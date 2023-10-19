Что читали дети в СССР

«Газеты всегда правЫ!»

Так пел рокер Константин Кинчев из группы «Алиса» в 80-х. Советских детей взрослые буквально с первых дней жизни приучали к чтению газет своим примером. В нашей семье, где дедушка Василий Александрович был партийным, существовал просто-таки культ советских газет (впрочем, никаких других тогда и не было!).

…1985 год. Бабушка Тоня зовёт на кухню, где уже ждёт, как говорил мой дед, «набор турыста» — стакан сладкого утреннего чая «с молочком» в стальном подстаканнике, кусочек бублика с маслом и вчерашняя газета — «Правда», «Труд» или «Известия». Подражая дедушке Васе, я очень сильно важничаю и потому делаю все размеренно и неторопливо. А на самом деле, конечно же, ищу в газете карикатуры, которые были в то время исключительно политическими…

На нашей кухне, где у окна уже тогда стоял круглый обеденный стол, у газет и журналов всегда было специально отведенное место — на батарее лежала подставка, а на ней — свежие и не очень издания.

«Пионерка» — всем детям «примерка»!

В пятом классе нас приняли в пионеры. А значит, теперь у меня будет своя собственная, почти «взрослая» подруга-«пионерка» — «Пионерская правда»! Еле дождавшись приема в пионеры, вместе с мамой иду на почту, где мы заполняем специальный бланк подписки на газету. Годовая подписка на «Пионерку» в конце 80-х обошлась нам в 1 руб. 08 коп. Просил еще подписку на журнал «Юный техник», но подписали на журнал-газету — приложение к «ЮТ». Наверное, чтобы не слишком отвлекался от изучения школьной программы…

…1989 год. Соблюдаю ежедневный ритуал: возвращаясь из школы домой, проверяю почтовый ящик. Через круглые дырочки в дверце видно, принес что-то почтальон сегодня или нет. И уж когда принес, чуть ли не пляшу от восторга! Приношу заветную газету домой и, поджав под себя ноги, начинаю читать, читать, читать… Увы, «Пионерка» заканчивается быстрее, чем хотелось бы, — и я живу от номера до номера, до следующего выхода любимой газеты!

«Пионерка» была всегда со мной — если не в руках, то где-то неподалеку. Детские стихи, новости отрядов и звеньев, тексты песен, письма, даже отрывки из повестей популярного фантаста Кира Булычева.

«Утром в газете — вечером в куплете!»

«Слобода» записала воспоминания о газетах и журналах из детства наших читателей. Как печатные периодические издания изменили их жизнь, как помогли и чем развлекли?

Игорь Королев, 47 лет, дизайнер — В советские времена в наш почтовый ящик по подписке приходили газеты «Коммунар» и «Труд», а также некоторые спортивные издания вроде «Советского спорта». Мне выписывали «Пионерскую правду» — прекрасно помню, как в одном из номеров газет опубликовали фото Томаса Андерса из группы Modern Talking. У моей двоюродной бабушки в деревне под Ясногорском в сарае лежали целые стопки старых журналов «Веселые картинки», предназначенные для ее многочисленных внуков и внучек. В середине 80-х я часто гостил у нее и всякий раз уезжал домой с очередным трофеем — архивным номером журнальчика «Веселые картинки», знакомство с которым, кстати, однажды очень помогло мне на школьном уроке истории. Дело в том, что в «Веселых картинках» когда-то публиковали комикс, посвященный Куликовской битве. Благодаря ему я ответил на вопрос о начале легендарного сражения стихами из «Веселых картинок». Я помню, как получил пятерку, продекламировав стихотворный отрывок: «Помериться силами звал Челубей в белесом тумане рассвета, но он не увидел победы своей и пал от копья Пересвета». А еще в середине 80-х в каждом номере «Веселых картинок» публиковали подвиги Геракла — любой юный читатель благодаря детскому журнальчику знал их все наперечет! Также у еще одной моей бабушки были две огромные (больше «Советской энциклопедии»!) подшивки журнала «Огонек» за шестидесятые годы. В нем было очень много интересных цветных картинок, которые я, будучи ребенком, разглядывал с огромным удовольствием! А самое интересное, конечно же, было в конце этого журнала, ведь здесь публиковались карикатуры на самые злободневные темы!

Ирина Данилова, 38 лет, психолог — В моем деревенско-босоногом детстве из газет была только одна — местное четырехполосное издание, которое выписывала моя мама и которое мы ласково называли между собой «брехунком». Училась я во втором классе. Еще выписывали газету «Моя семья» — очень увлекательную, с фотографиями и интересными статьями! А классе в девятом мы с подружкой решили найти себе друзей по переписке и отважились дать об этом объявление в газету. Больше мы так никогда не делали, поскольку в ответ нам писали, наверное, целыми ротами — письма с фотографиями от желающих познакомиться солдат приходили целыми мешками! Очень скоро мы с подружкой устали писать им ответы и свернули нашу «газетно-почтовую» деятельность.

Дарья Белякова, 33 года, директор магазина электроники — В детстве мы с бабушкой каждый месяц ходили на почту, где я почти всегда упрашивала ее купить мне красочный детский журнал «Мурзилка». Читать я тогда еще не умела, но любила рисовать картинки по точечкам и проходить лабиринты. А еще в «Мурзилке» печатали комиксы. На лето меня отправляли отдыхать в Краснодар, к другим бабушке с дедушкой. Там «Мурзилки» не было, но чтобы развлечь меня, бабушка доставала с полки цветные журналы «Бурда моден», и я разглядывала фото красивых дядей и тетей, одетых в модные наряды. После чего открывала бабушкин шкаф, примеряла вещи, сшитые по выкройкам, и дефилировала по залу!

…Когда в конце нулевых в нашей семье остро встал вопрос «Чем отвлечь ребенка от планшета?», я неожиданно вспомнил про простую и увлекательную настольную игру «Космическое путешествие», опубликованную в «Веселых картинках» времен моего детства. Нашел в интернете скан игрового поля, напечатал его в местной типографии и принес домой. А через пару дней поймал себя на мысли, что мы с сыном «подсели» на эту забаву не хуже, чем на планшет! Значит, пока еще имеют над нами силу эти пожелтевшие и напечатанные еще в прошлом веке старые бумажные страницы!