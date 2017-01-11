неизвестный Вересаев

16 января исполняется 150 лет со дня рождения писателя Викентия Вересаева. Myslo расскажет вам о том Вересаеве, которого наши современники не знают.

О неизвестном Вересаеве рассказывает заведующая домом-музеем писателя Виктория Ткач.

Смидовичи черные и белые

На самом деле он не Вересаев, а Смидович, из рода польских дворян. По семейной легенде, когда-то давно предки Смидовичей спасли на охоте жизнь польскому королю, за что получили дворянское звание, а в фамильном гербе в честь того события появилось изображение охотничьего рога.

Имя Викентий, которое мало кто из нас может с первого раза написать без ошибки, и даже программа Word неизменно подчеркивает его красным цветом, — также фамильное, польское.

Отца Вересаева тоже звали Викентием. Сына внучатого племянника Вересаева, Льва Владимировича Разумовского, тоже назвали Викентием.

Вересаева в семье звали Витей, а папа — Вицей, о чем сам писатель с большим смаком пишет в своих воспоминаниях о детстве.

В 1830-х годах после восстания, случившегося в Польше, Смидовичи перебрались сначала на Украину, потом в Тулу.

Вересаев — это персонаж одного из рассказов популярного в то время писателя Петра Гнедича. Он настолько приглянулся юному Викентию Смидовичу, что тот выбрал эту фамилию в качестве своего литературного псевдонима, под ним и вошел в историю.



По воспоминаниям Викентия Викентьевича, папа его условно разделял большой род Смидовичей на черных и белых.

У Смидовичей черных было имение в селе Зыбино нынешнего Ясногорского района с замечательным барским домом с колоннами, большим парком, куда Вересаев любил приезжать на каникулы.

Смидовичи черные отличались не столько по внешнему виду, сколько по характеру. Они казались более энергичными, импульсивными, уверенными в себе, очень любили жизнь.

Не случайно многие из них потом стали известными революционерами. Например, Петр Гермогенович Смидович, ставший первым советским мэром Москвы. Кстати, в тульском подполье у него и кличка была соответствующая — Дядя Черный.



Петр Смидович.

Женой Петра Гермогеновича была Софья Николаевна Луначарская (Черносвитова) — из семьи веневских дворян. Именно в ее честь названа одна из улиц Тулы — ул. Смидович.

А вот Смидовичи белые — более романтичные, нерешительные, труднее сходились с людьми. Вересаев и сам писал, что он и его сестры более склонны к созерцанию, размышлению, нежели к действию. Одно время он попал под влияние Смидовичей черных, которые оказали воздействие на формирование его характера.



Всю войну на передовой

Смидовичи — врачебная династия. Отец Викентий Игнатьевич — основатель Тульской городской больницы и санитарной комиссии, один из создателей Общества тульских врачей. Мать Елизавета Павловна — организатор первого в Туле и в России детского сада.

Но Вересаев рассматривал профессию врача как ступень к тому, чтобы заниматься литературной деятельностью. Когда он поступил на медицинский факультет Дерптского университета, честно написал потом в автобиографии: «Моей мечтою было стать писателем; а для этого представлялось необходимым знание биологической стороны человека, его физиологии и патологии». Хотя как врач он тоже приобрел большую известность.

Вскоре после окончания университета Вересаев уехал в Юзовку, где свирепствовала эпидемия холеры. И сохранился отзыв одного из владельцев рудника о том, что «благодаря стараниям доктора Смидовича эпидемия холеры пошла на спад».



Памятник Вересаеву в Туле установили в 1958 году.

Его «Записки врача», опубликованные в 1901 году и осуждающие эксперименты на людях, вызвали огромный резонанс в обществе. Вскоре после этого Толстой предложил Вересаеву стать его лечащим врачом, но Викентий Викентьевич посчитал, что не имеет права лечить такого гениального человека.

С началом Русско-японской войны Вересаев попал в Тамбовский госпиталь, а потом на передовую в качестве доктора. Был награжден орденом Св. Анны и орденом Св. Станислава II степени.



Викентий Вересаев в годы Русско-японской войны 1904-1905 г.г.

В Первую мировую он был врачом дезинфекционного госпиталя в Коломне. А в Гражданскую уехал из Москвы и занимался медицинской деятельностью в Коктебеле. Где, кстати, познакомился с бедствовавшим Максимилианом Волошиным и оказывал ему существенную поддержку.



Писатель из Тулы Викентий Вересаев, поэт, художник Максимилиан Волошин и художник-пейзажист Константин Богаевский.

Собеседник Гомера

Вересаев считается автором сразу двух литературных жанров — невыдуманных рассказов и романа-хроники. В последнем он опубликовал два больших исследования — «Пушкин в жизни» и «Гоголь в жизни», основанных только на воспоминаниях современников.

Вересаев считал, что любое произведение субъективно, поэтому собрал свод воспоминаний о двух, с его точки зрения, главных литераторах России, а уж читатели должны были сами составить представление о Пушкине, а потом и о Гоголе как писателе и человеке. Поэтому его считали психологом пушкинского творчества.

Известен Вересаев и по переводам на современный русский язык «Илиады» и «Одиссеи» Гомера. Вообще его очень привлекала солнечная культура Древней Греции. И он писал в дневниках, что с Гомером беседовал, как со своим современником.

Классики и современники

Когда в 1901 г. Вересаева за революционную пропаганду выслали из Петербурга в Тулу под надзор полиции, он наконец побывал в Ясной Поляне у Толстого. Но не как врач, а как приглашенный молодой писатель.



Лев Толстой.

В своих воспоминаниях он рассказывал, что пришлось долго ждать в приемной, и чувствовал он себя во время встречи как студент, которого экзаменовали в вопросах философии и мировоззрения.

Один из первых вопросов, который задал Толстой: есть ли дети? И, услышав отрицательный ответ, по воспоминаниям Вересаева, как бы потупился и внутренне отдалился. Вересаев уехал с ощущением недопонятости.

Со временем, по словам Вересаева, вся муть ощущений и эмоций осела, и он смог увидеть снежную вершину, которая перед ним тогда засияла во всем своем блеске.

С другим земляком — Иваном Буниным — Вересаев познакомился в 1911 году в Москве. Но назвать дружественными эти отношения было нельзя.



Иван Бунин.

Вересаев безусловно отдавал должное Бунину как писателю, а вот человеческие качества будущего нобелевского лауреата ему совсем не нравились — странно видеть соединение в Бунине «совершенно паршивого человека с непоколебимо честным и взыскательным к себе художником».

Более теп­лые отношения сложились с Чеховым. Особенно тесно они общались после 1902 года, когда Вересаев после высылки в Тулу получил возможность покидать город и уехал в Ялту.



Антон Чехов.

Местная общественность чествовала его как автора взбудораживших всю Россию «Записок врача». Личное общение Вересаева с Чеховым продолжилось в активной переписке, где больше затрагивались медицинские вопросы. Чехов советовался с Вересаевым относительно своего здоровья. И писал, что Вересаев — единственный врач, который может четко и прямо сказать о положении вещей.

Поддерживал Вересаев и тесные отношения с другим знаменитым писателем-врачом — Михаилом Булгаковым.

Известно, например, что Викентий Викентьевич дважды оказывал автору «Белой гвардии» денежную помощь. В 1925 г., когда Булгаков попал в опалу, Вересаев, побуждая принять ссуду, писал:

«Поймите, я это делаю вовсе не лично для Вас, а желая сберечь хоть немного крупную художественную силу, носителем которой Вы являетесь. Ввиду той травли, которая сейчас ведется против Вас, Вам приятно будет узнать, что Горький (я летом имел письмо от него) очень Вас заметил и ценит».



Михаил Булгаков.

Сам Булгаков тоже очень почтительно относился к Вересаеву. Неудивительно, что эти теплые отношения в конце концов вылились в попытку совместного написания пьесы о последних днях Пушкина. Но вот тут классики разошлись во взглядах. Вересаев хотел показать Пушкина с точки зрения исторической правды, а Булгаков настаивал на большей литературности. Пьесу в итоге дописывал один Булгаков.

Дом-музей Викентия Вересаева открылся в Туле 16 января 1992 года на ул. Гоголевской, 82.

Афиша

Дом-музей Вересаева приглашает на VI Литературно-краеведческие Вересаевские чтения, посвященные 150-летию со дня рождения писателя, переводчика, пушкиниста, общественного деятеля. Подробнее - здесь.