Выходные в Музее «Тульские древности»

В субботу - мастерим ёлочный шар в технике сухого валяния, в воскресенье - отправляемся в гости к Деду Морозу.

Мастер-класс «Ёлочный шар в технике сухого валяния»

(19 декабря, 17.00)

В технике сухого валяния вместе с Екатериной Зерновой декорируем пенопластовый шар. Цвета шерстяных волокон для создания яркой теплой одежки игрушки выберет для себя каждый участник. Также подберет в тон или для контраста тесьму для петельки и бусины к теплой тканевой фактуре, чтобы придать поделке новогоднего блеска.

Возрастные рекомендации: 6+.

Стоимость билета: 200 рублей.

Воскресник для дошкольников «В гости к Деду Морозу» (из истории Нового года)

(20 декабря, 16.00)

Оказывается, в былые времена Новый год праздновали на Руси вовсе не зимой, а осенью и даже весной! В иную пору и совсем не отмечали и Деда Мороза не ждали. Грустно? Вовсе нет! Приглашаем маленьких гостей нашей избы, их родственников и друзей познакомиться с увлекательной историей Нового года, обычаями разных эпох и увидеться с Дедушкой Морозом. Старый волшебник приготовил для всех веселые игры, потехи, поделки и подарки!

Возрастные рекомендации: 3+.

Стоимость билета: 200 рублей (для 1 ребенка и взрослого).

Подробности по ссылке. 200 рублей (для 1 ребенка и взрослого).

На все музейные встречи предварительная запись обязательна. Контактный телефон: +7 4872 36 16 63.