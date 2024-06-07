В колхоз! На овощи, фрукты и… «Битлз»!

1975 год. ВИА «3?/4» своей музыкой помогали студентам и труженикам села на уборке урожая яблок.

Институтская пора особенно запомнилась самой первой сессией и коллективными поездками в подшефные колхозы на сбор урожая яблок и морковки.

«Песняры», яблоки и «битломания»

О поездках в колхоз на первом курсе института в середине семидесятых вспоминает Елена Васильева, 67 лет, домохозяйка.

— В сентябре, в начале первого курса, всех студентов посылали в колхоз на сбор урожая. Мы пекли яблоки на костре и ели — было очень вкусно! Все студенты за время, проведенное в колхозе, перезнакомились друг с другом — я познакомилась с Людой, с которой мы дружим уже более 50 лет.

Студентам, приехавшим на сбор урожая, обычно выделяли под жилье бараки — там расставляли наскоро сбитые из досок двухъярусные кровати. В одном таком «загоне» размещалось по 30-40 студентов!

— Мне повезло: мое спальное место было без верхнего «этажа». Стена была побеленной и сильно пачкалась. В итоге я обклеила её удачно взятой с собой «Литературной газетой», очень популярной в то время, особенно из-за «Клуба 12 стульев» на 16-й странице. Там ещё публиковался «роман века» «Бурный поток» (»…и слёзы бурным потоком хлынули по её красивой обветренной голове…» — до сих пор помню). На газете большими буквами написала по-английски The Beatles, Deep Purple, Uriah Heep, Pink Floyd — в общем, создала уют. Для студентов первого курса сбор урожая в колхозе был подобием нынешнего тимбилдинга.

Затем началась учеба, бесшабашная студенческая жизнь в «общаге». Там Лена познакомилась со старшекурсниками из факультет­ского вокально-инструментального ансамбля «¾», которые после предварительного прослушивания предложили ей участие в выступлениях агитбригады.

— Нам выделили автобус-«коробочку», и мы вместе с музыкантами ездили на ней: я, ударник, ритм, соло и бас. Мы исполняли патриотические песни, хиты из репертуара ВИА «Песняры», «Лейся песня», «Синяя птица» и т. д. Когда не было вокальной партии, я отстукивала ритм при помощи бубна. Наша агитбригада выступала перед студентами и колхозниками прямо на свежем воздухе — встречали нас очень хорошо!

Не пришей кобыле хвост!

Я дважды в своей жизни ездил в колхоз на уборку урожая — десятилетним мальчишкой и двадцатилетним студентом. И пожалуй, навсегда закрепил в себе мнение: если за что и стоит премировать инженерно-технических работников, так это именно за уборку картошки с морковкой!

Однажды в погожий сентябрьский денек маму вместе с одним из цехов тульского «Чермета» отправили на морковку.

Моя молодая мама тогда была в таких делах человеком малоопытным, поэтому тут же взяла меня с собой — как оказалось, совершив роковую ошибку.

…1989 год, сентябрь. Ни о чем не подозревая, мы стоим на остановке «Кинотеатр „Искра“ и ждём свою „коробочку“. И скоро она подлетает, небесно-голубого цвета. Детей, кроме меня, в ней нет, а взрослые — в основном молодые женщины — смотрят на меня как-то сочувственно.

— Валя!

— А?

— … на! Уступи место богатырю!

Пока автобус ржет, я краснею, а мама белеет.

На протяжении пяти часов я собирал морковку, обедал, укладывал самые лучшие экземпляры для дома (нам разрешили набрать ведро с собой) на фоне такой веселой и нецензурной брани, что уши в трубочку сворачивались. Я думал, меня сложно удивить, но некоторыми выражениями из тогда услышанных я до сих пор сам себя иногда удивляю, когда промахиваюсь по пальцу молотком.

Выражаясь словами известного сатирика Михаила Жванецкого, эти тети просто разговаривали о своем житье-бытье — только те паузы, которые классик заполнял «говорящими» паузами в знаменитом «Рассказе подрывника», эти замечательные веселые женщины заполняли очень ненормативной лексикой.

Как сказал бы тот самый подрывник из рассказа Жванецкого, «мама моя, … осталась, … в общем, крайне недовольна, … этой в целом увлекательной поездкой!»

…В общем, если и стоит куда-то вывозить детей среднего школьного возраста с целью изучения ненормативной лексики «великого и могучего» — так это туда, в подшефный колхоз!

Вместо химии — морковка по-корейски

В следующий (и заключительный) раз судьба свела меня с колхозной морковкой много лет спустя, в самом конце 90-х, на первом курсе машиностроительного факультета ТулГУ. Шли привычные для начала года лекции по химии «великого и ужасного» (как его называли студенты) профессора Сегельмана, в предмете которого я ровным счетом ничего не понимал.

Лекции шли в одной из самых крутых аудиторий главного корпуса «политеха», поэтому спящие на задних партах троечники сначала даже не поняли, что все это не сон. А осознав новость, чуть не попадали с галерки: в течение месяца по понедельникам мы вместо скучной пары будем ездить в колхоз на морковку!

В колхозе, собирая и сортируя этот замечательный овощ, мы все и перезнакомились.

Было очень интересно посмотреть на однокурсниц без косметики, одетых в «колхозную» одежду, которая не скрывала недостатки фигуры, а подчеркивала их. А морковка по-корейски, заготовленная в поистине промышленных масштабах всеми без исключения студентами с потока, не раз спасала нас от голодной смерти. Ну и, конечно, в особо холодные дни служила просто-таки мировой закуской!

А еще на самом излете нашей «колхозной учебы» мне посчастливилось принять участие в уникальном коллективно-физическом опыте. До совхоза две наши параллельные группы обычно возил видавший виды четырехдверный автобус марки ЛиАЗ. Студенты набивались в этот оранжевый автобус, как сардины в бочку! Но однажды трое студентов на обратном пути в автобус не влезли: двери не закрывались.

И тогда водитель велел всем нам сделать вдох на «три-четыре» — и все получилось!

…Весь обратный путь до Тулы мы со смехом выясняли, кто из двух групп больше всех съел за обедом ее — морковки по-корейски.

Из истории вопроса

На картошку!

Работники заводов, студенты вузов и техникумов помогали подшефным колхозам и совхозам. Чаще всего за это не доплачивали отдельно, ограничиваясь поощрениями в виде грамот и небольшой части убираемой культуры. Такие поезд­ки получили в народе общее название – «на картошку» (вне зависимости от обрабатываемой или убираемой культуры). Практика отправлять младшие курсы вузов и ссузов сошла на нет только к концу 90-х, когда студентов стали возить в колхозы и совхозы одним днем.

цифры

40 копеек стоил 1 кг яблок в семидесятых.

12 копеек стоил 1 кг моркови.

115 рублей составляла средняя зарплата инженера в СССР без учета премий и надбавок.

35-50 рублей стипендии могли получать студенты (в зависимости от типа учебного заведения и успеваемости).