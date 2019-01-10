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Творческий вечер Алексея Басова

Творческий вечер Алексея Басова

В «Типографии» состоится творческий вечер художественного руководителя Камерного драматического театра Алексея Басова.

Алексей работал с известными личностями в сфере театра и кино, за его плечами десятки поставленных и отыграннах спектаклей, многочисленные гастроли и создание первого независимого коммерческого театра в Туле.

В этот вечер Алексей Александрович проведет нас за кулисы и откроет театр, который невозможно увидеть из зрительного зала.

Гости узнают:

  • Из чего состоит театр?
  • Почему театральное ремесло дано не каждому?
  • Почему русский театр не имеет аналогов во всем мире?
  • Как театр становится жизнью?

И многие другие темы будут обсуждаться в формате живого общения с гостями.

Вход свободный, взнос приветствуется.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 января 2019, пятница
19:00
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