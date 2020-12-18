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Выходные в Музее «Тульские древности»

Выходные в Музее «Тульские древности»

В субботу - мастерим ёлочный шар в технике сухого валяния, в воскресенье - отправляемся в гости к Деду Морозу. 

Мастер-класс «Ёлочный шар в технике сухого валяния»
(19 декабря, 17.00)
 
В технике сухого валяния вместе с Екатериной Зерновой декорируем пенопластовый шар. Цвета шерстяных волокон для создания яркой теплой одежки игрушки выберет для себя каждый участник. Также подберет в тон или для контраста тесьму для петельки и бусины к теплой тканевой фактуре, чтобы придать поделке новогоднего блеска.
 
Возрастные рекомендации: 6+.
Стоимость билета: 200 рублей. 
 
Воскресник для дошкольников «В гости к Деду Морозу» (из истории Нового года)
(20 декабря, 16.00)
 
Оказывается, в былые времена Новый год праздновали на Руси вовсе не зимой, а осенью и даже весной! В иную пору и совсем не отмечали и Деда Мороза не ждали. Грустно? Вовсе нет! Приглашаем маленьких гостей нашей избы, их родственников и друзей познакомиться с увлекательной историей Нового года, обычаями разных эпох и увидеться с Дедушкой Морозом. Старый  волшебник приготовил для всех веселые игры, потехи, поделки и подарки!
 
Возрастные рекомендации: 3+.
 
Стоимость билета: 200 рублей (для 1 ребенка и взрослого).
Подробности по ссылке.
 
На все музейные встречи предварительная запись обязательна. Контактный телефон: +7 4872 36 16 63. 
Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
19 декабря 2020, суббота
17:00
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20 декабря 2020, воскресенье
16:00
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Биртман
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12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Иван Охлобыстин
Купить билет
21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Звезды дискотек 90-х
Купить билет
2 января, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-1400 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Тамара Гвердцители
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18 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Sellout/Архипанк
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9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
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