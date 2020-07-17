Выходные в Туле: 17-19 июля

В программе выходных: новые экспозиции в экзотариуме, экскурсии на «Куликовом поле», конференция в «Типографии», онлайн-лекция от «Октавы» и многое другое.

Домашняя конференция в «Типографии»

Когда: 17 июля, пятница, 19.00.

Где: двор «Типографии».

17 июля во дворе «Типографии» пройдет Домашняя конференция.

Ограничений по темам нет, потому что на свете слишком много интересного и полезного. Напоминаем, что докладчиком может стать каждый! Если хотите выступить на ближайшей конференции, то можете заполнить форму на сайте.

Вам пришлют подробные инструкции, поддержат морально и помогут подготовиться к выступлению, если вам это нужно.

Доклад длится 10−20 минут + пара минут на вопросы слушателей. После конференции можно остаться пообщаться с докладчиками и друг с другом.

Выходные на «Куликовом поле»

Когда: 18−19 июля, суббота-воскресенье.

Где: музейный комплекс «Куликово поле».

Пешеходные и велоэкскурсии, мастер-классы и игры, знакомство с мемориалами и полем сражения, общение с обитателями Конного двора — проведите ближайшие выходные вместе на Куликовом поле. С полной программой мероприятий на 18 и 19 июля можно ознакомиться по ссылке

Выставка «Раскрашенная кожа» в экзотариуме

Когда: 16−24 июля.

Где: Тульский экзотариум (старое здание).

С 16 июля посетители зоопарка не только смогут увидеть замечательных питомцев, ядовитых и не очень, но и оценить игру цвета на выставке «Раскрашенная кожа», представленной в старом здании экзотариума. Цвет или сочетание цветов играют в природе важную роль, помогая животным маскироваться и отпугивать хищников или, наоборот, привлекать партнера и общаться друг с другом. Некоторые окрасы просто невероятны! К ярким цветам добавляются замысловатые узоры из пятен и полос. Онлайн-трансляция спектакля «День рождения Кота Леопольда» Когда: 17 июля, пятница, 18.00.

Как попасть: зайти в назначенное время в группу театра «ВКонтакте» . 17 июля в сообществе ТЮЗа пройдет трансляция архивной записи спектакля «День рождения Кота Леопольда» по пьесе А. Хайта и А. Левенбука.

Добрейший кот Леопольд и его юркие противники — Серый и Белый мышата заставят смеяться над своими проделками и конфликтами и, конечно, помирятся в конце спектакля. Правда, вредные мышки успеют потрепать нервы миролюбивому коту. Онлайн-лекция «Цифровой этикет: новые правила делового общения»

Когда: 18 июля, суббота, 19.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

18 июля на «Октаве» — полезная и познавательная лекция от культурной платформы «Синхронизация»! Раньше воспитанный человек должен был уметь отличать столовый нож от закусочного и знать, кто первым пожимает руку при встрече. Теперь к этому списку добавились и правила общения в интернете. Их не преподают в школе, поэтому разобраться в тонкостях цифрового этикета сложно.

Лекцию прочитает основатель образовательного проекта «Про.ЭТИКЕТ» Татьяна Баранова. Татьяна расскажет, каким образом выстроить эффективное общение и как не обидеть собеседника в Сети.

Онлайн-показы в «Эрмитаже» Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» в назначенное время. Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои мероприятия в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте». В ближайшие дни можно будет посмотреть следующие события: 17 июля

21.30 Онлайн-спектакль от артистов театра «Эрмитаж». А. Пушкин, «Лукоморье». Выставка детских работ в музее «Тульские древности» Когда: 9−31 июля.

Где: музей «Тульские древности». В разгар летних каникул в музее «Тульские древности» открывается выставка детских работ. Они созданы воспитанниками Комплексного центра социального обслуживания населения № 6 в городе Узловая. В силу различных житейских неурядиц ребята находятся в данном центре, где получают не только возможность учиться и проводить свободное время, но и развиваться. В творческой мастерской занимаются ребята от 3 до 12 лет. Под руководством воспитателя отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Ольги Пискуновой они создают работы в различных техниках. Это «деревянная соломка», «декупаж», а так же сложная техника «кинусайга» — работы из ткани на пенопласте. Выставка «Страна драконов и фей» в экзотариуме Когда: 17 июля — 8 августа.

Где: Тульский экзотариум (новая экспозиция). С 17 июля в выставочном зале новой экспозиции экзотариума каждый любитель живой природы сможет окунуться в чарующую атмосферу «Страны драконов и фей» — Вьетнама. Согласно древней легенде, вьетнамцы являются потомками Дракона и Феи. Тысячи лет назад сильнейший сын Дракона Лак Лонг Куан убил морское чудовище, обосновался на суше и женился на Фее Ау Ко. Их дети основали страну, жемчужину юго-восточной Азии — современный Вьетнам. На выставке представлено всё то, что не оставило исследователей равнодушными — предметы повседневного быта городского и сельского населения, одежда и украшения, произведения традиционного искусства, фотографии захватывающих видов природы и представителей разных народностей Вьетнама — сдобренные щедрой порцией рассказов из экспедиций.

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Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии Сегодня в нашей подборке крайне необычный фильм. Знаменитый режиссер Рой Андерссон, покинувший в свое время большое кино ради рекламы, взрывает мозг триумфальным возвращением в полный метр с феерией абсурда, уложенной в эксцентричную трилогию, завершающий аккорд которой вызвал восторг Венецианского кинофестиваля 2014 года. Сорвав аплодисменты картинами «Песни со второго этажа» и «Ты, живущий», едкий сатирик и тонкий психолог Андерссон продолжает эксперименты со статичной камерой и шокирующей бесчеловечностью. Два ведущих персонажа — пожилые коммивояжеры, торгующие ерундой, от резиновых масок для Хэллоуина (или ограбления банка, тут уж насколько фантазии хватит) до подушек-хохотушек, кочуют из города в город, останавливаются в дешевых мотелях и изводят друг друга пустыми препирательствами. Бред, происходящий на экране, определенно обладает гипнотическими свойствами, поскольку, начав смотреть этот фильм, увязаешь в этом текучем рефлексивном кошмаре до самых финальных титров, совершенно забывая о времени. 1+1