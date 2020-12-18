Выходные в Туле: 18-20 декабря

Афиша выходных получилась не очень-то насыщенной, но зато достаточно уютной: 90's VS нулевые, несколько увлекательных спектаклей, а еще крутая выставка в «Октаве». Да! Именно крутая, мы не преувеличиваем.

Когда: 20 декабря, воскресенье, 10.30.

Где: Музыкальный бэби-театр «Три котёнка».

Стоимость: 350 руб.

20 декабря в музыкальном бэби-театре «Три котёнка» покажут детский спектакль «Волшебство». Снежная сказка под музыку гениального Вольфганга Амадея Моцарта в живом исполнении флейты и фортепиано и зимние забавы в тёплом помещении после просмотра. Бэби-театр — это развитие искусством! Создатели бэби-театра «Три котёнка» — влюблённые в дело мастера-профессионалы: артисты театра кукол и музыканты-виртуозы.

Когда: 19 декабря, суббота, 14.00.

Где: Творческий индустриальный кластер «Октава».

Стоимость: 350 руб.

С 19 декабря по 30 января в «Октаве» пройдут показы иммерсивного зимнего приключения от Музея станка и театральной компании Барабан «Мальчик, который потерял голос». Кстати, в социальных сетях проходит розыгрыш билетов: для участия необходимо поставить лайк посту, сделать репост в сторис и подписаться на профиль музея.

Когда: 19 декабря, суббота, 18.30. Где: Тульский камерный драматический театр.

19 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе А. Н. Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить всё.

Когда: 18-20 декабря, c 10.00.

Где: Тульский областной экзотариум.

Стоимость: от 100 руб.

Тульский экзотариум приглашает посетителей. Из городских джунглей вы попадете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!

Когда: 19 декабря, суббота, 16.00.

Где: КЦ «Типография».

19 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Одной из главных черт психологически зрелого человека является умение регулировать процессы, происходящие в его психике и поведении. Когнитивно-поведенческий подход располагает эффективными технологиями развития указанных навыков. В рамках мастер-класса:

вы узнаете, как работает когнитивно-поведенческая терапия;

узнаете об ограничениях психологической самопомощи;

попрактикуетесь в применении техник самопомощи КПТ.

Когда: 19 декабря, суббота, 20.00. Где: КЦ «Типография».

19 декабря в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. Меладзе и Britney Spears на одной сцене! Неожиданно, не правда ли?

Когда: 20 декабря, воскресенье, 18.30. Где: Тульский камерный драматический театр.

20 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки».

Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.

Когда: 19-20 декабря, суббота-воскресенье, 17.00 и 16.00 Где: Куликово поле.

В субботу мастерим ёлочный шар в технике сухого валяния, в воскресенье отправляемся в гости к Деду Морозу.