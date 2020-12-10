AX...OFF
19 и 24 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
19 декабря 2020, суббота
18:30
24 декабря 2020, четверг
18:30
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-2300 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽