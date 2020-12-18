Выходные в Туле: 18-20 декабря

Афиша выходных получилась не очень-то насыщенной, но зато достаточно уютной: 90's VS нулевые, несколько увлекательных спектаклей, а еще крутая выставка в «Октаве». Да! Именно крутая, мы не преувеличиваем.
Где: Музыкальный бэби-театр «Три котёнка». Стоимость: 350 руб.
20 декабря в музыкальномбэби-театре «Три котёнка» покажут детский спектакль «Волшебство». Снежная сказка под музыку гениального Вольфганга Амадея Моцарта в живом исполнении флейты и фортепиано и зимние забавы в тёплом помещении после просмотра.
Бэби-театр — это развитие искусством! Создатели бэби-театра «Три котёнка» — влюблённые в дело мастера-профессионалы: артисты театра кукол и музыканты-виртуозы.
Где: Творческий индустриальный кластер «Октава». Стоимость: 350 руб.
С 19 декабря по 30 января в «Октаве» пройдут показы иммерсивного зимнего приключения от Музея станка и театральной компании Барабан «Мальчик, который потерял голос». Кстати, в социальных сетях проходит розыгрыш билетов: для участия необходимо поставить лайк посту, сделать репост в сторис и подписаться на профиль музея.
19 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе А. Н. Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить всё.
19 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Одной из главных черт психологически зрелого человека является умение регулировать процессы, происходящие в его психике и поведении. Когнитивно-поведенческий подход располагает эффективными технологиями развития указанных навыков. В рамках мастер-класса:
вы узнаете, как работает когнитивно-поведенческая терапия;
узнаете об ограничениях психологической самопомощи;
попрактикуетесь в применении техник самопомощи КПТ.
20 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки».
Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
Когда: 18-20 декабря, пятница-воскресенье, с 12.00 до 20.00. Где: парк «Патриот Тула». Стоимость: 400 руб.
Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в Музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов-танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли.
Проведите время весело и познавательно!
А еще в технопарке работают: мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности. Развлечения найдутся детям и их родителям.
Что посмотреть?
На Youtube-канале «КиноПоиска» вышло небольшое видеоэссе об одном из главных современных японских режиссеров-мультипликаторов, которого часто называют «вторым Миядзаки».
В чем его отличие от великого японского сказочника и создателя студии Ghibli? Почему герои Синкая — чаще всего подростки на пороге взросления и первой любви? Почему ему так важно достоверно показывать географию городов и предметы быта и чем это похоже на творчество студии Pixar? И как в его пронзительных мелодрамах переплетаются японская мифология и исследование одиночества в современном мегаполисе?
Разбираемся вместе в авторском почерке режиссера, который снял самое кассовое аниме в истории — «Твое имя».
Твое имя
Макото Синкай — неисправимый романтик современной японской анимации, а «Твое имя» — одна из лучших его работ. Это фантастическая мелодрама с элементами молодежной комедии и философской лирики, сюжетный нерв которой складывается из мистической связи токийского юноши Таки и провинциальной девушки Мицухи, которые, как и герои сериала сестер Вачовски «Восьмое чувство», способны обмениваться телами.
Держите руки в тепле и не забывайте надевать маску!