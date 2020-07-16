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ООО «Ю-КОНСАЛТ»: Ваша надежная правовая поддержка
Партнерский материал

ООО «Ю-КОНСАЛТ»: Ваша надежная правовая поддержка

Индивидуальный подход, профессионализм и поддержка клиентов на всех этапах сотрудничества – вот что определяет принципы работы компании «Ю-КОНСАЛТ» и позволяет ей становиться партнером крупнейших тульских предприятий.

Компания «Ю-КОНСАЛТ» – это официальный представитель Общероссийской сети распространения правовой информации КонсультантПлюс. Система востребована у бухгалтеров, кадровиков, специалистов по закупкам, юристов и руководителей.

С клиентами работают более 40 сотрудников – профессионалов своего дела, чтобы пользование услугами было максимально комфортным.

Служба сбыта проводит экспертную оценку потребностей клиентов и предлагает систему, подходящую каждому специалисту. 

После заключения договора у клиента появляется персональный менеджер. Сотрудники отдела сопровождения производят установку и решают все технические вопросы.

Пользователям доступно первичное и углубленное обучение работе со справочно-правовой системой.

Преподаватели учебного отдела «Ю-КОНСАЛТ» постоянно информируют о новшествах системы и дополнительных функциях.

КонсультантПлюс – это полная библиотека российского законодательства. В ней собраны федеральные и региональные законы, указы, ведомственные акты и т.д.

Если вы не можете найти ответ на вопрос в системе, вам помогут специалисты компании «Ю-КОНСАЛТ» в области права, налогообложения и бухучета.

Стабильность компании помогла завоевать доверие крупных партнеров, среди которых: Тульское региональное отделение партии «Единая Россия», 20-й Арбитражный апелляционный суд, ООО «Газпром межрегионгаз Тула», Союз «Тульская торгово-промышленная палата», ООО «Слобода», МКП «Тулгорэлектротранс», ООО «Тулачермет-Сталь», ООО «КНАУФ ГИПС Новомосковск», ООО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», АО «Автошина» и многие другие.

По словам руководителя центра «Ю-КОНСАЛТ» Дмитрия Овчинникова, секрет такого успеха прост: 

– Основные принципы работы – индивидуальный подход к каждому клиенту и выстраивание партнерских отношений. Главная наша задача – соответствовать ожиданиям клиента, для нас это действительно важно. А еще наша сила в профессиональной команде. Мы уделили большое внимание подбору сотрудников: оценивали уровень профессионализма и умение действовать эффективно и результативно. Для нас важно, чтобы каждый сотрудник вносил вклад в общее дело и заряжал на это коллег. Все наши специалисты имеют большой опыт работы с системой КонсультантПлюс, они легко находят общий язык с пользователями, вникают в интересующие их вопросы и, следовательно, могут оказать квалифицированную консультационную поддержку.

Клиенты «Ю-КОНСАЛТ» всегда в курсе всех изменений законодательства и могут рассчитывать на оперативную и профессиональную правовую поддержку. 

Среди плюсов компании: 

  • Персональный менеджер для каждого клиента.
  • Оперативные консультации пользователей систем.
  • Заказ необходимых нормативных документов.
  • Программа сотрудничества для клиентов.
  • Обучение работе с системой.
  • Техническая поддержка.
  • Служба контроля качества обслуживания клиентов.

ООО «Ю-КОНСАЛТ» – официальный дистрибьютор сети КонсультантПлюс в Туле

Тула, ул. Жуковского, 58, 1 этаж, оф. 104.

Тел. 71-70-20.

youcons.ru

office@youcons.ru

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:00
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