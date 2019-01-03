Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 10.01.2019

Режиссер: Стивен Кейпл мл.

Актеры: Майкл Б. Джордан, Сильвестр Сталлоне, Тесса Томпсон, Дольф Лундгрен, Расселл Хорнсби, Вуд Харрис, Филисия Рашад, Майкл Баффер, Дэрин Ферраро

Жанр: боевик, спортивный

Продолжительноcть: 130 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,86

Возвращение на ринг потомственного боксера Адониса Крида, которого тренирует старый друг его отца и легендарный чемпион Рокки. Два поколения бойцов снова разбираются в своих жизненных драмах с помощью бокса.