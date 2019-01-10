В Тульском драматическом театре пройдет спектакль «Весёлая вдова» в рамках гастрольного проекта «Старый Новый год с Белорусским музыкальным театром».

Артисты представят оперетту в 2-х действиях.

Творческий коллектив Музыкального театра решил вновь обратиться к одной из лучших оперетт Ф. Легара — «Веселая вдова», предложить зрителям ее новую сценическую версию. Последний раз в театре эта оперетта ставилась в 1995 г. режиссером М. Дотлибовым и была приурочена к 125-летию со дня рождения композитора и к 90-летию со дня премьеры спектакля в венском театре «Ан дер Винн».

В новой версии спектакля режиссер опирается прежде всего на музыкальный материал оперетты. Музыка «Веселой вдовы» необыкновенно красива, мелодически щедра, ее образно-интонационная сфера благородна, тонка, глубоко лирична и напевна. Вместе с тем, в музыкальную ткань оперетты включены и иные, разнохарактерные музыкальные пласты: музыка салонная и музыка кабаре соседствуют здесь с народно- черногорскими мотивами.

В посольстве маленького государства Понтеведро идет борьба за руку, а значит и состояние прекрасной богатой вдовы Ганны Главари. Ее двадцать миллионов очень нужны стране, обремененной долгами. Но для того, чтобы этот капитал пополнил бюджет Понтеведро, молодая женщина должна вновь выйти замуж только за соотечественника. Покорить сердце «веселой вдовы» поручают советнику посольства обаятельному прожигателю жизни графу Данило. Но он единственный, кто не желает присоединяться к толпе обожателей красавицы. Почему? Потому что по-прежнему неравнодушен к своей Ганне, которую любил в юности и до сих пор не может забыть свою любовь…