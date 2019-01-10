Творческий вечер Алексея Басова

В «Типографии» состоится творческий вечер художественного руководителя Камерного драматического театра Алексея Басова.

Алексей работал с известными личностями в сфере театра и кино, за его плечами десятки поставленных и отыграннах спектаклей, многочисленные гастроли и создание первого независимого коммерческого театра в Туле.



В этот вечер Алексей Александрович проведет нас за кулисы и откроет театр, который невозможно увидеть из зрительного зала.



Гости узнают:

Из чего состоит театр?

Почему театральное ремесло дано не каждому?

Почему русский театр не имеет аналогов во всем мире?

Как театр становится жизнью?

И многие другие темы будут обсуждаться в формате живого общения с гостями.

Вход свободный, взнос приветствуется.