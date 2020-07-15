Выходные на Куликовом поле

Пешеходные и велоэкскурсии, мастер-классы и игры, знакомство с мемориалами и полем сражения, общение обитателями Конного двора – проведите ближайшие выходные вместе на Куликовом поле.

Программа мероприятий на 18 и 19 июля (места необходимо бронировать заранее):

18 июля

10.00 Пешеходная экскурсия к месту слияния Дона и Непрядвы

(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

По пути к историческому месту, на которое ориентировались еще древние летописцы, повествуя о Куликовской битве, экскурсантов ждет знакомство со знаковыми памятниками в селе Монастырщино. Это храм Рождества Богородицы, аллея Памяти и Единства и могила Неизвестного солдата, ротонда в честь преподобного Сергия Радонежского. На самом слиянии набирающего силу Дона и скромной Непрядвы легко понять Дмитрия Донского, выбравшего это место для своего лагеря, легко представить переживания русских воинов перед сражением.

Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях.

Возрастные рекомендации: 7+.

Стоимость билета: 100 рублей с человека.

10.00 Экскурсия по полю сражения «Куликово поле. Прошлое. Настоящее. Будущее»

(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

В сезон цветения ковылей кандидат географических наук Ольга Бурова приглашает на экскурсию по полю Куликовской битвы. Сегодня оно может показаться похожим на сотни других: пашня, лесополосы, грунтовые дороги, но стоит взглянуть на памятное место сквозь века. Узнать, что изменило территорию легендарного сражения, а также как ученые возвращают полю Куликовской битвы исторический облик.

Экскурсия проводится в благоприятную погоду.

Длительность – 2 часа. Часть маршрута участники преодолевают на бричке.

Возрастные рекомендации: 12+.

Стоимость: 400 рублей с человека.

13.00 Интерактивная программа «Богатырские игры»

(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Приглашаем взрослых и детей на тренировку для настоящих богатырей. Посетителей ждет стрельба из лука в тире, бой на мягких мечах. Можно примерить доспехи средневековых воинов и сфотографироваться в них.

Возрастные рекомендации: 12+.

Стоимость билета: 300 рублей.

14.00 Интерактивная лекция «Женщины Московского великокняжеского дома XIV века»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Лекция посвящена жизни знатных женщин Средневековья. На встрече посетители познакомятся с биографией великих княгинь, услышат об их духовных и нравственных подвигах, о «матером вдовстве» и укладе жизни в великокняжеском тереме.

Вход свободный.

14.00 Велосипедная экскурсия на поле сражения «Исторические тропы Куликова поля»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Куликовская битва – крупнейшее средневековое сражение. Приглашаем почувствовать его масштабы на поле битвы. Добраться до места расположения русских полков, к реке Смолке и легендарной Зеленой Дубраве, где ждал своего часа Засадный полк, можно на велосипеде. Это экологичное средство передвижения позволит ощутить дух степи, ее свободу и поможет взглянуть на Куликово поле с иного ракурса. Велосипед можно привезти свой или арендовать в пункте проката.

Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях. Продолжительность – 2 часа.

Стоимость: 350 рублей с человека. Прокат велосипеда оплачивается дополнительно – 250 рублей (2 часа).

Возрастные рекомендации: 12+.

14.00 Квест по территории мемориала «Путешествие в историю»

(Мемориал на Красном холме)

Индивидуальным участникам или командам предлагается в формате игры познакомиться с мемориалом на Красном холме. В путевом листе – несколько объектов, у каждого необходимо выполнить несложные задания. Это знаменитые памятник-колонна Дмитрию Донскому, храм-памятник Сергия Радонежского, излюбленное место для фотографирования – панно «Куликовская битва». Ответы на вопросы квеста можно найти у всех объектов мемориала.

Возрастные рекомендации: 12+.

Стоимость билета: 100 рублей с человека.

19 июля

10.00 Экскурсия к месту слияния рек Дон и Непрядва

(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

По пути к историческому месту, на которое ориентировались еще древние летописцы, повествуя о Куликовской битве, экскурсантов ждет знакомство со знаковыми памятниками в селе Монастырщино. Это храм Рождества Богородицы, аллея Памяти и Единства и могила Неизвестного солдата, ротонда в честь преподобного Сергия Радонежского. На самом слиянии набирающего силу Дона и скромной Непрядвы легко понять Дмитрия Донского, выбравшего это место для своего лагеря, легко представить переживания русских воинов перед сражением.

Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях.

Возрастные рекомендации: 7+.

Стоимость билета: 100 рублей с человека.

11.00 Мастер-класс на Конном дворе по заплетанию гривы

(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Лошадь в степи – запоминающаяся картина. Часто мы представляем коня несущимся по бескрайним просторам, с развивающейся на ветру гривой. Кондиционер, расческа, резинка, атласные ленты легко превратят свободолюбивого исполина степи в музейного сотрудника, с которым и на празднике пообщаться в радость, и прокатиться на поле сражения.

Аккуратная прическа и аксессуары подчеркивают природную грацию обитателей Конного двора, какого бы происхождения он ни был. На мастер-классе сотрудники музейной конюшни научат ухаживать за конской гривой и основным приемам создания причесок. Дети потренируются плести косы пони, взрослые - лошадкам.

Возрастные рекомендации: дети 5+ в сопровождении родителей, дети 12+ самостоятельно, взрослые.

Стоимость участия: 100 рублей с человека.

13.00 Мастер-класс по гравировке

(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

С помощью гравировки можно придать обычному стеклянному бокалу оригинальный вид. Такой сувенир для дома станет памятным, а подарок родным и друзьям – исключительным. На мастер-классе сотрудники музея предлагают придумать и выгравировать на бокале свой неповторимый рисунок или узор. Работу участники заберут домой.

Возрастные рекомендации: 5+.

Стоимость участия: 150 рублей с человека.

14.00 Пешеходная экскурсия на поле сражения «Исторические тропы Куликова поля»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Куликовская битва – крупнейшее средневековое сражение. Почувствовать его масштабы можно, оказавшись на поле сражения. Подойти к месту расположения русских полков, к реке Смолке и легендарной Зеленой Дубраве, где ждал своего часа Засадный полк, решивший исход сражения, – все это поможет посетителям увидеть событие шестивековой давности глазами его героев.

Продолжительность экскурсии – 2 часа.

Проводится при благоприятных погодных условиях.

Возрастные рекомендации: 12+.

Стоимость билета: 350 рублей.

14.00 Тематическая экскурсия «Преподобный Сергий Радонежский – подвижник земли Русской»

(Мемориал на Красном холме)

На экскурсии посетителей ждет рассказ об истории строительства храма-памятника Сергия Радонежского и знакомство с его современным убранством. Под сводами церкви, в окружении фресок из жития старца Сергия и святого благоверного князя Дмитрия Донского, пойдет разговор о роли преподобного в объединении русских княжеств и победе Дмитрия Донского в Куликовской битве.

Возрастные рекомендации: 7+.

Стоимость билета: 100 рублей.

14.15 Игровая тематическая экскурсия «Летние забавы»

(Музей купеческого быта в Епифани)

Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru .