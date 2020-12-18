Психологический клуб: Техники самопомощи
19 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Одной из главных черт психологически зрелого человека является умение регулировать процессы, происходящие в его психике и поведении.
К базовым психологическим навыкам саморегуляции относится самооценивание, самоанализ и самоинструктирование. Развитие указанных навыков позволяет повысить показатели психоэмоциального благополучия человека:
- повысить стрессоустойчивость, жизнестойкость, адаптивность к трудным жизненным ситуациям;
- сформировать адекватную самооценку;
- овладеть навыками совладания с тревогой, агрессивностью и пр.
Когнитивно-поведенческий подход располагает эффективными технологиями развития указанных навыков. В рамках мастер-класса:
- вы узнаете, как работает когнитивно-поведенческая терапия;
- узнаете об ограничениях психологической самопомощи;
- попрактикуетесь в применении техник самопомощи КПТ.
Понадобится блокнот и ручка.
Спикер: Филиппова Светлана — кандидат психологических наук, доцент Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, психолог-консультант.
Регистрация по ссылке.
Вход: 200 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 декабря 2020, суббота
16:00
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200 ₽
2 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1400 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
18 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽