Ремонт от А до Я. Часть первая
Обзор компаний, которые помогут вам обновить любое помещение и сделать все работы – от штукатурки до нового балкона.
Ситидан
Во время ремонта в новостройке или при обновлении старого жилья, офисных и производственных помещений очень важно грамотно сделать электропроводку. Эти работы лучше доверить профессионалам.
Если вы заметили эти признаки, лучше не откладывайте вызов специалиста-электрика:
- свет часто «мигает»;
- срабатывают автоматические выключатели;
- розетки искрят;
- вы чувствуете запах тлеющих проводов;
- используете много удлинителей;
- нагреваются розетки.
Компания «Ситидан» предлагает полный комплекс услуг по установке новой и замене старой электропроводки.
Электрики в этой компании работают в своей сфере около пяти лет и окажут вам квалифицированную помощь в любых, даже самых сложных задачах электрификации.
Услуги компании «Ситидан»:
- Монтаж и замена электропроводки дома, квартиры, дачи или офиса.
- Сборка и установка распределительного щита.
- Установка розеток/выключателей/диммеров.
- Подключение и сборка светильников, люстр и других электроприборов, требующих вмешательства электрика.
- Монтаж распределительной коробки.
- Замена, установка автоматов.
- Замена, установка счетчиков.
Шесть причин выбрать «Ситидан» для работ по электрике:
- Качество работы сотрудников постоянно контролируется;
- Можно заказать как минимальные услуги, так и работу «под ключ»;
- Фотоотчёты каждого этапа работы;
- Прозрачная бухгалтерия — полный отчет о закупках материалов и прочих затратах;
- Работа по договору, в котором заранее указываются все нюансы выполняемых работ;
- Работа без выходных;
- Выезд электрика в любое удобное для вас время бесплатно;
- Есть офис — можно прийти, уточнить заранее все вопросы и убедиться в серьёзности компании.
Ещё одно направление работы компании «Ситидан» — новогоднее световое оформление фасадов домов в Туле и области.
Мастера создадут праздничную «сказку» в вашем загородном доме, на витрине магазина или на фасаде предприятия.
А ещё компания «Ситидан» оказывает весь комплекс услуг по индивидуальному газоснабжению домов и сооружений, от монтажа до обслуживания и ремонта. Все подробности вы можете узнать на сайте.
Тула, ул. Ликбеза, 39, офис 8.
Тел. 8 (4872) 33-71-45.
БалкСтрой
Компания «БалкСтрой» уже шестой год профессионально занимается ремонтом и обустройством балконов и лоджий и выполняет все возможные варианты работ в Туле – от восстановления совсем старых балконов практически «с нуля» до эконом-отделки или обустройства и утепления премиум-уровня.
Независимо от того, закажете ли вы минимальный комплект работ или захотите отделку «под ключ», вы получите красивый балкон, который будет служить вам много лет, ведь качество работ и уровень материалов, которые используют в этой компании, всегда на высоте!
В «БалкСтрой» соблюдают четыре главных принципа, гарантирующих качество установки и надёжность выполненных работ:
- Техническая база,
- Наработанные технологии,
- Современные строительные инструменты,
- Опытные специалисты-монтажники.
Для отделки и утепления вашего балкона будут использованы только экологически чистые и долговечные материалы.
Компания «БалкСтрой» предлагает:
- Ремонт балкона или лоджии.
- Остекление балкона или лоджии с нуля.
- Внутреннюю и наружную отделку балкона.
- Увеличение полезной площади лоджии или балконов за счет выноса несущей плиты.
- Усиление балконной плиты.
- Электромонтажные работы на балконах.
- Комплексную изоляцию и утепление балкона.
- Инженерные работы.
- Благоустройство интерьера балкона (изготовление встроенной мебели, различных функциональных элементов и предметов декора).
Закажите в «БалкСтрой» капитальный ремонт балкона «под ключ»!
Кроме остекления и обшивки вам предложат дополнительные услуги:
- Установку защитного козырька на балконе;
- Увеличение жилой площади за счёт рабочей площади;
- Изготовление и монтаж кованых защитных элементов;
- Ремонт во французском стиле;
- Работы «с нуля».
Ремонт балкона в «БалкСтрой»
— это доступно!
Минимальная стоимость ремонта балкона — от 30 000 рублей,
а лоджии — всего от 15 000 рублей!
Тула, улица Путейская, 11.
Маруся, ремонт окон
Любые окна, даже самые качественные, со временем требуют ремонта и регулировки, замены уплотнителя и фурнитуры.
Сервисная компания «Маруся» специализируется на ремонте окон уже более шести лет. Мастера профессионально и аккуратно проведут все работы, с гарантией на все выполненные услуги.
Специалисты «Маруси» устранят любые проблемы, возникшие с окнами ПВХ, в кратчайшее время,
как правило, в день заказа.
Если у вас появились проблемы с окнами — гуляет сквозняк, стёкла стали регулярно запотевать изнутри, – это не повод паниковать и заказывать новое окно. Просто вызовите мастеров сервисной компании «Маруся»!
Без качественного ухода оконная фурнитура быстро изнашивается, и в дальнейшем потребуется её полная замена. На ранней стадии поломки решить проблему куда проще и дешевле.
Доверьте обслуживание ваших окон мастерам компании «Маруся»!
За выезд мастера и диагностику вам не придётся платить. В счёт войдёт только стоимость работ.
Компания «Маруся» предоставляет полноценный пакет услуг по ремонту ПВХ-окон:
- Регулировка створки окна для настройки прижима;
- Ремонт или замена оконной фурнитуры;
- Восстановление геометрии створки;
- Замена потерявших эластичность уплотнителей;
- Замена треснувшего или разбитого стеклопакета;
- Пропенивание и герметизация монтажных швов;
- Установка или замена пластиковых откосов, подоконников и отливов;
- Модернизация окон (замена глухой створки на открывающуюся, установка поворотно-откидного механизма на поворотную створку);
- Замена однокамерного стеклопакета на двухкамерный или на стеклопакет с энергосберегающими стеклами;
- Тонирование стёкол в любой цвет.
Также специалисты компании могут установить любые оконные аксессуары — москитные сетки, детские замки, гребёнки, ручки с ключом, противовзломную фурнитуру, жалюзи, оконные фильтры для приточной вентиляции и многое другое.
Кроме того специалисты компании «Маруся» выполнят все виды работ по обслуживанию и ремонту входных пластиковых и алюминиевых дверей:
- Регулировка входной двери/группы;
- Регулировка дверного доводчика;
- Установка ручки (скобы) на двери;
- Замена личинки замка;
- Замена петли на входной группе;
- Установка дверного доводчика.
Оплатить заказанные работы вы можете любым способом – наличными, по безналичному расчёту или с банковской карты.
При замене уплотнительной резинки регулировка створки — бесплатно!
Тула, ул. Будённого, 97,
предварительная запись по телефону: 8 (953) 42-42-042.
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