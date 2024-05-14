Смерчи, снегопады и серный дождь: как бушевала в Туле стихия в старые времена

Майский снег в Туле далеко не первый. Природные катаклизмы давали о себе знать в Туле во все времена. И каждый раз это было большим сюрпризом.

Посылка с вулкана Тамбора

В 1815 году в Белеве случилось такое редкое метеорологическое явление, как серный дождь. Белевский уездный стряпчий, в обязанности которого входило доносить о необыкновенных происшествиях в городе и уезде, отправил рапорт тульскому губернскому прокурору, что «с 9-го на 10-е число сего мая месяца в ночи пала на землю как в городе Белеве, так и в некоторых местах уезда с шедшим дождем серная часть, коя приметна была более при наполненных водою ямах и лощинах».

Также он сообщил, что случившееся событие породило в уезде массу суеверий.

В доказательство к рапорту была приложена собранная на месте «серная часть» пролившегося дождя.

Сообщение о серном дожде было переслано по инстанции — министру юстиции Дмитрию Прокофьевичу Трощинскому, а тот перенаправил его в комитет министров. И уже здесь инфу из Белева «приняли к сведению», на том все и закончилось. Ни с научной, ни с практической точки зрения серный дождь министров не заинтересовал.

Дело под номером 2845 долго лежало в архиве министра юстиции.

В начале XX века архивы начали чистить, и сообщения о серном дожде вместе с собранными пробами вернули в Тулу, где оно оказалось в Палате древностей.

Местные краеведы озадачились тем, что собранное вещество надо как-то исследовать. Часть его оставили в качестве экспоната, часть отдали на экспертизу аптекарю Ф. И. Адерману. Что он и проделал со всей возможной дотошностью.

Выявил, что серное вещество имеет вид серовато-желтого порошка. При наблюдении под лупой оказалось, что порошок не однообразен: среди мелкого порошка темно-желтого цвета есть разной величины крупинки лимонно-желтого цвета, из которых несколько были отобраны пинцеткой.

При исследовании под микроскопом эти желтые крупинки оказались аморфными, неправильной формы. Кристаллической структуры ни в одной не замечалось. При нагревании на патиновой жести крупинки воспламенялись синеватого цвета пламенем, распространяя запах серы и сгорали, не оставляя остатка. Желтоватого цвета крупинки, следовательно, предоставляли аморфную серу. Другая составная часть порошка буровато-желтого цвета под микроскопом имела иную структуру. Эта часть состояла из прозрачного, покрытого своим чередом мелкозернистым темно-желтого цвета веществом. После прокаливания этот желтоватый налет сгорел, также распространяя запах серы, и остался один прозрачный бесцветный порошок кварца (кремнезема).

На основании этого Адерман заключил, что другая составная часть порошка «представляет собою мелкий порошок кварца, покрытый плавленой серой.

Наука, констатируя редкие факты дождя с примесью минеральной серы, объясняет их близостью вулканов. Плавленая сера, пристывшая мелкими капельками с крупицами кварца, ясно указывает, что белевский дождь происхождения вулканического».

Если бы дело происходило сейчас, не составило бы труда в поисковике найти, что за вулканы извергались в мире почти сто лет назад. Но и для пытливых умов того времени эта задача оказалась вполне под силу.



После извержения вулкана Тамбора на острова Индонезии обрушился цунами.

Адерман предположил, что сера была принесена в Тульскую губернию воздушными течениями с вулканического острова Сумбава, расположенного около Явы в составе Малых Зондских островов, принадлежащих Индонезии. Здесь в апреле 1815 года произошло страшное извержение вулкана Тамбора, в результате которого погибло от 71 до 92 тысяч человек.

Современники были уверены, что самые ужасные взрывы Везувия кажутся пред этой природной катастрофой ничтожными. Грохот взрыва услышали как минимум за 2600 километров, а земля в радиусе 1300 километров была усыпана пеплом. После этого извержения в Европе и Северной Америке установились небывало низкие температуры, а сам вулкан Тамбора лишился более чем трети своей высоты. Сейчас она не превышает 2800 метров, хотя было 4300 метров.

Белев отстоял от места катастрофы на 10 000 километров, но долетело и до нас.

Доклад о белевском серном дожде был изложен тульским историком В. Яворским в торжественном заседании Тульской Палаты Древностей 12 марта 1906 года.

Смерч, который зародился в Туле

16 июня 1904 года Москва подверглась атаке страшного урагана и одновременно нескольких смерчей. Считается, что при этом погибло до ста, а может, и больше человек, ранено 233.

«Я видел его начало и конец: пожелтело небо, налетели бронзовые тучи, мелкий дождь сменился крупным градом, тучи стали черными, они задевали колокольни. Наступивший мрак сменился сразу зловеще жёлтым цветом. Грянула буря, и стало холодно. Над Сокольниками спустилась чёрная туча — она росла снизу, а сверху над ней опускалась такая же другая. Вдруг всё закрутилось… Среди зигзагов молний вспыхивали жёлтые огни, и багрово-жёлтый огненный столб крутился посередине. Через минуту этот ужас оглушающе промчался, руша все на своем пути. Неслись крыши, доски, звонили колокола; срывало кресты и купола, вырывало с корнем деревья; огромная Анненгофская роща была сбрита; столетние деревья или расщеплены, или выворочены с корнем. Было разрушено огромное здание Кадетского корпуса и Фельдшерской школы. По улицам — горы сорванных железных крыш, свёрнутых в трубочку, как бумага. Кое-где трупы. Много убитых и раненых», — так описывал случившееся Владимир Гиляровский.

«Смерч поднимал с земли людей, скот, тяжелые предметы, которые, поднявшись на порядочную высоту, падали и вновь подымались. Деревья по пути смерча почти до единого вырваны с корнем; такой же участи подверглись постройки. Часть крыш неслась по воздуху, делая перелеты на несколько десятков сажень. Паника была, конечно, страшная», — описывали происходившее в Москве «Тульские губернские ведомости».



Последствия урагана 16 июня 1904 г. в Москве.

Предпосылки к такой катастрофе, однако, были. Еще 10 июня сообщалось, что в Каширском и Алексинском уездах прошли ливни с градом размером с воробьиное яйцо.

Тулу события 16 июня затронули лишь отчасти. Однако мощный шквалистый ветер зародился именно у нас, в Тульской губернии. Примерно в Подольске он перешел в ураган, и вскоре на юге Москвы сформировались смерчи. Они прошли к востоку от центра города, разрушили до основания несколько деревень, повалили более 100 тысяч деревьев. Сколько было разрушено зданий, даже не подсчитали. Считается, что несколько тысяч.



Поваленные деревья Анненгофской рощи в Москве после циклона 1904 г.

Около пяти вечера ураган пронесся через Каширу, которая тогда была в Тульской губернии. Были поломаны заборы, снесены крыши домов и надворных построек, в садах поломаны фруктовые деревья, на Фроловской церкви раскрыта крыша и повалены на купол четыре главки с крестами.

Выпавшим в тот день градом были повреждены хлеба в Тульском, Веневском, Новосильском, Чернском, Одоевском уездах. Убыток составил более 100 000 рублей.



Московский смерч выворачивал даже купола церквей.

В Епифанском уезде в парке имения князя Голицына повалено 117 деревьев, снесены крыши крестьянских домов. Снесенной крышей ветряной мельницы в деревне Колодезной был убит крестьянин Кочетков, 45 лет.

У пассажиров была истерика

Сильная гроза, закончившаяся страшным ливнем, случилась в Тульской губернии 13 июня 1908 года. От небесной стихии пострадала масса огородов и садов. Этим же ливнем были залиты и испорчены лишь недавно исправленные после весеннего половодья мосты, соединявшие Тулу с Чулковым. Подъем воды в реке оказался более 3 ½ аршин, то есть почти полтора метра. Ливень затопил поля, уничтожил посевы, смыл огороды; бурей поломало леса. Разразившейся грозой было совершенно уничтожено телеграфное сообщение между Тулой и Орлом.

Наибольший удар приняла на себя железная дорога. Вода подступила к насыпи и местами скрыла ее под водой. Частично путь размыло совершенно, насыпи осели, рельсы и шпалы разошлись.

На участке Тула — Горбачево — Орел путь разметало на расстоянии до 40 верст. Движение поездов прекратилось.

Вследствие этого все московские поезда, ожидая исправления пути, стояли в Туле. Поезда, направлявшиеся в Тулу из Курска, замерли в Житове.

Со станции Титово сообщали, что сильным ветром на перегоне станций Житово — Лазарево, на 216-й версте, около 11 ночи рухнул каменный мост. Арка, на которой укреплен мост, и устой со стороны курского пути дал трещину. Оба пути висят в воздухе на протяжении десяти саженей на высоте пять сажен.

Со станции Сумароково получена депеша, уведомляющая, что ливнем размыты верхние слои насыпи обоих путей на 227 и 228-й верстах. На посту 236-й версты задержан товарный поезд № 20. На станции Сумароково стоит поезд № 92, переполненный переселенцами.

Шедший из Москвы товарно-пассажирский поезд № 7 был задержан на станции Щекино, откуда возвратился обратно на станцию Тула. Здесь же были задержаны следовавшие из Москвы курьерско-севастопольский поезд № 2, почтовый № 3 и пассажирский № 9. Шедшие с юга в Москву поезда были задержаны на станции Орел.

Пассажиры переполненных поездов дальнего следования спаслись лишь чудом и ревностным исполнением своих служебных обязанностей работниками дороги. Начальник станции Щекино, несмотря на угрозы со стороны пассажиров, отказался без телеграфного сообщения отправлять дальше поезд № 7. Поезд № 10 был остановлен тревожным сигналом путевого сторожа. Первому поезду грозило крушение на рухнувшем мосту, а второму — на размытой линии. Пассажирам все это сделалось известно только через час.

Когда выяснились все обстоятельства, у многих случилась истерика, некоторые даже упали в обморок.

С московской станции утром дальних поездов уже не отправляли, ходили только поезда пригородного сообщения. Поезда дальнего следования были перенаправлены окружным путем через Узловую — Волово — Горбачево. Движение восстановили лишь через десять дней. Ремонт оценивался в 150 000 рублей, а убыток от прекращения товарного движения составлял ежедневно еще 5000.

Настоящий апокалипсис

Майское похолодание этого года меркнет перед событиями, которые происходили в Туле с 8 по 11 мая 1917 года, по нынешнему календарю — с 21 по 24-е число.

Вечером 8 мая в Туле начал падать снег, который почти сейчас же таял. Было еще довольно тепло, и ничто не предвещало несчастья. Однако к девяти вечера поднялся сильный ветер, сразу оборвавший в нескольких местах телеграфные провода. Около одиннадцати вечера буря начала усиливаться. Около половины второго ночи над Тулой пронесся первый порыв урагана. Снег слепил глаза, ветер валил с ног. На некоторых улицах со страшным треском рушились телефонные столбы. Снег шел не переставая. Улицы обезлюдели.



Снег на Киевской улице. 11 мая 1917 г.

Рабочие еще с вечера, несмотря на очевидную опасность, пытались предотвратить обрыв телефонной линии. Однако ночью решено было отключить всех городских абонентов, иначе это грозило бы гибелью коммутатору. Прекратилось телеграфное сообщение с Москвой и Орлом.

Для ликвидации бедствия создали штаб, располагавшийся на электрической станции в кремле, откуда и шли все распоряжения. В первую очередь решили реквизировать все имеющиеся в городе лопаты, которых оказалось 519 штук. Посланы были по тысяче солдат на железнодорожные станции Тула для откапывания поездов в пути. Правда, на Ряжском вокзале оказалось, что сами пассажиры и солдаты проходящих через Тулу эшелонов уже расчистили все сами и могли продолжать путь.

Один застигнутый ураганом пассажирский поезд, не доезжая до Черни, остановился. Окрестные крестьяне, как гласила отправленная в Тулу телеграмма, отказались прийти на помощь. На станции Засека также застряли два поезда. Помощь и продовольствие бедствующим пассажирам были посланы из Тулы. Еще два поезда застряли на станции Хомяково. Все они смогли прийти в Тулу только через сутки.



Петровский (Белоусовский) парк после майского снегопада, 1917 г.

Пассажиры рассказывали, что предоставленные только себе пережили такую ужасную ночь, какую не забудут никогда. Этот ужас усиливался ощущением апокалипсиса. Ведь все происходило в мае!

Снег шел без перерыва и утром 9 мая. В некоторых местах его высота доходила до трех аршин, то есть метр с лишним. «Тульская молва» описывала застрявший около магазина Ливенцева в снегу тарантас. Владельцу в конце концов пришлось выпрячь лошадей, а тарантас так и остался в снегу. На улицах валялись обрывки телефонной проволоки, сломанные деревья, телефонные столбы, вывески и т. д. За проволокой усиленно охотились мальчишки, но эту добычу отбирали у них командированные исполнительным комитетом солдаты. Было повалено около ста телеграфных столбов. Прервалось сообщение с центром Заречья и Чулково.

Около станции Протопопово, по-нынешнему Плеханово, нашли замерзшими четырех человек. За Московской заставой обнаружен еще один погибший.

Также нашли несколько павших лошадей: крестьяне, застигнутые бурей в дороге, бросали лошадей на произвол судьбы и уходили в укрытие. В Белоусовском парке и Кремлевском саду было много сломленных бурей деревьев и погибших птиц.

К вечеру 9 мая буря стихла, и жители Тулы тут же захотели увеселений. В Новом театре, нынешней филармонии, несмотря на непогоду, не только состоялся спектакль, но и дал более тысячи рублей сбора. Работали кинотеатры «Художественный» и «ХХ век». Телефонную связь в городе частично возобновили только 15 мая.