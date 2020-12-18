Психологический клуб: Техники самопомощи

19 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Одной из главных черт психологически зрелого человека является умение регулировать процессы, происходящие в его психике и поведении.

К базовым психологическим навыкам саморегуляции относится самооценивание, самоанализ и самоинструктирование. Развитие указанных навыков позволяет повысить показатели психоэмоциального благополучия человека:

повысить стрессоустойчивость, жизнестойкость, адаптивность к трудным жизненным ситуациям;

сформировать адекватную самооценку;

овладеть навыками совладания с тревогой, агрессивностью и пр.

Когнитивно-поведенческий подход располагает эффективными технологиями развития указанных навыков. В рамках мастер-класса:

вы узнаете, как работает когнитивно-поведенческая терапия;

узнаете об ограничениях психологической самопомощи;

попрактикуетесь в применении техник самопомощи КПТ.

Понадобится блокнот и ручка.

Спикер: Филиппова Светлана — кандидат психологических наук, доцент Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, психолог-консультант.

Регистрация по ссылке.

Вход: 200 руб.