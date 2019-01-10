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Спектакль-капустник «Старый Новый год в ТЮЗе»

Спектакль-капустник «Старый Новый год в ТЮЗе»

В театре есть добрая традиция — собирать старых друзей и показывать им весёлые, порой острые, с перчинкой, фантазии на заданную тему. Все сотрудники театра произвольно делятся на группы, каждая из которых готовит капустник. 13 января в ТЮЗ приглашает взрослых зрителей на новогодний спектакль-капустник.

Гостей ждет разнообразие юмора, талантливая подача, актуальные темы. Вас не только повеселят, но и угостят пирожками. Аналогов этому зрелищу в Туле нет!

Стоимость: от 500 р.

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
13 января 2019, воскресенье
18:30
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