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AX...OFF

AX...OFF

19 и 24 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...

Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.

Приобрести билет можно по ссылке.

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
19 декабря 2020, суббота
18:30
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24 декабря 2020, четверг
18:30
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