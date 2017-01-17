Время в деталях: Дом нашего детства

Фото из коллекции Владимира Щербакова.

Друзья! Сегодня мы вновь перелистнём книгу воспоминаний на несколько десятилетий назад. И окажемся в тульской квартире начала 80-х, примерно в такой, где прошло и наше детство.

У каждого из нас был свой дом детства — целый мир, в котором все было и таинственным, и родным одновременно. Там жили любимые люди и происходили важные события. В нем всегда было уютно и хорошо, как может быть только дома.

Давайте разберем в деталях эту черно-белую фотографию, сделанную кем-то из обитателей типовой тульской квартиры.

В ней отразилась история не только детства маленькой девочки, но и всей нашей страны «олимпийских» 80-х.

Эту историю нам рассказали не авторы снимка, а привычные для той поры вещи: мебель и одежда, посуда, виниловые пластинки, ковры на стене, непременный сервиз за стеклом полированного серванта…

И ведь именно они, эти чисто бытовые предметы, несут на себе отпечаток времени, хранят память и следы эпохи, в которую они были созданы и служили.

Они — свидетели той истории, о которой не пишут в учебниках, но которая очень важна для каждого из нас, истории наших семей, наших друзей, истории нас самих. Они — часть наших самых тёплых воспоминаний о самом дорогом — доме нашего детства.





Ковёр

Это не просто декоративный текстиль, а показатель достатка хозяев! Нередко коврики вешали возле спальных мест, чтоб от стенок холод не шёл. Лежишь себе, рассматриваешь узоры, и они вдруг начинают казаться тебе сказочными созданиями: оленями с огромными ветвистыми рогами, драконами, птицами… А можно ещё бродить по ним, как по лабиринту. Или козявки к обратной стороне приклеивать. :)

Виниловые пластинки

Большие пластинки из винила молодёжь часто именовала «пласты», «диски». Особенно эти названия использовались, когда речь шла о записях зарубежных исполнителей. Судя по диску Добрынина, красующемуся на спинке дивана, вряд ли наша девчушка слушает Black Sabbath или The Beatles. Скорее всего, это одна из добрых детских сказок, пластинки с которыми регулярно выпускала фирма «Мелодия».

Проигрыватель с наушниками

Проигрыватель к этому времени был, пожалуй, у большинства туляков. Для достижения оптимальной чистоты звука или чтоб просто отделиться музыкальной завесой от мира, слушали любимые мелодии через наушники (телефоны). Те, что надеты на девочке, если не ошибаюсь, выпускались на тульском заводе «Октава». Нередко те, кто там работал, не покупали свою же продукцию в магазинах, а тихонечко тырили её. Факт!

Детский стульчик

Стульчик из пластмассы оказался на диване не случайно, его туда родители девочки пристроили — снимок-то явно постановочный. Без этого стульчика, по-видимому, что-то важное в кадр не входило. А может, просто шнур от наушников не дотягивался, кто ж теперь узнает? Обычно подобные стульчики стояли возле детских небольших столов. Иногда их было несколько, чтобы ребятишки могли праздничное угощение употребить не только с удовольствием, но и в комфорте.

Тканевое покрывало

Правильно говорить «ткАневое», но в Туле нередко (особенно бабушки) произносили «тканЁвое». Чаще всего такие покрывала выпускали с типовыми узорчиками, но были и исключения. Пример — на фото. Скорее всего, это «пейзажное» изделие было приобретено во время поездки в какую-нибудь из союзных республик. Например, в Белоруссию, где текстильная промышленность находилась на должной высоте.

Чайный сервиз из фарфора

Наборы посуды, выполненные в едином стиле, проще говоря — сервизы, редко кто ставил на стол каждый день. Если только сильно интеллигентные «осколки старого мира». На фотографии сквозь стекло просвечивает чайный сервиз, напоминающий изделия Дулёвского фарфорового завода. Готова биться об заклад, что сахар в сахарнице был насыпан всегда. Потому как вдруг гости — а у нас для чая всё есть!

Хрустальная ладья

Именно такой формы ёмкость из хрусталя была особенно популярна у советских граждан. При случае покупали (если были деньги) не одну ладью, а пару-тройку: себе и кому-нибудь (например, детсадовской воспитательнице или школьной учительнице) в подарок. Использовали хрустальную роскошь обычно в праздники — под конфеты, мелкие фрукты и даже салаты. Известны случаи, когда ладьи использовались в качестве …"штрафных бокалов" для запоздавших гостей. Жуть!

Полированная мебель

Полированными стенками (румынскими, донскими, ГДРовскими), сервантами и столами некоторые граждане пользуются по сей день. Ибо «мебеля» эти крепко сделаны, а на новые денег нет. Раньше «полировка» была предметом гордости хозяев. Одно добивало: необходимость постоянно следить, чтобы она равномерно сияла. С этой целью использовались разные средства — от «Полироли» до… сухой чайной заварки!

Валенки и штаны с начёсом

Вот она — натуральная и удобная одежда советского ребёнка! Тёпленькие хлопковые штанишки с «начёсом», заправленные в мягкие, ручной валки валеночки. Достаточно надеть пальтишко и шапку, дополнить валенки резиновыми калошами и — айда гулять, с дворовыми друзьями в снежки играть да крепости строить! С улицы вернулся мокрый, румяный, а ноги сухие и совсем не холодные — их валенки с галошами сберегли.)

Елена Рябикова Друзья! Если хотите поделиться своими воспоминаниями, пишите в редакцию Myslo по адресу Тула-26, а/я 1431 или на электронный адрес belochko_new@mail.ru. Оставляйте комментарии!



Кстати, что за девочка на этой фотографии, неизвестно. Известно только, что жила в частном доме в районе ул. Тульского Рабочего полка, у парка.

Будем рады, если, увидев себя, она отзовётся!