Ремонт от А до Я. Часть первая

Обзор компаний, которые помогут вам обновить любое помещение и сделать все работы – от штукатурки до нового балкона.

Ситидан

Во время ремонта в новостройке или при обновлении старого жилья, офисных и производственных помещений очень важно грамотно сделать электропроводку. Эти работы лучше доверить профессионалам.

Как правило, люди, далёкие от электротехники, не знают, нужно ли им менять проводку дома, да и не думают об этом до того, как она окончательно не выйдет из строя или не произойдёт беда.

Если вы заметили эти признаки, лучше не откладывайте вызов специалиста-электрика:

свет часто «мигает»;

срабатывают автоматические выключатели;

розетки искрят;

вы чувствуете запах тлеющих проводов;

используете много удлинителей;

нагреваются розетки.

Компания «Ситидан» предлагает полный комплекс услуг по установке новой и замене старой электропроводки.

Электрики в этой компании работают в своей сфере около пяти лет и окажут вам квалифицированную помощь в любых, даже самых сложных задачах электрификации.

Услуги компании «Ситидан»:

Монтаж и замена электропроводки дома, квартиры, дачи или офиса.

Сборка и установка распределительного щита.

Установка розеток/выключателей/диммеров.

Подключение и сборка светильников, люстр и других электроприборов, требующих вмешательства электрика.

Монтаж распределительной коробки.

Замена, установка автоматов.

Замена, установка счетчиков.

Шесть причин выбрать «Ситидан» для работ по электрике:

Качество работы сотрудников постоянно контролируется; Можно заказать как минимальные услуги, так и работу «под ключ»; Фотоотчёты каждого этапа работы; Прозрачная бухгалтерия — полный отчет о закупках материалов и прочих затратах; Работа по договору, в котором заранее указываются все нюансы выполняемых работ; Работа без выходных; Выезд электрика в любое удобное для вас время бесплатно; Есть офис — можно прийти, уточнить заранее все вопросы и убедиться в серьёзности компании.

Ещё одно направление работы компании «Ситидан» — новогоднее световое оформление фасадов домов в Туле и области.

Мастера создадут праздничную «сказку» в вашем загородном доме, на витрине магазина или на фасаде предприятия.

А ещё компания «Ситидан» оказывает весь комплекс услуг по индивидуальному газоснабжению домов и сооружений, от монтажа до обслуживания и ремонта. Все подробности вы можете узнать на сайте. Тула, ул. Ликбеза, 39, офис 8.

Тел. 8 (4872) 33-71-45.

gaz-v-dom@bk.ru

elektrik-v-tule.ru

girlyanda-tula.ru

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БалкСтрой

Компания «БалкСтрой» уже шестой год профессионально занимается ремонтом и обустройством балконов и лоджий и выполняет все возможные варианты работ в Туле – от восстановления совсем старых балконов практически «с нуля» до эконом-отделки или обустройства и утепления премиум-уровня.

Независимо от того, закажете ли вы минимальный комплект работ или захотите отделку «под ключ», вы получите красивый балкон, который будет служить вам много лет, ведь качество работ и уровень материалов, которые используют в этой компании, всегда на высоте!

В «БалкСтрой» соблюдают четыре главных принципа, гарантирующих качество установки и надёжность выполненных работ:

Техническая база, Наработанные технологии, Современные строительные инструменты, Опытные специалисты-монтажники.

Для отделки и утепления вашего балкона будут использованы только экологически чистые и долговечные материалы.

Компания «БалкСтрой» предлагает:

Ремонт балкона или лоджии.

Остекление балкона или лоджии с нуля.

Внутреннюю и наружную отделку балкона.

Увеличение полезной площади лоджии или балконов за счет выноса несущей плиты.

Усиление балконной плиты.

Электромонтажные работы на балконах.

Комплексную изоляцию и утепление балкона.

Инженерные работы.

Благоустройство интерьера балкона (изготовление встроенной мебели, различных функциональных элементов и предметов декора).

Закажите в «БалкСтрой» капитальный ремонт балкона «под ключ»!

Кроме остекления и обшивки вам предложат дополнительные услуги:

Установку защитного козырька на балконе;

Увеличение жилой площади за счёт рабочей площади;

Изготовление и монтаж кованых защитных элементов;

Ремонт во французском стиле;

Работы «с нуля».

Ремонт балкона в «БалкСтрой»

— это доступно!

Минимальная стоимость ремонта балкона — от 30 000 рублей,

а лоджии — всего от 15 000 рублей!

Тула, улица Путейская, 11.

Тел.: 8 (4872) 58-14-00 , 8 (952) 187-60-44.

балконы-в-туле.рф

Маруся, ремонт окон

Любые окна, даже самые качественные, со временем требуют ремонта и регулировки, замены уплотнителя и фурнитуры.

Сервисная компания «Маруся» специализируется на ремонте окон уже более шести лет. Мастера профессионально и аккуратно проведут все работы, с гарантией на все выполненные услуги.

Специалисты «Маруси» устранят любые проблемы, возникшие с окнами ПВХ, в кратчайшее время,

как правило, в день заказа.

Если у вас появились проблемы с окнами — гуляет сквозняк, стёкла стали регулярно запотевать изнутри, – это не повод паниковать и заказывать новое окно. Просто вызовите мастеров сервисной компании «Маруся»!

Без качественного ухода оконная фурнитура быстро изнашивается, и в дальнейшем потребуется её полная замена. На ранней стадии поломки решить проблему куда проще и дешевле.

Доверьте обслуживание ваших окон мастерам компании «Маруся»!

За выезд мастера и диагностику вам не придётся платить. В счёт войдёт только стоимость работ.

Компания «Маруся» предоставляет полноценный пакет услуг по ремонту ПВХ-окон:

Регулировка створки окна для настройки прижима;

Ремонт или замена оконной фурнитуры;

Восстановление геометрии створки;

Замена потерявших эластичность уплотнителей;

Замена треснувшего или разбитого стеклопакета;

Пропенивание и герметизация монтажных швов;

Установка или замена пластиковых откосов, подоконников и отливов;

Модернизация окон (замена глухой створки на открывающуюся, установка поворотно-откидного механизма на поворотную створку);

Замена однокамерного стеклопакета на двухкамерный или на стеклопакет с энергосберегающими стеклами;

Тонирование стёкол в любой цвет.

Также специалисты компании могут установить любые оконные аксессуары — москитные сетки, детские замки, гребёнки, ручки с ключом, противовзломную фурнитуру, жалюзи, оконные фильтры для приточной вентиляции и многое другое.

Кроме того специалисты компании «Маруся» выполнят все виды работ по обслуживанию и ремонту входных пластиковых и алюминиевых дверей:

Регулировка входной двери/группы;

Регулировка дверного доводчика;

Установка ручки (скобы) на двери;

Замена личинки замка;

Замена петли на входной группе;

Установка дверного доводчика.

Оплатить заказанные работы вы можете любым способом – наличными, по безналичному расчёту или с банковской карты.

При замене уплотнительной резинки регулировка створки — бесплатно!

Галерея 3 Тула, ул. Будённого, 97,

предварительная запись по телефону: 8 (953) 42-42-042.

(WhatsApp, Viber и Telegram)

маруся71.рф