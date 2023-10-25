Мостовые, трамвай и каштаны: история тульского проспекта Ленина в старых фото и фактах

Исполком Тульского городского совета депутатов трудящихся, учтя пожелания жителей города, переименовал улицу Коммунаров в проспект Ленина, которому в эти дни исполняется шестьдесят лет.

По направлению к Ясной Поляне

Любопытно, что в шестидесятые в Туле, как и сейчас, было два проспекта. Вот только один из них испытания временем не прошел, и в 1965 году Гражданский проспект превратился в улицу Болдина. А вот проспект Ленина с тех пор живет и расцветает. Хотя, конечно, было бы интересно узнать, что же это за трудящиеся, которые так настойчиво просили переименовать улицу Коммунаров в проспект, и к ним прислушались.



Были времена, когда на проспекте можно было фотографироваться, выйдя на проезжую часть. Фото Ю. Жукова.

Изначально же это была Крапивенская улица — по направлению, то есть, к Крапивне. В конце восемнадцатого века улица стала Киевской, а в 1918 году название слегка офранцузили, присвоив имя коммунаров. Наверное, была бы сейчас некая историческая справедливость в том, чтобы вернуться к истокам. Если помечтать, то главной транспортной магистрали города правильнее иметь отношение к признанному символу региона. Предположим, называться Яснополянским проспектом, коли улица Толстого в городе уже есть.

Ведь кто для Тулы Ленин и кто — Толстой, благодаря которому наш город знает весь мир? В Махачкале, например, не постеснялись переименовать свой проспект имени товарища Ленина, который, конечно же, сделал много хорошего и для дагестанских трудящихся, в бульвар поэта Расула Гамзатова. Сопоставьте эти названия – проспект Ленина и бульвар Расула Гамзатова, проспект Ленина и Яснополянский проспект. Какое название теплее, правильней, ближе сердцу? Тем более, что и на долю Ленина кое-что останется – улица, площадь и целых два памятника на протяжении одного проспекта.

Интересно, что сам «титан научной мысли и подлинно народный вождь», как о нем писали в газетах, в городе оружейников не бывал ни разу. С той оговоркой, что Владимир Ульянов, еще не будучи Лениным, в феврале 1897 года по пути в сибирскую ссылку потоптался по перрону Курского, нынешнего Московского вокзала в компании с провожавшими его матерью и сестрами. Столь недолгое знакомство, впрочем, не помешало через много лет, уже в 1919-м, в письме к группе товарищей написать бессмертное «Значение Тулы для республики огромно», ну и дальше про то, что массы здесь все равно «не наши».

В Туле, правда, жил младший брат Ленина – Дмитрий, в честь которого тоже названа одна из улиц. Но сказать, что он проникся любовью к этому городу нельзя, скорее наоборот. «Публичная библиотека плохая, кабинет для чтения только для подписчиков; театр… когда я увидел его в первый раз, то невольно рассмеялся: если бы мне не сказали, что это городской театр, то я принял бы его за балаган, в лучшем случае за цирк; «скоморох» в Москве несравненно лучше»! Ну и так далее. Все эти стенания были описаны уже в первом письме из Тулы матери – Анне Ильиничне. Даже городской парк для него «сам по себе дрянцо, но вид из него хороший: видна вся Тула, расположенная частью в болоте, частью на пригорках…». Такая ссылка никак не могла устраивать семью, мать нажала на все рычаги, подключила связи, и добилась перевода сына Мити из Тулы под гласный надзор полиции в Подольск, поближе к театру «скоморох».

Прелести тульских мостовых

Один из любимых туляками символов проспекта, конечно же, каштаны, которые упоительно красиво цветут весной и радуют всех прохожих забавными колючими шарами осенью. Принято считать, что сажать каштаны в Туле распорядился Иван Харитонович Юнак, как только приехал в шестидесятые годы руководить Тульской областью. Они, якобы, напоминали ему родной Днепропетровск. Однако сажать на главной улице каштаны в Туле начали значительно раньше – в победном 1945 году. Сажали целых пять лет подряд – по 1949 год включительно. В Туле выбрали самое распространенное дерево для посадки на улицах – каштан конский обыкновенный. Сейчас в интернете уверяют, что посадить каштан легче простого. А вот в то время считали, что это капризные деревья, боящиеся сквозняков. Прям как мы.



Цветущие каштаны на проспекте Ленина. 9 мая 1986 года.

Сейчас проспект Ленина подрезан с одной стороны — на длину площади того же Ленина, но значительно увеличен с другой и проспектом именуется по праву. В царские времена улица с юга заканчивалась в районе Киевской, позднее — Толстовской заставы, располагавшейся рядом с нынешней Льва Толстого. Таким образом, и Петровский парк (сейчас парк им. П. П. Белоусова), и ипподром (на территории парка), и циклодром (нынешний трек на стадионе «Арсенал») находились за городом. К ним, правда, практически доходила конка — ее конечная остановка была на улице Ваныкинской, нынешней Первомайской.

За Киевской заставой начиналось шоссе, которое весьма условно подходило под это высокое звание и служило постоянным поводом для насмешек. В 1908 году до Тулы добрались два московских путешественника, проделавших на автомобиле «Фиат» путь от белокаменной с головокружительной по тем временам быстротой — якобы за два часа. Хотя они, может, часы забыли завести в дорогу и часов не наблюдали или просто любили прихвастнуть. Но именно «прелести тульских мостовых», как выражались в газетах, и стали первым серьезным испытанием их чудо-техники. Лишь только они выехали за Киевскую заставу, как шины автомобиля не выдержали и лопнули. Потерпевшую аварию машину откатили во двор гостиницы Чайкина приводить в чувство. Через несколько часов путешественники, поминая недобрым словом тульские мостовые, все же покинули город.

Прошло всего-то полвека, и на неспешной когда-то Киевской улице, а теперь Коммунаров отчаянно стали бороться с уличным шумом. К какофонии, создаваемой автотранспортом и трамваями, усиливалась музыкальная реклама магазинов «Писчебумажные товары — игрушки» и «Фото — радио — музыка — спорт», ведущих свои трансляции песен и вальсов через динамик. Представьте теперь, что впридачу дома, как правило, имели печное отопление, и дым валил из каждой трубы. Дым, копоть, уличный гвалт – вам еще хочется побывать в прошлом?

Разумеется, нынешний проспект во все времена был первым объектом, куда прокладывались маршруты всех тульских видов транспорта, разве что троллейбус подкачал. С 1888 году сюда провели линию конки. В 1924 году по Коммунаров начали ходить автобусы. В 1961 году появилось первое тульское маршрутное такси. А с 1927 года стал ходить долгожданный трамвай, разговоры о котором велись еще в 1910 году, да все денег в городской казне не было.

Но в 1962 году началась постепенная эвакуация трамвайных путей. В том же году стал ходить кольцевой трамвайный маршрут по двенадцати улицам южной части, исключая уже улицу Коммунаров.

Пятого августа 1963 года рельсы с улицы Коммунаров начали убирать. Одновременно повели полномасштабные работы по пуску нового для улицы вида городского транспорта – троллейбуса. Делегированные с предприятий рабочие вырывали рельсы из асфальта, сразу же заделывая образовавшиеся канавы щебнем и укатывая их в асфальт.

Ну а конечная станция трамвая вообще символизировала продвижение города в южном направлении. Если вначале кольцо было на нынешней стадионной площади, то потом его перенесли сначала в район площади Победы, а потом пединститута, где трамваи делали разворотный круг вокруг танка. Лишь в семидесятые годы они стали разворачиваться в Менделеевском поселке.



Асфальтирование ул. Коммунаров для пуска троллейбуса.

Символом новых времен для вчерашней улицы Коммунаров, а теперь проспекта Ленина стал троллейбус. Это для него убирали рельсы и подводили контактные сети на улице Коммунаров. Но 5 ноября 1963 года в первый свой маршрут, и третий в городе по счету, от площади Челюскинцев до Южной еще, а не площади Победы, троллейбус отправился по проспекту Ленина.

Это был значительный праздник для всего города. От площади Челюскинцев по улице Менделеевской и по проспекту Ленина выстроились в ряд готовые к отправлению десятки новых троллейбусов. Водители машин в волнении протирали и без того чистые смотровые стекла и смотрели, насколько прочно укреплены на лобовом стекле красные флажки.

Ровно в десять утра тронулся первый троллейбус, который повел начальник маршрута Алексей Федорович Васин. Тот самый Васин, который годом раньше повел и первый в истории Тулы рейс троллейбуса. Собравшиеся на площади Челюскинцев люди приветственно махали руками: «Счастливого пути!»

Протяженность новой троллейбусной линии в обоих направлениях составляла восемь с половиной километров. Время пробега – сорок минут. То есть двадцать туда и двадцать обратно. Уточним, что еще не было Белого дома, и троллейбус прямым ходом следовал по проспекту до самых Одоевских ворот кремля, затем поворачивал налево к площади Челюскинцев, нынешней Крестовоздвиженской. Позади памятника красноармейцу с винтовкой у него был разворотный круг. В планах уже было сквозное движение первого маршрута, соединяющего поселок Куруловку, нынешнее дальнее Заречье с Южной площадью Тулы. Так троллейбусы вышли на главную магистраль города — проспект Ленина.

Всюду первый

Как и положено визитной карточке города, проспект Ленина, он же Киевская, он же Коммунаров, всегда и во всем был первым.

Здесь впервые в городе появилась нумерация домов — еще в 1865 году. Прежде, как и во всей Европе, писали просто — например, Суворовская улица, дом Миленушкина, и т. п. Приживалась новая мода долго, и по-настоящему за введение нумерации взялись много позже — только в 1907-м. При этом старая, более привычная, топография сохранялась до советских времен, и еще долго в качестве адреса указывали и номер, и принадлежность дома.

Домишки в районе проспекта и улицы Агеева. Фото из коллекции Александра Наумова.

В 1838 году тут зажглись первые фонари на улицах – сначала масляные, потом спиртовые, керосиновые и, наконец, электрические. Уже в 1893 году в некоторых домах появился водопровод – невиданная роскошь для Тулы по тому времени.

Конечно же, на Киевской открылись и первые кинотеатры. Под идею строительства 28-этажной гостиницы в центре города, прежде чем заморозить проект, порушили в советское время несколько домов между проспектом и Бухоновским переулком. В память об этой смелой архитектурной задумке очень долго город украшал неряшливого вида забор, заслонявший от посторонних взглядов пустырь на месте первого тульского кинотеатра «Художественный». Советское поколение знало и помнило его как кинотеатр им. Бабякина. Сейчас на месте бывшего кинотеатра построили красивый торговый центр.

Но вообще зуд перемен относительно исторической части проспекта очень долго не давал покоя любителям перемен. Под снос мог пойти не только квартал на месте нынешней площади Ленина. Все остальные старые дома тоже относились к категории морально и физически износившихся купеческих и казенных домишек. Но под раздачу попал лишь участок, мешавший строительству Дома связи и Дома быта на пересечении с улицей Каминского. Жертвой перемен стал приметный старинный купеческий дом конца восемнадцатого – начала девятнадцатого века. В то время в нем помещался овощной магазин «Урожай».



Гастроном и магазин "Урожай" - вместо них появились Дом связи и Дом быта. Фото из коллекции Александра Наумова.

Открытый в 1982 году Дом быта был воплощением давней идеи получить как можно больше удовольствия на единицу площади. Здесь оказывали 205 видов услуг. На шести этажах здания размещались парикмахерская, фотосалон, мастерская по изготовлению и ремонту обуви, трикотажное ателье второго, первого и высшего разрядов, ателье по ремонту трикотажных изделий и экспериментальный цех, разрабатывающий новые модели. Также здесь имелись своя столовая, душевые, комната медобслуживания и комната отдыха.

Впрочем, чем дальше от центра, тем все менее историческую ценность имели сносимые постройки. Так, вряд ли кто будет сожалеть о покосившихся домиках парковых проездов между Стадионным проездом и улицей Агеева, которые начали сносить в 1961 году. Вместо них появился новый сквер, где сейчас установлен памятник Толстому. Домов вроде было много, но на ордера для всех их обитателей хватило одного хрущевского дома.

Одноэтажные дома в районе Дома одежды. Фото И. Минаева из

архива Александра Наумова.

Вместо еще одного квартала бывшего частного сектора в 1963 году появился большой 152-квартрный дом, первый этаж которого занимал Дом одежды. Также абсолютно новый для Тулы вид торгового заведения. Долгое время здесь не только продавали всевозможную одежду для больших и малых туляков, но и устраивали показы модных моделей того, что производят отечественные фабрики. В качестве манекенщиц, как правило, выступали девушки-продавщицы Дома одежды.

25 января 1974 года на Зеленстрое открылся первый в Тульской области универсам, или универсальный магазин. По нынешнему – торговый центр, где продавали все. От продуктов и сковородок до пальто, костюмов и телевизоров. Универсам, как последний писк моды, был оборудован моющими машинами для полов, стационарными пылесосами. Поскольку большой универмаг в Туле уже был, этот получил бытовое прозвище девятиэтажный универмаг. В том смысле, что он находился в нижней части приметного девятиэтажного дома из красного кирпича.

Через неделю отметим еще один юбилей, связанный с проспектом – сорокалетие памятника Ленину на центральной площади.