Новый Volkswagen Touareg: на класс выше

Немецкий внедорожник смело шагнул в «элитный дивизион»: по качеству оснащения и количеству дорогих опций Touareg превосходит многих конкурентов премиум-класса.

В этом году Volkswagen представил обновленный Volkswagen Touareg – инновационную версию, которая теперь является полноправным членом премиального сегмента. Всё самое современное, что на сегодняшний день есть в автомобилестроении, все премиальные опции, которые должны быть в дорогих внедорожниках, есть и в новом Touareg. И при максимально насыщенной комплектации имеет более привлекательную стоимость относительно своих «одноклассников».

Портал Myslo решил проверить, оправдывает ли Touareg свой слоган «На класс выше». С помощью Сергея Дядченко, руководителя отдела продаж дилерского центра Volkswagen, мы выяснили, какие преимущества и опции выгодно отличают этот автомобиль от других.

Сергей Дядченко – На мой взгляд, новый Touareg сейчас на голову выше многих представителей премиум-класса, включая самые известные дорогие немецкие внедорожники. В нашем автомобиле есть инновационное оснащение, которого у других либо просто нет, либо оно только появится через полгода-год. Многие электронные системы впервые применены именно в автомобилях Volkswagen.

Новый Touаreg сразу привлекает внимание: он мощный, солидный, уверенный в себе – статусный автомобиль, который подчеркнет и дополнит респектабельность и успешность своего владельца. Широкая решетка радиатора плавно перетекает в фары, и именно на них стоит обратить внимание. Если у основных конкурентов фары светодиодные, то в Touareg – светодиодные матричные.

Матричные фары освещают дорогу намного эффективнее обычных,

у них гораздо больше дальность света, и ехать с ними комфортнее, спокойнее и без лишнего напряжения для глаз.

Каждый сегмент содержит по одному светодиоду, и благодаря матричной технологии они могут включаться и выключаться по отдельности, создавая огромное число вариантов освещения в зависимости от ситуации на дороге.

На Touareg можно постоянно ездить с дальним светом и при этом не ослеплять других участников движения.

Ширина, направление, интенсивность свечения разных сегментов фар автоматически меняются в зависимости от типа дороги (город/трасса), наличия встречных и попутных машин, дорожных знаков, погодных условий.

В темное время работу фар дополняет система ночного видения. Она есть и в других авто премиум-класса, но в Touareg, по мнению экспертов, система работает качественнее и корректнее.

Инфракрасная камера сканирует пространство на расстоянии около 130 м, реагирует на тепло, излучаемое живыми организмами, и выделяет его изображение на цифровой приборной панели.

Пешеход или крупное животное на дороге не станет для водителя неожиданностью: система ночного видения заранее предупредит его о препятствии. Это особенно полезно в условиях плохой видимости – в туман, дождь или снег. В салоне взгляд сразу приковывают огромные экраны: кабина космического корабля, не иначе!

12-дюймовый дисплей на месте приборной панели и сенсорный 15-дюймовый изогнутый дисплей окружают водителя и превосходят все ожидания по разрешению и скорости работы.

Системой можно управлять с помощью касаний, жестов и голоса.

На цифровой приборной панели можно отобразить данные о поездке или вывести навигационную карту на всю площадь экрана.

На огромном мультимедийном дисплее можно закрепить часто используемые функции, вывести всю информацию с телефона, загружать приложения, смотреть фильмы и т. д.

Сенсор по чувствительности не уступает смартфону, качество картинки – как в дорогом ТВ.

Салон премиального автомобиля всегда радует большим простором, дорогими качественными материалами, удобством сидений, возможностью подстроить под себя всю окружающую обстановку.

У Volkswagen Touareg таких возможностей еще больше. В этом автомобиле можно задать любой цвет настроения: хотите – синий, а хотите – любой другой из 30 оттенков атмосферной подсветки.

По количеству цветов атмосферной подсветки Touareg

сейчас лидирует в своем классе.

Еще одна особенность внутреннего «наполнения» Touareg – сиденья ergoComfort, которые регулируются в 18 направлениях. В них есть поясничная опора, благодаря которой не устает спина, подогрев, вентиляция, а в качестве опции – функция массажа. Ее нельзя назвать инновацией, но в Touareg она реализована совершено по-новому.

Массажный эффект обеспечивают 10 пневмокамер с большим

диапазоном хода (7 см).

Можно выбрать даже зону массажа – например, массаж плеч или поясницы. Ощущения – как под руками хорошего массажиста. Это надо попробовать всем!

Один из немногих внедорожников премиум-класса, Touareg оснащен 4-контурной пневмоподвеской – с пневмобаллоном на каждом колесе.

Она позволяет выбрать один из трех режимов вождения для максимального комфорта в пути и регулировать дорожный просвет – поднять автомобиль до 30 см для проезда по бездорожью или опустить до 17 см для удобства погрузки вещей в багажник.

Шайба регулировки пневматической подвески.

Опционально доступна подруливающая подвеска, которая управляет всеми колесами автомобиля. Когда вместе с передними колесами поворачивают еще и задние, радиус поворота уменьшается.

На такой машине удобнее маневрировать в городе, проще парковаться, она устойчивее на высоких скоростях при обгоне и перестроении.

Новый Touareg не кренится в поворотах: нарушить законы физики позволяет электромеханическая система подавления кренов. В отличие от традиционных гидравлических стабилизаторов, электромеханика гораздо отзывчивее и работает даже на низких скоростях. Это кажется невозможным, но автомобиль входит в повороты совершенно ровно.

Постоянный полный привод у Touareg организован посредством дифференциала, а не муфты, которая имеет свойство перегреваться. Это более серьезная система, которая позволяет отнести автомобиль уже к внедорожникам, а не к паркетникам. Работа дифференциала не зависит от внешних условий и времени поездки: сколько бы вы ни ехали по бездорожью, вы можете двигаться дальше с уверенностью в том, что полный привод не отключится.

Кроме всех этих возможностей в обновленный Touareg были добавлены и другие премиальные опции.

Доводчики дверей «притягивают» неплотно закрытую дверь

без вашего участия.

Показания приборной панели проецируются на лобовое стекло. Система экстренного торможения звуковым сигналом предупреждает о сближении с препятствием и затормаживает автомобиль, сводя к минимуму опасность ДТП.

Если руки заняты, багажник можно открыть движением ноги

под задним бампером.

Парковочный автопилот поможет поставить машину в самый тесный «карман». Ассистент проезда перекрестков с радарными датчиками позволит «заглянуть за угол» и вовремя обнаружить машины и пешеходов, которые движутся за поворотом.

В финансовом плане Touareg тоже способен удивить. Если сравнить его с аналогичными комплектациями других премиум-брендов, Volkswagen окажется выгоднее, причем на очень солидную сумму. Например, с ближайшим конкурентом, который недавно тоже выпустил обновленную модель, разница составит порядка 500 000 рублей в пользу Touareg. Плюс ко всему он будет выгоднее и в стоимости владения – благодаря более низким ценам на ТО и страхование.

А расширенная гарантия (на новый Touareg она составляет 4 года или 120 000 км) даст владельцу дополнительный год спокойствия и уверенности в исправности автомобиля.

Приобрести Touareg в Туле можно в салоне официального дилера Volkswagen.

Тула, ул. Октябрьская, 316.

Тел. 71-18-66.