Ремесленный двор «Добродей» дарит возможность вновь окунуться в новогоднюю атмосферу и возобновляет проект «Аудиенция в резиденции».

Для гостей будет открыта выставка-представление «Правда сбудется — не минуется», которая позволит одновременно побывать в прошлом и будущем. Этнографические костюмы, предметы старины и быта, подблюдные гадания и игры ждут вас.

Наши мастера помогут вам оказаться на улицах деревянной Тулы прошлого, познакомят с изделиями и инструментами плотников. Свое ремесло покажут и помощники Левши — мастера-ремесленники резиденции.

Вместе с кузнецом из горячего металла сможете выковать кружевную снежинку, которая никогда не растает, а также поучаствовать в мастер-классах. через специальные линзы и мелкоскоп можно будет взглянуть на поистине ювелирную работу златокузнецов.

За рассказом о традициях тульского чаепития вы отведаете душистого чая из жарового самовара с тульскими пряниками.

Записывайтесь на интерактивную программу и мастер-классы по телефонам 35−25−00, +7−991−414−26−36

Вход свободный, требуется предварительная запись по тел.