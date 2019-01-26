Советские вкусности: современные дети не поймут!

Одно из самых вкусных самодельных «пирожных» – белый батон, щедро намазанный вареньем! Кадр из фильма «Девчата» (СССР, 1961 год).

Многие из тех, кто родился в СССР, помнят лакомства из своего далекого детства.

Причем не только помнят, но и очень скучают по ним, не находя равной замены даже среди нынешнего продуктового изобилия. Так какими же они были, заветные «вкусняшки» обычного советского ребенка?

Во-первых, они были натуральными, без всяких улучшителей, заменителей, усилителей, закрепителей и прочей неполезной химии, которой напичканы современные сладости.

Во-вторых, они были недорогими, а иногда и совсем даже бесплатными! Последнее касается, например, красивой, как янтарь, смолы плодовых деревьев — сливы, вишни, черешни. Мы называли ее «клей» и жевали с удовольствием. А еще жевали гудрон. Он не был вкусным, но считалось, будто этот нефтесодержащий продукт способствует крепости и белизне зубов.

Что касается «промышленной» жевательной резинки, то в магазинах она появилась только в начале 80-х и стоила недешево — целых 50 копеек!

Повсеместно были распространены четыре вида: апельсиновая, клубничная, мятная и кофейный аромат. Существовала еще и малиновая, но она встречалась гораздо реже. Представляла из себя эта жвачка маленькую пачку, содержащую 5 пластинок, завернутых в вощеную бумагу или в фольгу. Вкус она утрачивала минут через 5−10, а при долгом жевании теряла эластичность и распадалась в мелкие дребезги. Отдельного упоминания достойна прибалтийская жвачка, особенно эстонской фабрики «Калев»: хорошего качества, необычной для того времени формы (подушечки) и вкус она имела оригинальный, схожий чем-то с напитком кока-кола…

Лакомства из аптеки

Некоторые вкусные штучки приобретались совсем даже не в кондитерских отделах продмагов, а в… аптеке! Например, известные всем «витаминки по 6 копеек» — большие таблетки аскорбиновой кислоты, завернутые в прозрачный цел­лофан.

Были еще другие витамины, вернее, поливитамины, по имени «Ревит» — желтые горошины, насыпанные в небольшие пузырьки из коричневого стекла. Сверху сладкие, а внутри такой кислоты, что скулы сводило! Но в этом-то и крылся особый кайф. Стоили они сущие копейки…

Что удивительно — я не помню ни одного раза, чтобы у кого-то случилась аллергия, хотя уничтожались эти медицинские препараты в количествах огромных.

Еще одна аптечная вкусняха — советский гематоген.

В его состав обязательно входил «альбумин черный пищевой», а также мёд, патока и сгущенное молоко. Особо впечатлительные натуры, узнав, что за красивым словом «альбумин» скрывается бычья кровь, напрочь отказывались употреблять эти полезные батончики.

Помимо сладостей в аптеке была очень привлекательная позиция — семечки тыквы. Стоило это натуральное глистогонное средство 30 копеек за 100-граммовую упаковку (картонную коробочку). Это было дешевле, чем покупать такие же семечки у бабулек на углу.

Хрустеть не вредно

Настало время обратить внимание на «готовые пищевые продукты в сухом, прессованном виде, … предназначенные для быстрого и легкого приготовления». Как вы, наверное, поняли, имеются в виду концентраты.

В 60−70-х годах прошлого века особой популярностью у невзрослых сладкоежек пользовались маленькие кубики какао и кофе с молоком, стоившие соответственно 8 и 11 копеек. По технологии их надо было залить кипятком, размешать и употребить в виде напитка. Однако куда вкуснее было просто грызть эти хрусткие, ароматные кубики! Какао было популярнее кофе. И не только по причине более привычного шоколадного вкуса: кто-то пустил слух, что кофе может заставить сердце биться быстро-быстро, и оно может разорваться! А помирать из-за такой глупости охоты ни у кого не было.



Молодые наши зубы с азартом крушили розовые сыпучие брикеты киселя и непривлекательные внешне, но очень занятные изнутри плитки фруктового чая… Там были прессованные сухофрукты и никаких сторонних несъедобных в сыром виде примесей!



Молочная смесь «Малютка» и «Заварной крем» были также очень востребованы у юных пожирателей концентратов. И конечно же, обычное сухое молоко. Когда порошок прилипает к нёбу, можно долго слизывать его языком. А если добавить сахар, тогда к нёбу не липнет, но быстро кончается…



Из смеси «Малютка», между прочим, получались отличные конфеты типа «трюфели».

Рецепт

Вот и рецептик, если кому-то захочется вспомнить, какими они были…

Конфеты «Назад в СССР»

Ингредиенты:

4 ст. молочной смеси «Малютка» + 0,5 ст. для обваливания,

2,5 ст. сахара,

3−4 ст. л. какао,

100 г сливочного масла,

0,5 ст. молока.

Способ приготовления:

В кастрюлю насыпать сахар, добавить какао, молоко, сливочное масло и поставить на маленький огонь. Варить смесь на медленном огне, периодически помешивая, до растворения сахара. Снять смесь с огня, остудить и маленькими порциями постепенно ввести молочную смесь «Малютка», пока масса не станет вязкой настолько, что ее будет тяжело мешать ложкой. Смоченными в воде руками отщипывать кусочек массы и формировать шарик. Затем руки и стол припудрить детской смесью и, обваливая в смеси шарики, чтобы они не были липкими, придать им форму трюфелей. Поставить в холодильник на 2−3 часа (лучше на ночь).

Готовые конфеты нужно хранить в холодильнике.



…А помните, как было здорово выбежать во двор с ломтем свежего черного хлеба, политым душистым подсолнечным маслом и посыпанным сверху крупной солью? А там — друзья-приятели, которые знают, что ты выйдешь с «вкусняшкой», и уже готовы выкрикнуть заветное: «Сорок восемь, половинку (понемножку) просим!» Но ты-то тоже не промах, поэтому упреждаешь их возглас своим: «Сорок один — ем один!» Но это больше для смеха, потому что не поделиться просто невозможно — они ж свои. Как говорит сосед-фронтовик: с такими в разведку идти не страшно!