включаем только по праздникам, храм, кельи и бытовые помещения отапливаем дровами. И нужно нам их немало — 60 кубов! Весь сухостой вокруг попилили, теперь будем думать, как дальше быть.

Люди, правда, тоже помогают, недавно один благотворитель привёз целую машину досок некондиционных. Теперь надо их напилить, нарубить. Работа непростая, но не сложнее той, что уже проделана и делается ежедневно. Вы бы видели, что здесь было раньше! Запустение полное! Насельники сдвинули просто гигантский объем работ, ломы и лопаты буквально горели в руках. Баньку построили — без неё человеку православному никак нельзя…



В этом старинном погребе сегодня хранятся припасы на зиму, а раньше, говорят, он переходил в подземный ход под Окой. Глубоко, холодно, таинственно!

- Во время расчистки территории находили много человеческих останков, все их перезахоронили в специально отведенном месте, отслужили панихиду, водрузили на месте погребения большой крест.

Помню, когда один череп подхоранивали, тучи разошлись и широкий солнечный луч на могилу упал. Может, это какой-то святой мученик был?

Кто ж теперь скажет… За сотни лет здесь в битвах пало немало людей, в том числе — из монахов и духовенства.

Начало пути

Беседу продолжили в трапезной, где для нас был накрыт стол с постными, но вкусными яствами. Особенно понравились соленья, которые помогают заготавливать бабушки-трудницы из соседних деревень. Туда же, в деревни, отправили на зиму кур, овец и козочек, которые летом живут при монастыре.

Но вернёмся от материального к духовному. Мы узнали, что до приезда в Добрый монастырь игумен Антипа 20 лет подвизался в Троице-Сергиевой лавре, из них 11 лет прослужил прикомандированным свя­щенником в Хотьковском монастыре.

Вернулся в лавру и, когда находился в одной из командировок, получил приглашение от знакомого священника, отца Александра из Белевской епархии, при­ехать восстанавливать древний монастырь под Суворов.

- Я ехал сюда просто посмотреть, оценить, готов ли я к столь большому делу. Была золотая осень, тёплая и солнечная. Кое-как, по бездорожью, пробрался к монастырю.

Вышел на крутой берег Оки, очаровался видом заходящего над речным простором солнца, ощутил состояние свободы и полёта и понял — моё!

Позвонил отцу Александру, сказал, что согласен. После получения благословения владыки Серафима оставил тёплую келью в лавре и 20 марта 2014 года приехал в Добрый монастырь. За без малого три минувших года тут человек 50 перебывало, но это для таких монастырей картина типичная: условия-то очень жёсткие, а люди многие избалованы, им надо, чтоб было тепло и светло. Как пришли, так и уходят. Забывают или просто не знают, что монастыри и возрождаются, и стоят на поту монашеском.

С помощью земной и небесной

- Мы тесно сотрудничаем с администрацией района по многим вопросам. Как чудо восприняли то, что по указанию Геннадия Викторовича Сорокина, главы района, к монастырю проложили хорошую дорогу. Следующая задача — газификация, думаю, нам и в этом окажут должную помощь районные власти.

Безгранична поддержка монастыря епископом Белевским и Алексинским Серафимом. По его благословению началось возрождение святыни, по представлению владыки Священный Синод утвердил меня настоятелем. Недавно от нашего архиерея получили благословение на возведение братского корпуса.

После утверждения строительной документации (она уже подготовлена) начнём строительство. Средства для этого богоугодного дела обещали дать наши благотворители. Деньги монастырю необходимы не только на строительство, есть и другие нужды.

- Теми суммами, что жертвуют наши доб­рые меценаты, не обойтись. Но я верю, что с именем Господа и под Покровом Пресвятой Богородицы мы сумеем сделать всё задуманное!

И зазвонят колокола на Покровском храме и Зачатьевской церкви в селе Добром, и потянутся на службу десятки монахов, со­единивших свои души с Господом в стенах Тульского Афона — Свято-Покровского Лихвинского Доброго монастыря!

…На Святой горе говорят: «Конец мира придёт тогда, когда перестанут существовать на земле благочестивые священнослужители и когда исчезнут простые монахи». Пока есть такие священники, как игумен Доброго монастыря Антипа, о конце мира можно не беспокоиться. Лично я в это теперь точно верю!

Игумен Антипа, настоятель Доброго монастыря:

Игумен Антипа Келья монаха — это всегда поле битвы! Вооружённый духовным оружием — молитвой, в её стенах человек постоянно борется с искушениями. Раньше в монастырях и церквях, закрытых советской властью, устраивали тюрьмы и психбольницы. Сейчас во многих тюрьмах возводят часовни и храмы по просьбам заключённых. Я уверен: если бы в своё время власть пощадила православные святыни, у современной пенитенциарной системы было бы гораздо меньше работы. Основная задача — не только восстановление Покровского храма и обу­стройство быта братии, но и возрождение духа монастыря, который основан на подвижничестве и братской любви.

Более подробную информацию о Добром монастыре можно получить на сайте dobromon.ru.

Из истории вопроса

Добрый монастырь



О былом величии монастыря свидетельствуют старинные фотографии.

Открытка 1903 года, изд. Антипина



Предположительно, монастырь был основан первым удельным одоевским князем Романом Семёновичем Новосильским между 1385 и 1402 гг.

Благодаря щедрым пожертвованиям, главным образом князей Одоевских, монастырь к началу XVII века разбогател и стал родовой усыпальницей Одоевских.

В 1563 г. в Добром монастыре побывал Иван IV, ездивший по южным крепостям и засекам с инспекцией. Царь нашёл монастырь в отличном состоянии.



Иван IV



В годы «литовского разорения» в начале 1611 года Лихвинский уезд захватили дружины Сапеги. В Добром монастыре мирно, без обычных для него грабежей, расположился со своими воинами пан Хрослинский.

После нескольких разрушительных набегов черкесских и татарских шаек (1613, 1615 годы) в 1616 году в Лихвинский уезд пришли войска Лисовского. Добрый монастырь был разорён, погибли практически все ценности монастыря и его летопись…

В 1623 году начато восстановление монастыря, основной строительный материал — кирпич, часть которого сохранилась до наших дней.

Никита Демидов в начале XVIII в. пожертвовал сюда 400 пудов железа со своего тульского завода.



Никита Демидов



В годы советской власти святая обитель была разрушена и разграблена. Восстановление началось 5 мая 2015 года, когда Священный Синод принял решение об открытии Свято-Покровскиого Доброго монастыря и назначении настоятелем игумена Антипы (Тхоржевского).

30 августа 2015 г. владыка Серафим, епископ Белевский и Алексинский, освятил новый, деревянный храм в честь Преподобного Алексия, человека Божия.