Выходные в Туле: 11-13 января

В первые послепраздничные выходные представляем вам премьеры 2019 года.

Фестивали

Когда: 12−13 января, суббота-воскресенье, 16.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный.





На выходных в Тулу приезжает Большой фестиваль мультфильмов. Он считается крупнейшим событием в мире анимационного кино и ежегодно проходит в Москве и других городах с 2007 года. Ежегодно в фестивальной программе появляются сотни анимационных фильмов, которые зрители посчитали лучшими.

12 и 13 января в «Октаве» гости смогут поближе познакомиться с историей Большого фестиваля мультфильмов и его программными директорами Машей Терещенко и Дмитрием Шлепневым, а также увидеть финальный сезон культового мультсериала «Время приключений» и анимационный цикл «Эрнест и Селестина».

концерты

Когда: 12 января, суббота, 20.00

Где: «Ирландец», паб, Тула, улица Вильямса, 14

Цена: 350 р.

Когда: 13 января, воскресенье, 17.00

Где: ДК «Косогорец», поселок Косая Гора, улица Гагарина, 2

Вход свободный.

В зрительном зале ДК «Косогорец» состоится праздничный юмористический концерт, который завершит проект «Тула — новогодняя столица России».

События

Когда: 13 января, воскресенье, 13.00, лекция экоактивистки Оли Чернецовой в 14.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход свободный, взнос приветствуется.

В «Типографии» пройдет первый в этом году городской фримаркет — безоплатная ярмарка хороших вещей!

Можно принести повседневную одежду для взрослых и детей, текстиль, бижутерию (надоело, не подошло по размеру) и забирать то, что пригодится. Причем приносить что-то — не обязательное условие.

Также пройдет лекция «Раздельный сбор в каждый дом, или Как прощаться с вещами без вреда для природы», посвященная полезным экопривычкам. Прочтет лекцию Оля Чернецова — экоактивистка со стажем более 7 лет, соавтор рубрики #экология_в_большом_городе.

На фримаркете будут приниматься батарейки для дальнейшей передачи на переработку. Каждому, кто принесет батарейки, — небольшой бонус от организаторов.

Когда: 12 января, суббота, с 11.00 (время посещения уточняйте по тел.)

Где: «Добродей», ремесленный двор, Тула, ул. 9 Мая, 1-а, 1-б

Вход свободный, требуется предварительная запись по тел. 35−25−00, +7−991−414−26−36

В субботу ремесленный двор «Добродей» дарит возможность вновь окунуться в новогоднюю атмосферу и возобновляет работу проекта «Аудиенция в резиденции».

Для гостей будет открыта выставка-представление «Правда сбудется — не минуется», которая позволит одновременно побывать в прошлом и будущем. Этнографические костюмы, предметы старины и быта, подблюдные гадания и игры ждут вас.

Мастера познакомят с изделиями и инструментами плотников. Свое ремесло покажут и помощники Левши — мастера-ремесленники резиденции.

Вместе с кузнецом из горячего металла вы сможете выковать кружевную снежинку, которая никогда не растает, а также поучаствовать в мастер-классах.

Чаепитие с тульскими пряниками.

Театр

Когда: 11−13 января, пятница-воскресенье, 18.30, детские спектакли 12−13 января, суббота-воскресенье, в 12.00

Где: Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького

Тула, проспект Ленина, 34-а

Стоимость: 300−700 р., детские спектакли от 150 р. (цены уточняйте по тел. 31−11−69, 36−75−92)

На выходных стартует традиционный гастрольный проект «Старый Новый год с Белорусским музыкальным театром». В этом году туляки вновь встретятся с любимыми артистами: заслуженными артистами Республики Беларусь Маргаритой Александрович, Антоном Заянчковским, Василием Сердюковым, артистами Лидией Кузьмицкой, Наталией Дементьевой, Александром Осипцом, Виктором Циркуновичем и многими другими.

Спектакли для взрослых:

Спектакли для детей:

Когда: 13 января, воскресенье, 18.30

Где: Тульский областной театр юного зрителя, Тула, улица Коминтерна, 2

Цена: от 500 р.

В театре есть добрая традиция — собирать старых друзей и показывать им весёлые, порой острые, с перчинкой, фантазии на заданную тему. Все сотрудники театра произвольно делятся на группы, каждая из которых готовит капустник. 13 января ТЮЗ приглашает взрослых зрителей на новогодний спектакль-капустник.

Гостей ждет разнообразие юмора, талантливая подача, актуальные темы. Вас не только повеселят, но и угостят пирожками.

Спорт

Когда: 12−13 января, суббота-воскресенье, 13.30

Где: «Арсенал», манеж, Тула, пр. Ленина, 87

Вход свободный.

В манеже стадиона «Арсенал» состоится 9-й тур чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А». За победу поборются команды «Тулица» из Тулы и «Липецк» из Липецка. Тот, кто по каким-то причинам не попадает на игру, сможет посмотреть ее на официальном youtube канале волейбольного клуба «Тулица».

Лекции

Творческий вечер Алексея Басова

Когда: 11 января, пятница, 19.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход свободный, взнос приветствуется.

В «Типографии» состоится творческий вечер художественного руководителя Камерного драматического театра Алексея Басова.

Гости узнают:

Из чего состоит театр?

Почему театральное ремесло дано не каждому?

Почему русский театр не имеет аналогов во всем мире?

Как театр становится жизнью?

Алексей работал с известными личностями в сфере театра и кино, за его плечами десятки поставленных и отыгранных спектаклей, многочисленные гастроли и создание первого независимого коммерческого театра в Туле.



В этот вечер Алексей Александрович проведет нас за кулисы и откроет театр, который невозможно увидеть из зрительного зала.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В кинотеатрах выходит спортивная драма, которая продолжает историю знаменитого боксера Рокки. В этой части на первый план выходит его ученик - Адонис Крид, сына друга и легендарного соперника Аполло, которому когда-то сам Рокки дерзнул бросить вызов и одолел в матче-реванше. Два поколения бойцов снова разбираются в своих жизненных драмах с помощью бокса. В актерский состав возвращается Сильвестр Сталоне.

Цена: от 140 р.

В кино выходит оптимистичная духоподъемная комедия с Дженнифер Лопес в главной роли. По сюжету женщина получает шанс на работу в престижной большой корпорации, где она сможет ярко себя проявить и добиться успешной карьеры. На новом месте в престижной компании на Мэдисон Авеню она хочет начать жизнь с чистого листа и доказать, что диплом престижного университета вовсе не главное, если у тебя есть настоящий талант к любимому делу. Добиться расположения коллег и побороться за своё призвание в жизни ей предстоит упорным трудом, иногда полным довольно забавных и комичных ситуаций.

Цена: от 140 р.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.