Крид 2
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 10.01.2019
Режиссер:
Стивен Кейпл мл.
Актеры:
Майкл Б. Джордан, Сильвестр Сталлоне, Тесса Томпсон, Дольф Лундгрен, Расселл Хорнсби, Вуд Харрис, Филисия Рашад, Майкл Баффер, Дэрин Ферраро
Жанр:
боевик, спортивный
Продолжительноcть:
130 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,86
Возвращение на ринг потомственного боксера Адониса Крида, которого тренирует старый друг его отца и легендарный чемпион Рокки. Два поколения бойцов снова разбираются в своих жизненных драмах с помощью бокса.
12 января, суббота
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13 января, воскресенье
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Завтра
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12 января, суббота
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10:40
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15:50
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13 января, воскресенье
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14 января, понедельник
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15 января, вторник
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16 января, среда
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