Проводы зимы: как праздновали Масленицу в советское время

В праздничных шествиях принимали участие самодеятельные и профессиональные тульские артисты. С балалайкой – Владимир Пономаренко, руководитель ансамбля «Левша».

Нигде в Туле не отмечали Масленицу так широко, как в Центральном парке имени Петра Петровича Белоусова.

Торжественные проводы матушки-зимы собирали если не весь город, то добрую его половину! Воскресным утром от Центрального универмага по проспекту Ленина двигалось костюмированное шествие, в составе которого были скоморохи-зазывалы, ряженые, гармонисты, частушечники и певуньи. Шли не торопясь, останавливались, чтоб поплясать и попеть вместе с прохожими, которые с радостью вливались в общее веселье. Через громкоговоритель, установленный на ярко убранном автомобиле, приглашали всех в парк, на праздник.

А там уже вовсю набирало обороты народное масленичное гулянье! На центральной эстраде, сменяя друг друга, выступали самодеятельные коллективы из всех тульских дворцов и домов культуры, студенты «кулька» (культпросвет­училища), артисты филармонии. Внизу, на площадке перед эстрадой, бодро суетились массовики-затейники, предлагая собравшимся участие во всевозможных конкурсах и аттракционах. Народ отзывался с энтузиазмом: прыгал в мешках, толкал пудовые гири, тянул в разные стороны толстенный канат, тараторил скороговорки, наперебой вспоминал пословицы про зиму и весну и пр. и пр. Победители, как правило, получали небольшие, но приятные призы.

Коварный столб

Главный приз, однако, находился в другом месте – на верхушке высоченного деревянного столба. Среди публики ходили разговоры, что его-де натирают воском, чтоб сделать скользким и неприступным. Однако это лишь разговоры: столб был идеально отшлифован парковскими рабочими и теми, кто из года в год активно по нему лазил. Устанавливали его всякий раз под неусыпным надзором инженера по технике безопасности – он лично отвечал за экстремальный аттракцион, а также за сожжение чучела Масленицы.



Покорение «масленичного» столба – забава не для слабых!

Перед тем как начать непростой путь к вершине, отчаянные граждане раздевались до трусов – для лучшей сцепки голого разгорячённого тела с холодным равнодушным деревом. Желающих попытать счастья было немало (во многом этому способствовал принятый внутрь алкоголь), но счастливчиков – единицы. Кстати говоря, были случаи, когда в состязании участвовали женщины!

В разное время «столбовые» призы были разными – от живого петуха в сетке-авоське (начало 70-х) до мелкой бытовой техники, хозтоваров, бутылок водки и «полторашек» с пивом (90-е – начало 2000-х). Когда спиртное запретили, участников стало гораздо меньше.

Пир на весь мир

Чем ещё славились парковые проводы зимы, так это участием в них всего тульского общепита. Все кафе, столовые, рестораны ставили на центральных аллеях свои прилавки с разнообразным угощением – пирогами, горячими блинами, сладостями и чаем из самоваров. Продавщицы все сплошь были наряжены в расписные павловопосадские шали.

В конце 80-х на Масленицу появились шашлыки, за которыми выстраивались здоровенные очереди.

Мясо было жилистое, не всегда свежее и плохо прожаренное. Чтобы отбить неприятный душок и обеззаразить продукт, применяли маринад из столового уксуса и репчатого лука. Сейчас кажется: кошмар какой, как же мы это ели? Да с удовольствием ели, потому что:

а) шашлык был тогда диковиной;

б) мясо как таковое тоже было из разряда диковин – в магазинах оно отсутствовало.

Два года подряд шашлык становился причиной трагедии: им насмерть подавились две тулячки… Ужас!

Лошадиная история

Среди любимых забав отдыхающих было катание на санном поезде. Сначала прицепленные друг к другу сани с людьми возил по аллее, идущей параллельно Первомайской, небольшой трактор. Со временем количество саней сокращалось, в итоге трактор заменили лошадиной тягой. Надо заметить, что лошади в парке были хорошие, в том числе – породистые. Они участвовали в разных соревнованиях, завоёвывали награды. Одно время работал в конюшне немолодой уже мужичок, которого все звали просто Женей, без отчества. Женя Локтев. Всю свою жизнь до прихода в парк трудился он в цирке, при животных. Лошадей любил так, что и словами не выразить! Он и жил с ними в конюшне, в крохотной комнатке. Потом он пропал куда-то, пришли другие люди. И в середине 2000-х вдруг выяснилось, что все породистые лошади из конюшни исчезли, новые работники их потихоньку заменили на некондицию. Был скандал, но без выноса за пределы парка.

Катание в расписных санях – непременная составляющая праздника.

…Завершался праздник, как и сейчас, сожжением чучела Масленицы, с середины 2000-х к ритуальному костру добавился фейерверк.

Прежде чем завершить рассказ о проводах зимы в Белоусовском парке, хочу добрым словом вспомнить Людмилу Владимировну Казанскую. В середине 1970-х она пришла в культмассовый отдел простым методистом и сразу стала инициатором и организатором новых массовых мероприятий. Людмила собрала вокруг себя отличную творческую команду, поддерживала добрые отношения со всеми культурными учреждениями Тулы. Что, в частности, позволяло устраивать в парке по-настоящему интересные праздники. Она ушла из жизни в 2011 году в возрасте 58 лет, почти до последнего дня оставаясь на рабочем месте…