Спектакль-капустник «Старый Новый год в ТЮЗе»

В театре есть добрая традиция — собирать старых друзей и показывать им весёлые, порой острые, с перчинкой, фантазии на заданную тему. Все сотрудники театра произвольно делятся на группы, каждая из которых готовит капустник. 13 января в ТЮЗ приглашает взрослых зрителей на новогодний спектакль-капустник.

Гостей ждет разнообразие юмора, талантливая подача, актуальные темы. Вас не только повеселят, но и угостят пирожками. Аналогов этому зрелищу в Туле нет!

Стоимость: от 500 р.