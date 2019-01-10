В «Типографии» пройдет первый в этом году городской фримаркет — безоплатная ярмарка хороших вещей!

Можно принести повседневную одежду для взрослых и детей, текстиль, бижутерию (надоело, не подошло по размеру) и забирать то, что пригодится. Причем приносить что-то — не обязательное условие.



Правила:

Все вещи должны быть чистыми и без видимых повреждений. Мы будем контролировать процесс, вещи в плохом состоянии будут возвращены владельцам.

Не реализованные на фримаркете вещи также будут возвращены их владельцам.



В 14.00 состоится лекция «Раздельный сбор в каждый дом или как прощаться с вещами без вреда для природы», посвященная полезным эко привычкам. Прочтет лекцию Оля Чернецова — экоактивистка со стажем более 7 лет, соавтор рубрики #экология_в_большом_городе.

На фримаркете будут приниматься батарейки для дальнейшей передачи на переработку. Каждому, кто принесет батарейки — небольшой бонус от организаторов.

Вход свободный, взнос приветствуется.