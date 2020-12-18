Выходные в Музее «Тульские древности»
В субботу - мастерим ёлочный шар в технике сухого валяния, в воскресенье - отправляемся в гости к Деду Морозу.
Мастер-класс «Ёлочный шар в технике сухого валяния»
(19 декабря, 17.00)
(19 декабря, 17.00)
В технике сухого валяния вместе с Екатериной Зерновой декорируем пенопластовый шар. Цвета шерстяных волокон для создания яркой теплой одежки игрушки выберет для себя каждый участник. Также подберет в тон или для контраста тесьму для петельки и бусины к теплой тканевой фактуре, чтобы придать поделке новогоднего блеска.
Возрастные рекомендации: 6+.
Стоимость билета: 200 рублей.
Воскресник для дошкольников «В гости к Деду Морозу» (из истории Нового года)
(20 декабря, 16.00)
(20 декабря, 16.00)
Оказывается, в былые времена Новый год праздновали на Руси вовсе не зимой, а осенью и даже весной! В иную пору и совсем не отмечали и Деда Мороза не ждали. Грустно? Вовсе нет! Приглашаем маленьких гостей нашей избы, их родственников и друзей познакомиться с увлекательной историей Нового года, обычаями разных эпох и увидеться с Дедушкой Морозом. Старый волшебник приготовил для всех веселые игры, потехи, поделки и подарки!
Возрастные рекомендации: 3+.
Стоимость билета: 200 рублей (для 1 ребенка и взрослого).
Подробности по ссылке.
Подробности по ссылке.
На все музейные встречи предварительная запись обязательна. Контактный телефон: +7 4872 36 16 63.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
19 декабря 2020, суббота
17:00
20 декабря 2020, воскресенье
16:00
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200 ₽
2 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1400 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
18 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽