Фестиваль «Молотняк» проводит отборочные концерты

17 декабря в Туле на малой сцене «Концерт Холла» прошел второй отборочный день фестиваля молодых рок-музыкантов «Молотняк». В этом году его проводят уже в 13-й раз. И даже в это непростое коронавирусное время организаторы смогли собрать музыкальные команды из Тулы и области.

Фестиваль в этом году проходит в два этапа. Во время первого проводятся отборочные «живые» концерты всех участников, которые подали заявки. Второй этап - непосредственно финал, где выберут победителей.

Во втором отборочном дне приняли участие три команды – это «ВЫКЛЮЧИ СВЕТ», «ПРИТОН», NATURAL PRODUCT. Специальным приглашенным гостем стали ветераны тульского рока, группа «Футурама».

Организаторы также попросили напомнить, что принимать заявки они будут вплоть до самого финала, который пройдет в конце февраля.

Если вы амбициозны, молоды и любите музыку, то еще не поздно поучаствовать в «Молотняке». Все подробности ищите в официальной группе фестиваля.

А пока вы размышляете, участвовать вам или нет, корреспонденты Myslo поговорили с участниками второго отборочного дня и попросили рассказать об их музыкальных достижениях, в каком жанре играют музыканты и какие группы считают своими кумирами.

NATURAL PRODUCT

Группа NATURAL PRODUCT: Эдуард Ошкин – вокалист и гитарист, Сергей Игонин – барабаны, Руслан Тарасов – бас-гитара.

Это ребята из Новомосковска, которых нужно «потреблять по утрам» в качестве свежевыжатого концентрата бодрости - NATURAL PRODUCT (или «Натуральный продукт»). Резвые, яркие музыканты ворвались на сцену «Молотняка» впервые. И вот, что они рассказывают о себе:

- Наша группа существует с июля 2017 года. Тогда распалась одна, и образовался «Натуральный продукт». Мы стараемся не вешать ярлыки на свою музыку. Играем разные стили: от инди-рока до металла. Считаем, что только зрители могут выбрать для себя жанр нашей музыки.

Как признаются сами музыканты, их первые два альбома были написаны под сильным влиянием The Black Keys и The White Stripes. Тогда играли ребята что-то узко направленное, близкое к блюз-року. Сейчас NATURAL PRODUCT в своей копилке имеет два готовых альбома и один в процессе написания.

ВЫКЛЮЧИ СВЕТ

Вторыми на сцену ворвалась группа из Тулы «ВЫКЛЮЧИ СВЕТ». Эти молодые ребята покоряют молодежную рок-сцену второй раз за год. За свое первое выступление в начале 2020 года они получили приз зрительских симпатий. Но, видимо, амбициозным музыкантам этого оказалось мало. И за то время, что прошло с 12-го фестиваля, они, можно сказать, «вылезли из гаража»: перестали играть сырой, энергичный рок, построили домашнюю студию, сняли клип. В общем, сделали все по-взрослому. Но все так же продолжили писать песни о любви, жизни и обо всем хорошем.

- Мы существуем с 18 сентября 2018 года. Самому молодому музыканту у нас 16 лет, самому старшему – 25. Но и такой возрастной разброс не мешает нам делать неплохой поп-рок. Хотя нас часто сравнивают с Куртом Кобейном и говорят, что мы «Nirvana на минималках». Он уж точно не поп-рокер. Но нам приятно такое сравнение.

Группа «ВЫКЛЮЧИ СВЕТ»: Сергей Монахов – бас-гитара, Ваня Горлов – фронтмен, Рома Авдошин - гитар, Влад Кайдаров – вторая гитара, Илья Васильев – барабаны.

Ребята рассказали о своих амбициозных планах:

- Мы планируем занять, как минимум, на первое место. Если, конечно, не будут участвовать Dantin, - шутят музыканты. - В том году они забрали у нас победу.

Сейчас на счету у группы «ВЫКЛЮЧИ СВЕТ» два полноценных альбома и очень много синглов и совместных проектов. И они совсем не планируют останавливаться на достигнутом.

ПРИТОН

Ваня и Герман вокалисты группы «ПРИТОН».

Последние выступающие из группы «ПРИТОН» совсем не ожидали оказаться на сцене в этот день. Самые молодые участники второго отборочного концерта, дебютанты, без музыкантов, на чистом энтузиазме вышли впервые на сцену «Молотняка». Организаторы фестиваля пошли навстречу юным дарованиям и разрешили участвовать не в полном составе.

- Когда мы подавали заявку, у нас были все музыканты. Но чем ближе мы приближались к выступлению, тем больше людей от нас уходило. Барабанщика не выпускали из дома, а басист не очень хорошо умеет играть на гитаре.

И даже все эти неприятные обстоятельства не помешали ребятам выйти на сцену и спеть свои песни под биты собственного производства. После выступления вокалисты группы «ПРИТОН» пообещали зрителям к финалу собрать себе новую группу и удивить новым звучанием всех присутствующих.

Организаторы также приглашают на последний отборочный концерт в этом году. Он пройдет 27 декабря все в том же «Концерт Холле».