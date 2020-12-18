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Психологический клуб: Техники самопомощи

Психологический клуб: Техники самопомощи

19 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Одной из главных черт психологически зрелого человека является умение регулировать процессы, происходящие в его психике и поведении.

К базовым психологическим навыкам саморегуляции относится самооценивание, самоанализ и самоинструктирование. Развитие указанных навыков позволяет повысить показатели психоэмоциального благополучия человека:

  • повысить стрессоустойчивость, жизнестойкость, адаптивность к трудным жизненным ситуациям;
  • сформировать адекватную самооценку;
  • овладеть навыками совладания с тревогой, агрессивностью и пр.
Когнитивно-поведенческий подход располагает эффективными технологиями развития указанных навыков. В рамках мастер-класса:
 
  • вы узнаете, как работает когнитивно-поведенческая терапия;
  • узнаете об ограничениях психологической самопомощи;
  • попрактикуетесь в применении техник самопомощи КПТ.
Понадобится блокнот и ручка.
 
Спикер: Филиппова Светлана — кандидат психологических наук, доцент Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, психолог-консультант.
 
Регистрация по ссылке.
Вход: 200 руб.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 декабря 2020, суббота
16:00
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Касса
Биртман
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12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Иван Охлобыстин
Купить билет
21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Звезды дискотек 90-х
Купить билет
2 января, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-1400 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
18 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Sellout/Архипанк
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9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
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