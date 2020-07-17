Выходные в Туле: 17-19 июля
В программе выходных: новые экспозиции в экзотариуме, экскурсии на «Куликовом поле», конференция в «Типографии», онлайн-лекция от «Октавы» и многое другое.
Домашняя конференция в «Типографии»
Когда: 17 июля, пятница, 19.00.
Где: двор «Типографии».
17 июля во дворе «Типографии» пройдет Домашняя конференция.
Ограничений по темам нет, потому что на свете слишком много интересного и полезного. Напоминаем, что докладчиком может стать каждый! Если хотите выступить на ближайшей конференции, то можете заполнить форму на сайте.
Выходные на «Куликовом поле»
Где: музейный комплекс «Куликово поле».
Пешеходные и велоэкскурсии, мастер-классы и игры, знакомство с мемориалами и полем сражения, общение с обитателями Конного двора — проведите ближайшие выходные вместе на Куликовом поле.
Выставка «Раскрашенная кожа» в экзотариуме
Где: Тульский экзотариум (старое здание).
С 16 июля посетители зоопарка не только смогут увидеть замечательных питомцев, ядовитых и не очень, но и оценить игру цвета на выставке «Раскрашенная кожа», представленной в старом здании экзотариума.
Цвет или сочетание цветов играют в природе важную роль, помогая животным маскироваться и отпугивать хищников или, наоборот, привлекать партнера и общаться друг с другом. Некоторые окрасы просто невероятны! К ярким цветам добавляются замысловатые узоры из пятен и полос.
Онлайн-трансляция спектакля «День рождения Кота Леопольда»
Когда: 17 июля, пятница, 18.00.
Как попасть: зайти в назначенное время в группу театра «ВКонтакте».
17 июля в сообществе ТЮЗа пройдет трансляция архивной записи спектакля «День рождения Кота Леопольда» по пьесе А. Хайта и А. Левенбука.
Добрейший кот Леопольд и его юркие противники — Серый и Белый мышата заставят смеяться над своими проделками и конфликтами и, конечно, помирятся в конце спектакля. Правда, вредные мышки успеют потрепать нервы миролюбивому коту.
Онлайн-лекция «Цифровой этикет: новые правила делового общения»
Когда: 18 июля, суббота, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
18 июля на «Октаве» — полезная и познавательная лекция от культурной платформы «Синхронизация»! Раньше воспитанный человек должен был уметь отличать столовый нож от закусочного и знать, кто первым пожимает руку при встрече. Теперь к этому списку добавились и правила общения в интернете. Их не преподают в школе, поэтому разобраться в тонкостях цифрового этикета сложно.
Онлайн-показы в «Эрмитаже»
Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» в назначенное время.
Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои мероприятия в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».
В ближайшие дни можно будет посмотреть следующие события:
17 июля
21.30 Онлайн-спектакль от артистов театра «Эрмитаж». А. Пушкин, «Лукоморье».
Выставка детских работ в музее «Тульские древности»
Когда: 9−31 июля.
Где: музей «Тульские древности».
В разгар летних каникул в музее «Тульские древности» открывается выставка детских работ. Они созданы воспитанниками Комплексного центра социального обслуживания населения № 6 в городе Узловая.
В силу различных житейских неурядиц ребята находятся в данном центре, где получают не только возможность учиться и проводить свободное время, но и развиваться. В творческой мастерской занимаются ребята от 3 до 12 лет. Под руководством воспитателя отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Ольги Пискуновой они создают работы в различных техниках. Это «деревянная соломка», «декупаж», а так же сложная техника «кинусайга» — работы из ткани на пенопласте.
Выставка «Страна драконов и фей» в экзотариуме
Когда: 17 июля — 8 августа.
Где: Тульский экзотариум (новая экспозиция).
С 17 июля в выставочном зале новой экспозиции экзотариума каждый любитель живой природы сможет окунуться в чарующую атмосферу «Страны драконов и фей» — Вьетнама. Согласно древней легенде, вьетнамцы являются потомками Дракона и Феи. Тысячи лет назад сильнейший сын Дракона Лак Лонг Куан убил морское чудовище, обосновался на суше и женился на Фее Ау Ко. Их дети основали страну, жемчужину юго-восточной Азии — современный Вьетнам.
На выставке представлено всё то, что не оставило исследователей равнодушными — предметы повседневного быта городского и сельского населения, одежда и украшения, произведения традиционного искусства, фотографии захватывающих видов природы и представителей разных народностей Вьетнама — сдобренные щедрой порцией рассказов из экспедиций.
Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more. tv, ivi, «КиноПоиск HD».
Как попасть:
- Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.
- Premier — зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм.
- more.tv — зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA.
- ivi — зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль.
- КиноПоиск HD — зарегистрироваться на сайте и оформить бесплатную подписку на 30 дней.
Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии
Сегодня в нашей подборке крайне необычный фильм. Знаменитый режиссер Рой Андерссон, покинувший в свое время большое кино ради рекламы, взрывает мозг триумфальным возвращением в полный метр с феерией абсурда, уложенной в эксцентричную трилогию, завершающий аккорд которой вызвал восторг Венецианского кинофестиваля 2014 года. Сорвав аплодисменты картинами «Песни со второго этажа» и «Ты, живущий», едкий сатирик и тонкий психолог Андерссон продолжает эксперименты со статичной камерой и шокирующей бесчеловечностью.
Два ведущих персонажа — пожилые коммивояжеры, торгующие ерундой, от резиновых масок для Хэллоуина (или ограбления банка, тут уж насколько фантазии хватит) до подушек-хохотушек, кочуют из города в город, останавливаются в дешевых мотелях и изводят друг друга пустыми препирательствами. Бред, происходящий на экране, определенно обладает гипнотическими свойствами, поскольку, начав смотреть этот фильм, увязаешь в этом текучем рефлексивном кошмаре до самых финальных титров, совершенно забывая о времени.
1+1
Одна из самых ярких премьер, появившихся на экранах в 2011 году. Фильм – обладатель премий «Сезар», «Жорж», «Гойя» и многих других. Если вы до сих пор не видели трогательную, смешную и поучительную картину «1+1», не упустите шанса посмотреть ее онлайн при первой же возможности. Филипп — аристократ, ставший парализованным в результате несчастного случая, — ищет себе помощника с функциями сиделки. Ему не просто нужен человек, который стал бы его руками и ногами, — ему необходим тот, кому можно доверять.
В своем особняке Филипп проводит тщательный отбор кандидатов, но к недоумению окружающих работа достается тому, кто, казалось бы, меньше всего для нее подходит — чернокожему парню, выросшему на окраинах и только что освободившемуся из тюрьмы. Что общего может быть у богатого паралитика и неотесанного уличного мужлана? Правильно, ничего. Но, возможно, в этом и суть?
Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что меры предосторожности никто не отменял!