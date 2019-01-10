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Аудиенция в резиденции

Аудиенция в резиденции

Ремесленный двор «Добродей» дарит возможность вновь окунуться в новогоднюю атмосферу и возобновляет проект «Аудиенция в резиденции».

  • Для гостей будет открыта выставка-представление «Правда сбудется — не минуется», которая позволит одновременно побывать в прошлом и будущем. Этнографические костюмы, предметы старины и быта, подблюдные гадания и игры ждут вас.
  • Наши мастера помогут вам оказаться на улицах деревянной Тулы прошлого, познакомят с изделиями и инструментами плотников. Свое ремесло покажут и помощники Левши — мастера-ремесленники резиденции.
  • Вместе с кузнецом из горячего металла сможете выковать кружевную снежинку, которая никогда не растает, а также поучаствовать в мастер-классах. через специальные линзы и мелкоскоп можно будет взглянуть на поистине ювелирную работу златокузнецов.
  • За рассказом о традициях тульского чаепития вы отведаете душистого чая из жарового самовара с тульскими пряниками.

Записывайтесь на интерактивную программу и мастер-классы по телефонам 35−25−00, +7−991−414−26−36

Вход свободный, требуется предварительная запись по тел.

Где и когда?
Добродей, ремесленный двор
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
12 января 2019, суббота
11:00
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