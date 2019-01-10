В Тульском драматическом театре пройдет спектакль «Летучая мышь» в рамках гастрольного проекта «Старый Новый год с Белорусским музыкальным театром».

Актеры представят оперетту в 3-х действиях по пьесе А. Мельяка и Л. Галеви «Часы с боем».

«Летучая мышь» И. Штрауса — одно из наиболее совершенных произведений музыкального театра.

Каждый номер, каждый такт этого сочинения исполнены юмора и иронии, раскрывают комизм той или иной ситуации. В основу музыкальной партитуры положено либретто К. Хафнера и Р. Женэ по мотивам водевиля Л. Галеви и А. Мельяка в новой редакции В.Неффа. Интрига оперетты чрезвычайно занимательна, включает в себя и элементы бытовой комедии (первое действие), бала-маскарада (второе действие) и буффонады (третье действие). В музыке господствуют жизнерадостность, лирический колорит, стихия танца, романтическая и празднично-приподнятая атмосфера.

В Белорусском музыкальном театре оперетта «Летучая мышь» была поставлена в 1981 году (премьера — 15 июля). 15 октября 1981 года этим спектаклем было открыто помещение Белорусского государственного академического музыкального театра. В 2001 году спектакль был капитально возобновлен.

Постановка 1981 года, премьера возобновленного спектакля — 10 ноября 2001 года.

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