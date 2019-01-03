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Крид 2

Крид 2

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 10.01.2019
 
Режиссер:
Стивен Кейпл мл.
  
Актеры:
Майкл Б. Джордан, Сильвестр Сталлоне, Тесса Томпсон, Дольф Лундгрен, Расселл Хорнсби, Вуд Харрис, Филисия Рашад, Майкл Баффер, Дэрин Ферраро
  
Жанр:
боевик, спортивный
  
Продолжительноcть:
130 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,86
          
 

Возвращение на ринг потомственного боксера Адониса Крида, которого тренирует старый друг его отца и легендарный чемпион Рокки. Два поколения бойцов снова разбираются в своих жизненных драмах с помощью бокса.

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