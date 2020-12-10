19 и 24 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...

Продолжительность: 2 часа 10 минут. Спектакль идет с антрактом. Режиссер-постановщик: Алексей Басов.

Приобрести билет можно по ссылке.