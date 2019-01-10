Творческий вечер Алексея Басова
В «Типографии» состоится творческий вечер художественного руководителя Камерного драматического театра Алексея Басова.
Алексей работал с известными личностями в сфере театра и кино, за его плечами десятки поставленных и отыграннах спектаклей, многочисленные гастроли и создание первого независимого коммерческого театра в Туле.
В этот вечер Алексей Александрович проведет нас за кулисы и откроет театр, который невозможно увидеть из зрительного зала.
Гости узнают:
- Из чего состоит театр?
- Почему театральное ремесло дано не каждому?
- Почему русский театр не имеет аналогов во всем мире?
- Как театр становится жизнью?
И многие другие темы будут обсуждаться в формате живого общения с гостями.
Вход свободный, взнос приветствуется.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 января 2019, пятница
19:00