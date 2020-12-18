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Выходные в Туле: 18-20 декабря

Выходные в Туле: 18-20 декабря

Афиша выходных получилась не очень-то насыщенной, но зато достаточно уютной: 90's VS нулевые, несколько увлекательных спектаклей, а еще крутая выставка в «Октаве». Да! Именно крутая, мы не преувеличиваем.

Волшебство

Когда: 20 декабря, воскресенье, 10.30.

Где: Музыкальный бэби-театр «Три котёнка».
Стоимость: 350 руб.

Волшебство

20 декабря в музыкальном бэби-театре «Три котёнка» покажут детский спектакль «Волшебство». Снежная сказка под музыку гениального Вольфганга Амадея Моцарта в живом исполнении флейты и фортепиано и зимние забавы в тёплом помещении после просмотра.
 
Бэби-театр — это развитие искусством! Создатели бэби-театра «Три котёнка» — влюблённые в дело мастера-профессионалы: артисты театра кукол и музыканты-виртуозы.
 

Мальчик, который потерял голос

Когда: 19 декабря, суббота, 14.00.

Где: Творческий индустриальный кластер «Октава».
Стоимость: 350 руб.

Мальчик, который потерял голос

С 19 декабря по 30 января в «Октаве» пройдут показы иммерсивного зимнего приключения от Музея станка и театральной компании Барабан «Мальчик, который потерял голос». Кстати, в социальных сетях проходит розыгрыш билетов: для участия необходимо поставить лайк посту, сделать репост в сторис и подписаться на профиль музея.

 

AX...OFF

Когда: 19 декабря, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

AX...OFF

19 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе А. Н. Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить всё.
 

Тульский экзотариум

Когда: 18-20 декабря, c 10.00.
Где: Тульский областной экзотариум.
Стоимость: от 100 руб.

Тульский экзотариум

Тульский экзотариум приглашает посетителей. Из городских джунглей вы попадете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!
 

Психологический клуб: Техники самопомощи

Когда: 19 декабря, суббота, 16.00.

Где: КЦ «Типография».

Психологический клуб: Техники самопомощи

19 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Одной из главных черт психологически зрелого человека является умение регулировать процессы, происходящие в его психике и поведении. Когнитивно-поведенческий подход располагает эффективными технологиями развития указанных навыков. В рамках мастер-класса:
 
  • вы узнаете, как работает когнитивно-поведенческая терапия;
  • узнаете об ограничениях психологической самопомощи;
  • попрактикуетесь в применении техник самопомощи КПТ.
 

90's VS нулевые

Когда: 19 декабря, суббота, 20.00.

Где: КЦ «Типография».

90's VS нулевые

19 декабря в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. Меладзе и Britney Spears на одной сцене! Неожиданно, не правда ли?
 

Москва – Петушки

Когда: 20 декабря, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Москва – Петушки

20 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки».
 
Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности. 
 

Выходные в музее «Тульские древности»

Когда: 19-20 декабря, суббота-воскресенье, 17.00 и 16.00

Где: Куликово поле.

Выходные в Музее «Тульские древности»

В субботу мастерим ёлочный шар в технике сухого валяния, в воскресенье отправляемся в гости к Деду Морозу. 
 

Выставка-исследование современного города

Когда: 20 декабря, воскресенье, 17.00.

Где: Творческий индустриальный кластер «Октава».

Выставка-исследование современного города

20 декабря в Музее станка откроется выставка-исследование современного города. Выставка будет посвящена таким актуальным темам, как:

  • проблемы достоверности информации и зависимости от гаджетов;
  • ощущение свободы и семейная память;
  • городские граффити и попытка выйти из темной комнаты, поборов свои страхи.
Авторы работ — ученики проектной школы «Каскад. Тула» — испытали свои творческие возможности в лабораториях «Гибридные практики» и Transit Mode.
 

Экскурсии в Музее роботов и технологий «Сфера будущего»

Когда: 18-20 декабря, пятница-воскресенье, с 12.00 до 20.00.
Где: парк «Патриот Тула».
Стоимость: 400 руб.
 
 
Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в Музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
 
Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов-танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли.
Проведите время весело и познавательно!
 
А еще в технопарке работают: мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности. Развлечения найдутся детям и их родителям.
 
Что посмотреть?

На Youtube-канале «КиноПоиска» вышло небольшое видеоэссе об одном из главных современных японских режиссеров-мультипликаторов, которого часто называют «вторым Миядзаки».

В чем его отличие от великого японского сказочника и создателя студии Ghibli? Почему герои Синкая — чаще всего подростки на пороге взросления и первой любви? Почему ему так важно достоверно показывать географию городов и предметы быта и чем это похоже на творчество студии Pixar? И как в его пронзительных мелодрамах переплетаются японская мифология и исследование одиночества в современном мегаполисе?
 
Разбираемся вместе в авторском почерке режиссера, который снял самое кассовое аниме в истории — «Твое имя».
 

Твое имя 

Макото Синкай — неисправимый романтик современной японской анимации, а «Твое имя» — одна из лучших его работ. Это фантастическая мелодрама с элементами молодежной комедии и философской лирики, сюжетный нерв которой складывается из мистической связи токийского юноши Таки и провинциальной девушки Мицухи, которые, как и герои сериала сестер Вачовски «Восьмое чувство», способны обмениваться телами.
 

Держите руки в тепле и не забывайте надевать маску!

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 14:12 0
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