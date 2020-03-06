Тысяча прыжков Галины Пясецкой

За свою жизнь Галина Богдановна Пясецкая совершила более тысячи прыжков с парашютом. Автор Николай Шалунов. Фото предоставлены автором.

Галина Пясецкая – спортсменка с мировым именем. Она родилась сто с лишним лет назад, в 1915 году в Ефремове.

Галина Пясецкая – спортсменка с мировым именем. Она родилась сто с лишним лет назад, в 1915 году в Ефремове. Галина еще до войны стала одной из первых женщин в СССР, которой присвоили звание заслуженного мастера спорта.

Покорение Москвы

В 20 лет ее знал уже весь Советский Союз, и по своей популярности она не уступала знаменитым советским летчицам того времени Валентине Гризодубовой и Полине Осипенко. В 1935 году Галя вместе со своей подругой Анной Шишмаревой установили первый в своей жизни мировой рекорд в парашютном виде спорта – прыгнули без кислородной маски с высоты 7923 метра!

Первый в истории Ефремова заслуженный мастер спорта Советского Союза Галина Пясецкая родилась 9 августа 1915 года в Ефремове, в семье земского учителя Богдана Пясецкого. Родители крестили будущую чемпионку мира в церкви Святого Николы, которая находилась на Никольской площади (ныне это пересечение улиц Комсомольской и Горького).



Церковь Святого Николы в Ефремове, где крестили будущую чемпионку мира.

Училась Галя в первой школе. С детства одним из любимых предметов шустрой девочки была физкультура. В 1928 году в Советском Союзе была проведена первая Спартакиада народов СССР в Москве. Помимо мужчин в этом многодневном турнире участвовали и женщины. Для проведения соревнований по легкой атлетике, футболу, волейболу и другим видам спорта в столице Советского Союза был построен стадион «Динамо» в Петровском парке с фантастическим по тому времени количеством мест для зрителей – 50 тысяч! Радиотрансляции о чемпионках и героях Спартакиады еще больше разожгли в душе девушки огромное желание стать настоящей спортсменкой.



Школа №1 на улице Карла Маркса в Ефремове, в которой училась Галина Пясецкая. Здесь и сейчас учатся дети.

В 17 лет Галина уехала в Москву и поступила в Центральный институт физической культуры. Чуть позже стала воспитанницей столичного Центрального аэроклуба СССР, где начала заниматься парашютным видом спорта.

В столице Галина Пясецкая познакомилась с одним из подвижников этого вида спорта в 30-е годы прошлого века, летчиком Леонидом Григорьевичем Миновым. Благодаря этому человеку она влюбилась в этот вид спорта, который в то время был еще малоизвестен.

Первый мировой рекорд!

Будучи студенткой, в 1935 году Галина Пясецкая была награждена орденом Красной Звезды за совершение 2 августа того года рекордного прыжка с высоты 7923 метра вместе с Анной Шишмаревой, тоже студенткой этого вуза. Обе девушки прыгали без кислородных масок и установили мировой рекорд.

Конечно, этот опытно-экспериментальный прыжок был связан с огромным риском для жизни и здоровья молодых спортсменок, потому как он был произведен впервые на такой высоте. И было абсолютно неизвестно, как отреагирует женский организм в таких необычайно трудных условиях. Но в этот раз нашим девушкам сильно повезло и все прошло без происшествий.

В том же году были проведены первые Всесоюзные соревнования по парашютному виду спорта, а Гале и Анне было присвоено высокое звание «Заслуженный мастер спорта СССР».

За всю свою спортивную карьеру Пясецкая совершила более тысячи прыжков!

Орден Красной Звезды был учрежден Постановлением Президиума Центрального Исполнительного Комитета Советского Союза от 6 апреля 1930 года. Вручался за большие заслуги в деле обороны Союза ССР как в военное, так и в мирное время. В настоящее время упразднен. Его заменой в современной России стал орден Мужества.

На фронт ушла добровольцем



Галина Пясецкая, 40-е годы ХХ века.

С начала Великой Отечественной войны наша землячка ушла добровольцем на фронт, где занималась подготовкой диверсионных групп для заброски в тыл к немцам. Также испытывала парашютную и другую десантную технику, снаряжение, совершала первые испытательные прыжки с этим снаряжением в сложнейших погодных условиях с различных типов самолетов, планеров, аэростатов, подвесных кабин.

Каждый такой прыжок был связан с огромным риском для жизни и здоровья. Вот как сама парашютистка в 1943 году в своем дневнике пишет про подобные испытания:

«21.07.1943. Медвежьи озера. Самолет ПС-84. Высота 700 м. Скорость полета при выброске – 180. Испытываются катушки с телефонным кабелем. Тяжесть-то у них небольшая, килограммов девять, но они треугольные, деревянные и очень нескладные. Привязываю катушку на левый бок, сзади. Как я буду отделяться? Выскочила хорошо. Но стропы задели за угол катушки, подняли ее и прижали к спине. А тут еще новая подвесная система… С новым замком… Пряжки едут вверх и бьют по лицу, особенно мешают при разворотах и приземлении…»

Подарок ко дню Красной Армии

Судьба ее берегла, и удача сопутствовала Гале все годы самой страшной войны ХХ века. Воевала девушка в отдельной опытно-испытательной эскадрилье в должности инструктора-парашютиста.

Среди летного состава она была единственной женщиной и имела

в своем активе уже 62 прыжка.

Больше чем у мужчин-инструкторов, ее сослуживцев.

Вот еще две записи из ее дневника военных лет:

«1.02.45. Клин. У-2. Высота 600 м. Скорость 70. Продолжаем испытания с контейнером. Сегодня вес до 20 кг. Тяжело. Все бы ничего, но сесть в У-2 и вылезать на крыло в воздухе – очень сложно. Делать нечего, пришлось прыгать – удовольствия мало, но справилась. Стоять на крыле очень трудно. Ждала команду с нетерпением. Наконец-то слышу: «Пошел!» Хорошо – не кувыркает. Рывок при раскрытии порядочный. Купол раскрылся. Все нормально, а вот освободиться от контейнера трудно – много работы, ремни сами не сползают. Села в сугроб, но ветер тащит вперед, а груз – «кирпичи», держит на месте, так и задушить недолго. Еле добралась до замка и освободилась от купола»;

«22.02.45. Клин. Ли-2. Высота 600 м. Скорость 170. Сегодня хотя и мороз – 23 градуса по Цельсию, но солнечно и почти тихо. Идем с контейнером 30 кг. Он вместе с парашютом превышает мой собственный вес. Хорошо, что друзья помогли, «погрузили» в самолет, иначе бы не смогла. Прыгнула хорошо. Все сработало нормально. Первые два раза приземлилась удачно – на снег, хотя упала на спину. В штиль – это не страшно.

На третьем прыжке, к счастью, сразу развернуло по сносу, иначе было бы худо, ведь в таком обмундировании рук не поднять, а попала на бетонку. Приложило очень здорово.

Удар получился скользящий. Потом потащило, а контейнер тормозит и система душит. Хорошо, что есть замок, он и спасает, ведь при ветре отстегнуть карабин почти невозможно. Мы все рады, испытания идут удачно, это вроде нашего подарка ко дню Красной Армии получилось!»



За годы войны Галина Богдановна совершила еще 221 прыжок. Были среди них и показательные – для десантников. В обязанности Галины Пясецкой входило и укладывать парашюты для летчиков, десантников, различных грузов. Иногда работала целые сутки, пока слушались руки и пока врач не отстранял… Сколько штук в день – никто не считал... А скольким людям спасли эти парашюты жизнь в военные годы?! Тоже никто не считал! Начала Пясецкая войну сержантом, а закончила в 1945-м майором ВДВ.

Тренер сборной СССР



В честь Пясецкой именем «Галина» названа планета.

После войны Галина участвовала в чемпионатах мира по парашютному спорту, где стала 8-кратной чемпионкой мира! Два раза была серебряным призером. Награждена золотой медалью Международной авиационной федерации. Работала тренером женской сборной СССР. По завершении тренерской карьеры возглавила базу сборной Советского Союза по парашютному спорту в Узбекской ССР.

Все спортсмены и тренеры называли Галину Богдановну «мамой» за ее доброту и отзывчивость.

За короткое время ей удалось превратить этот спортивный объект в одну из лучших баз в стране по подготовке советских спортсменов-парашютистов.

На пенсию ушла в звании подполковника. В Рязанском высшем военном училище ВДВ им. Маргелова нашей землячке посвящен целый стенд в музее этого учебного заведения.

Умерла Галина Пясецкая в возрасте 92 лет 21 октября 2007 года в Москве. Похоронена на Николо-Архангельском кладбище Балашихинского района Московской области.

Последователи Галины Пясецкой



Девушки-парашютистки – ученицы Галины Богдановны Пясецкой –

полюбили небо так же, как и сама чемпионка.

В 70-80-е годы ХХ века в Ефремове действовала парашютная секция при спортшколе завода СК на катке. Вспоминает главный бухгалтер ООО «Заря» С. Н. Польшакова:

«Я стала заниматься парашютным спортом с 14 лет. Родители у меня были строгие и на танцы не пускали. Но были не против, чтобы я занималась спортом. В то время я училась в девятой школе и с 1986 по 1989 годы два раза в неделю посещала тренировки. Вначале была разминка, затем мы учились на катке в зале собирать и разбирать парашюты. При хорошей погоде прыгали вначале с вышки, которая находилась на территории десантной части возле рощи.

Раз в месяц начиная с пятницы и по воскресенье мы ездили в Тулу на соревнования. Никогда не забуду свой первый самостоятельный прыжок с высоты 900 метров из кукурузника. Было страшно жутко. Со мной прыгали еще одна девочка и восемь ребят.

Каждый мог отказаться от прыжка, но мы, преодолевая страх и волнение, все прыгнули. Затем было ни с чем не сравнимое счастье первого в твоей жизни полета на парашюте. Оно полностью вытеснило первоначальные чувства страха и волнения. В 1989 году я закончила девятую школу и поступила в Московский технологическйй техникум, но это уже была другая история…»