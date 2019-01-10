Бал у Золушки

В Тульском драматическом театре пройдет шоу-концерт для детей и взрослых в одном отделении в рамках гастрольного проекта «Старый Новый год с Белорусским музыкальным театром».

В красочном и ярком зрелище главные действующие лица — любимые детворой герои анимационных фильмов Компании Уолта Диснея и DreamWorks: Золушка, принцесса Анастасия и принц Дмитрий, принцесса Эльза, принцесса Фиона и зеленый великан Шрек, Русалочка и многие другие. Все они исполнят свои лучшие музыкальные номера из диснеевских лент.

В основе сюжета «Бала у Золушки» — продолжение известной сказки. Золушка благополучно вышла замуж за Принца и занята подготовкой к балу. Злокозненная Крестная Фея и ее «команда зла» вынашивают коварный план — разлучить счастливые влюбленные пары принцев и принцесс. Как будут развиваться события? Все это вы узнаете непосредственно на представлении.